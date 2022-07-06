بعد فك اللغز.. إلقاء القبض على لصوص عملية السطو على منزل رونالدو

وطن – تمكنت الشرطة الإسبانية من فك لغز عملية السطو على منزل رونالدو الظاهرة، الرئيس الحالي لنادي بلد الوليد، الواقعة في جزيرة إيبيزا شرق دولة إسبانيا، وإلقاء القبض على العصابة المكونة من 7 أشخاص.

وكشفت وكالة الأنباء الإسبانية (Avi)، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مقربة من السلطات الحكومية، بأن الشرطة نجحت في تفكيك العصابة المتخصصة في سرقة الفيلات الفاخرة. للمشاهير ولاعبو كرة القدم في مناطق مختلفة داخل دولة إسبانيا.

منزل رونالدو الظاهرة

وبينت الوكالة الإسبانية، بأنه ألقي القبض على 5 أشخاص، 4 منهم من ألبانيا وواحد إسباني الجنسية، بالإضافة إلى سيدة رومانية. في إطار العملية التي أطلق عليها (Marenostrum)، كما وتم اعتقال شخص سابع مرتبط بالعصابة مع نهاية عام 2021.

MARCA 😱😱 | فيراتي ضحية حالة سرقة تعرض المنزل الذي يقيم فيه ماركو خلال اجازته في ايبيزا "منزل مملوك لـ رونالدو" للسرقة اثناء تواجده في البحر الحرس المدني يحقق في سرقة اموال و مجوهرات تقدر بـ 3 مليون يورو العملية تمت بهدوء دون اختراق ابواب ولم يتواجد أحد اثناء السرقة pic.twitter.com/0kBLHYHfno — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) June 28, 2022

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وكان منزل رونالدو الظاهرة، قد تعرض لعملية السطو من قبل عصابة في ال27 من شهر يونيو/ حزيران الماضي، في جزيرة إيبيزا الإسبانية. حيث قدرت قيمة المسروقات من المجوهرات والمال ب3 ملايين يورو.

ديلي ميل : ماركو فيراتي يتعرض للسرقة أثناء قضاء إجازته بمنزل الظاهرة رونالدو والخسائر تصل إلى 3 مليون يورو pic.twitter.com/OIPPMzsR49 — Yallakora (@Yallakoranow) June 28, 2022

كما وأردفت، ” تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على العصابة ذات الأصل الألباني، حيث كشف عن ارتباطها بما يصل ب15 حادث سرقة وسطو على فيلات فاخرة في مقاطعات مختلفة أليكانتي وملقا ومورثيا”.

القبض على اللصوص

وأضافت، ” تم اعتقال أول شخص بعد عملية السطو على منزل البرازيلي رونالدو المعتزل، وصلت العصابة على متن عبارة في 28 يونيو الماضي، حيث تمكنوا من زيارة مدن ملقا وبرشلونة وإيبيزا. وهو ما أثار الشكوك حولهم”.

وتابعت، ” اعترض الوكلاء في مقاطعة أليكانتي الإسبانية سيارة. كان بداخلها شخصين من العصابة، عثروا على العديد من الأشياء الثمينة من الساعات الفاخرة المسروقة التي كانت في فيلا رونالدو الظاهرة”.

تعرض لاعب وسط #باريس_سان_جرمان و #المنتخب_الإيطالي لكرة القدم ماركو #فيراتي خلال قضائه فترة إجازة في #إيبيسا في منزل مملوك للمهاجم البرازيلي السابق #رونالدو لعملية سطو – حيث قٌدرت الاضرار بنحو 3 ملايين يورو. – اللصوص استولوا على كمية كبيرة من المجوهرات والمال#نيوز24_الرياضية pic.twitter.com/0ZAAXwRNDD — نيوز24 الرياضية (@news24_kw) June 28, 2022

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تورط العصابة

كما واستكملت، ” تم العثور على بقية المجوهرات المسروقة الآخرى على يد مجموعة من وحدات التدخل التقني للشرطة. في مقصورات مخفية داخل سيارة العصابة”.

واسترسلت، ” تم إلقاء القبض على الشخصين، وعلى إثرها. تم تحديد هوية 5 أشخاص أخرين مرتبطين بالعصابة، من خلال عمليات المداهمة والتفتيش المنازل، كما والعثور على المسروقات”.

وبدأت التحقيقات من قبل الشرطة الإسبانية، حول وجود عصابة مع نهاية عام 2021، عقب وقوع العديد من عمليات السطو والسرقة للعديد من الفيلات. التي يسكنها المشاهير بكافة المجالات المختلفة في مناطق مختلفة داخل المدن الإسبانية.

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