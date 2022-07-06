الأربعاء, يوليو 6, 2022
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رياضة

بعد فك اللغز.. إلقاء القبض على لصوص عملية السطو على منزل رونالدو

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
القبض على لصوص عملية السطو على منزل رونالدو الظاهرة watanserb.com
القبض على لصوص عملية السطو على منزل رونالدو الظاهرة

وطن – تمكنت الشرطة الإسبانية من فك لغز عملية السطو على منزل رونالدو الظاهرة، الرئيس الحالي لنادي بلد الوليد، الواقعة في جزيرة إيبيزا شرق دولة إسبانيا، وإلقاء القبض على العصابة المكونة من 7 أشخاص.

وكشفت وكالة الأنباء الإسبانية (Avi)، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مقربة من السلطات الحكومية، بأن الشرطة نجحت في تفكيك العصابة المتخصصة في سرقة الفيلات الفاخرة. للمشاهير ولاعبو كرة القدم في مناطق مختلفة داخل دولة إسبانيا.

منزل رونالدو الظاهرة

وبينت الوكالة الإسبانية، بأنه ألقي القبض على 5 أشخاص، 4 منهم من ألبانيا وواحد إسباني الجنسية، بالإضافة إلى سيدة رومانية. في إطار العملية التي أطلق عليها (Marenostrum)، كما وتم اعتقال شخص سابع مرتبط بالعصابة مع نهاية عام 2021.

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وكان منزل رونالدو الظاهرة، قد تعرض لعملية السطو من قبل عصابة في ال27 من شهر يونيو/ حزيران الماضي، في جزيرة إيبيزا الإسبانية. حيث قدرت قيمة المسروقات من المجوهرات والمال ب3 ملايين يورو.

كما وأردفت، ” تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على العصابة ذات الأصل الألباني، حيث كشف عن ارتباطها بما يصل ب15 حادث سرقة وسطو على فيلات فاخرة في مقاطعات مختلفة أليكانتي وملقا ومورثيا”.

القبض على اللصوص

وأضافت، ” تم اعتقال أول شخص بعد عملية السطو على منزل البرازيلي رونالدو المعتزل، وصلت العصابة على متن عبارة في 28 يونيو الماضي، حيث تمكنوا من زيارة مدن ملقا وبرشلونة وإيبيزا. وهو ما أثار الشكوك حولهم”.

وتابعت، ” اعترض الوكلاء في مقاطعة أليكانتي الإسبانية سيارة. كان بداخلها شخصين من العصابة، عثروا على العديد من الأشياء الثمينة من الساعات الفاخرة المسروقة التي كانت في فيلا رونالدو الظاهرة”.

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تورط العصابة

كما واستكملت، ” تم العثور على بقية المجوهرات المسروقة الآخرى على يد مجموعة من وحدات التدخل التقني للشرطة. في مقصورات مخفية داخل سيارة العصابة”.

واسترسلت، ” تم إلقاء القبض على الشخصين، وعلى إثرها. تم تحديد هوية 5 أشخاص أخرين مرتبطين بالعصابة، من خلال عمليات المداهمة والتفتيش المنازل، كما والعثور على المسروقات”.

وبدأت التحقيقات من قبل الشرطة الإسبانية، حول وجود عصابة مع نهاية عام 2021، عقب وقوع العديد من عمليات السطو والسرقة للعديد من الفيلات. التي يسكنها المشاهير بكافة المجالات المختلفة في مناطق مختلفة داخل المدن الإسبانية.

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المصدروطن + Avi
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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