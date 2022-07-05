هذا هو أقذر زر في حمام الطائرة ومضيف طيران يحذر الركاب من لمسه

وطن- حتى قبل أن تجعلنا جائحة كورونا أكثر وعيا بأهمية النظافة، لم تكن الطائرات تعتبر أبدًا أنظف الأماكن، حسب ما أوردته مجلة “bestlifeonline‘ الأمريكية.
ولكن إذا أردت تجنب الجراثيم في رحلتك القادمة، فإن المضيفات يحذرون من وجود زر واحد في حمام الطائرة يجب أن تتجنب لمسه.
زر التدفق المرحاض
زر التدفق يحمل كمية كبيرة من البكتيريا
في دراسة أجريت عام 2015، تم أخذ عينات من الأسطح في أربع رحلات جوية تديرها شركتان رئيسيتان وخمسة مطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وقد وجدت الدراسة أن على زر التدفق 265 وحدة من البكتيريا لكل بوصة مربعة.
مقاعد الطائرة
وجدت الدراسة أيضا أن المنطقة المحيطة بمقعدك في الطائرة هي في الواقع من أكثر الأماكن قذارة.
حيث تحمل طاولات ظهر المقعد 2،155 وحدة من البكتيريا لكل بوصة مربعة. أي ثمانية أضعاف الكمية الموجودة في زر تدفق المرحاض.
كما أشارت الدراسة إلى فتحات التهوية العلوية وأحزمة الأمان تحتوي على 285 وحدة من البكتيريا. و 230 وحدة من البكتيريا لكل بوصة مربعة.
غسل اليدين وتعقيمهما أفضل طريقة لتجنب الجراثيم
تعيش الجراثيم والبكتيريا في كل مكان. ولحماية نفسك خاصة في الرحلات الجوية، يجب أن تتأكد من غسل يديك جيدا بعد استخدام الحمام على متن طائرة.
كما ينصح أيضا بإستخدام معقم اليدين عند العودة إلى مقعدك.
وماذا عن منطقة مقعدك؟
قالت مضيفة الطيران أرينا بلوم لموقع Business Insider “تقوم شركة الطيران التي أعمل معها بتوزيع مناديل معقة كحولية عند صعود المسافرين إلى الطائرة لمسح طاولة طعامهم.”