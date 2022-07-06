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ديانة خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني.. هل غيرها “جيمي” ليتزوج ابنة ملك الأردن؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
ديانة خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني watanserb.com
ديانة خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

وطن- “ما هي ديانة خطيب الأميرة إيمان عبدالله الثاني؟”.. جاء هذا السؤال الأكثر بحثا على “جوجل”، من قبل النشطاء فيما يخص إعلان الديوان الملكي الأردني بشكل رسمي، خطوبة الأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني، للشاب ورجل الأعمال “جميل ألكساندر ترميوتس”.

خطوبة الأميرة إيمان وجميل ألكساندر

وأعلن خبر خطوبة الأميرة إيمان على جميل رسميا، الأربعاء، وسط احتفاء كبير من أفراد الأسرة الحاكمة، بداية من الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبدالله، ومرورا بولي العهد وبقية الأسرة الحاكمة، الذين عبروا عن فرحتهم عبر منشورات المباركة والتهنئة.

ورغم عدم توفر معلومات وافية عن هوية خطيب الأميرة إيمان ابنة الملك الأردني، التي باتت حديث الشارع، إلا أن مصادر مطلعة كشفت أن صهر الملك الملك عبدالله الجديد يعتنق الإسلام رغم أصوله اليونانية.

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ديانة خطيب الأميرة إيمان

وأضافت المصادر أن الأخير يعيش في نيويورك بأمريكا، بسبب ظروف العمل، ومن المتوقع أن تعيش الأميرة إيمان معه في الولايات المتحدة عقب زفافهما.

وإلى الآن لا يزال الغموض يكتنف شخصية خطيب الأميرة إيمان، والذي عرفه البعض بأنه رجل أعمال من أصول يونانية، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

وجميل ألكسندر ترميوتس، أردني من أصل يوناني، يبلغ من العمر 28 عامًا، من مواليد العاصمة الفنزويلية، كاراكاس، عام 1994 م، مدينة نيويورك هي المركز الاقتصادي لعاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب معلومات أخرى متداولة فإن جميل، كانت ديانته المسيحية وكان اسمه “جيمي”، لكنه ترك المسيحية واعتنق الإسلام وغير اسمه لجميل، لأجل أن يتمكن من الزواج بابنة ملك الأردن.

ويشار إلى أن الشريعة الإسلامية تسمح بزواج الرجل المسلم من المرأة المسيحية، لكنها لا تسمح بالعكس وهو زواج المسلمة من مسيحي، حيث يخالف ذلك أحكام الإسلام الصريحة.

“جيمي” أم جميل؟

ومن خلال البحث على الإنترنت اتضح أنه لا توجد أي معلومات عن شخصية باسم “جميل ألكساندر ترميوتس”.

لكن البحث المكثف قاد شخص يشبهه للغاية يدعى “جيمي ترميوتس” وهو أمريكي من أصل يوناني عل الأرجح.

وتطابقت هذه المعلومات مع ما نشرته وسائل إعلام أردنية بشكل متزامن، ليتأكد لنا في النهاية أن “جيمي” و”جمال” هما شخصا واحد، وهو بالفعل خطيب الأميرة إيمان.

ويتضح من هذا أن جميل اضطر لتغيير ديانته للإسلام، وغير اسمه أيضا لـ”جميل” ليتزوج من إيمان بنت عبدالله الثاني.

وسبق هذه الخطوة أيضا كما يبدو حذف جميع حسابات “جيمي” ـ جميل ألكساندر ـ القديمة بمواقع التواصل، والتي ربما تدل على ديانته الأولى.

ويتضح من ذلك أن العاهل الأردني يتجنب إثارة الجدل بشأن حياته الخاصة وحياة أبنائه، لذلك تم فعل هذه الأمور قبل إعلان الخطوبة رسميا.

الملكة رانيا تهنأ الأميرة إيمان

من جانبها هنأت الملك رانيا العبدالله، عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ابنتها الأميرة إيمان بعد خطوبتها على جميل ألكساندر ترميوتس، فيما نشر ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله صورة مع العروسين.

وقالت الملكة رانيا في تغريدة عبر تويتر: “الف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير”.

من جانبه نشر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله، عبر حسابه على انستغرام، صورةً جمعته بشقيقته إيمان وخطيبها، وارفقها بعبارة تهنئة: “بارك الله لكما وجمع بينكما في خير إن شاء الله، مبارك الخطوبة أختي الغالية إيمان والأخ جميل”.

والأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني بن الحسين من مواليد مدينة عمان، في 27 سبتمبر 1996

كما أنّها الابنة الأولى للملك عبد الله والملك رانيا، والثانية في ترتيب الأسرة المالكة الحاكمة بعد ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

جميل ألكساندر.. ما لا تعرفه عن خطيب الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن وهذه ديانته؟

المصدرانستجرام ،الديوان الملكي الهاشمي ،رصد وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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