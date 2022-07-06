إعدام محمد عادل.. ثري عربي كلف فريد الديب بالدفاع عن قاتل نيرة أشرف ورصد مبلغا خرافيا

وطن – تزامنا مع إصدار محكمة جنايات المنصورة حكما بإعدام محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، عقب استشارة مفتي الجمهورية شوقي علام، كشفت مصادر بأن “ثريا عربيا” كلف المحامي الشهير فريد الديب بالدفاع عن القاتل.

ووفقا لما كشفته صحيفة “الطريق” المصرية، فإن ثريا عربيا كلف المحامي الكبير فريد الديب بالدفاع عن قاتل نيرة، موضحة أنه تم رصد مبلغ “خرافي” نظير دفاعه عن المتهم محمد عادل في الجولة الجديدة للقضية عقب صدور الحكم الابتدائي.

تصريحات متناقضة

وكان “الديب” المعروف بلقب “حاوي المحاماة” قد صرح خلال الساعات القليلة الماضية بتصريحات متضاربة بين تأكيده على قبول القضية وانتظاره لصيغة الحكم لحسم مصيره وتحديد عما إذا كان سيقف مجددا أمام محاكم الجنايات أم يستمر في عزوفه عن ممارسة المحاماة.

ومن المعروف أنه في حال قبول “الديب” الترافع عن القاتل، فإن ذلك سيكون في درجات التقاضي القادمة تحديدا بمحكمة النقض بعد إصدار المحكمة حكمها في جلسة اليوم الأربعاء والتي قضت بإعدامه.

سوري يعرض فدية لعتق رقبة محمد عادل

يأتي ذلك بالتزامن مع تداول فيديو لسوري مقيم في تركيا يعرض فيه فدية بقيمة 10 ملايين جنيه لأسرة نيرة أشرف، مقابل العفو عن القاتل.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر الرجل السوري في بث مباشر عبر صفحته على موقع “فيسبوك” ووجه رسالة لأسرة الطالبة نيرة أشرف، قائلا: “بنتكم ماتت الله يرحمها.. ويجعل مثواها الجنة.. ومحمد ارتكب خطأ كبيرا.. ولكن الصلح سيد الأحكام”.

10 ملايين جنيه مقابل العفو

وأوضح أن العديد من وقائع القتل انتهت بالصلح، مشيرا إلى أنه يعرض مبلغ 10 ملايين جنيه مقابل العفو عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف.

وصرح بأنه ينتظر تلقى رد أسرة الطالبة نيرة أشرف على عرضه عبر رسائل صفحته الشخصية.

وأكد أنه لابد من وجود حل، وقال: “أنا ضد القتل ومحمد عادل أخطأ.. بس لازم نلاقي حل، خسرنا نيرة مش عاوزين نخسر اثنين”.

وقبل أيام أعلنت أسرة نيرة أشرف عن تلقيها رسائل عبر “فيسبوك” من شخص مجهول يقدم مبلغ 5 ملايين جنيه قابل للزيادة، مقابل عفو الأسرة عن قاتل ابنتها.