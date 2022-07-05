هذا هو أقذر زر في حمام الطائرة ومضيف طيران يحذر الركاب من لمسه

وطن- حتى قبل أن تجعلنا جائحة كورونا أكثر وعيا بأهمية النظافة، لم تكن الطائرات تعتبر أبدًا أنظف الأماكن، حسب ما أوردته مجلة “bestlifeonline‘ الأمريكية.

ولكن إذا أردت تجنب الجراثيم في رحلتك القادمة، فإن المضيفات يحذرون من وجود زر واحد في حمام الطائرة يجب أن تتجنب لمسه.



زر التدفق المرحاض



في مقطع فيديو على منصة تيك توك تمت مشاهدته أكثر من 4.8 مليون مرة، حذر المضيف تومي سيماتو متابعيه بالقول “يجب ألا تلمس زر التدفق أو رافعة مقعد مرحاض الطائرة بيديك.”

موضحا أن ذلك أمر غير صحي ويجب عليك بدلا من ذلك استخدام المناديل.”