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اقتصاد

السودان.. انخفاض جديد بسعر الدولار في السوق السوداء

باسل النجار
كتب باسل النجار
انخفاض سعر الدولار في السودان watanserb.com
انخفاض سعر الدولار في السودان

وطن- واصل سعر الدولار الانخفاض أمام الجنيه السوداني، الثلاثاء، داخل السوق الموازية (السوداء) بالسودان.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وشهدت أسعار العملة الخضراء انخفاضا كبيرا وغير متوقعا أمس، الاثنين داخل هذه السوق، حيث هبط السعر بشكل مفاجئ إلى 565 جنيها.

وبحسب ما أخبر متعاملون في هذه السوق (وطن)، فإن انخفاضا جديدا شهدته أسعار الدولار اليوم أيضا في السوق السوداء.

وبلغ سعر الدولار داخل السوق الموازي بالسودان، اليوم الثلاثاء 5 يوليو، بحسب هؤلاء المتعاملين 563 جنيها، بانخفاض جديد بلغ 2 جنيه عن أسعار الأمس.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

ويشار إلى أن أسعار الدولار داخل بنوك السودان، شهدت اليوم، الثلاثاء 5 يوليو، أيضا هبوطا طفيفا.

وبلغ سعر الدولار داخل بنك الخرطوم الحكومي ـ بحسب أحدث نشرة له ـ تابعتها (وطن)، 565.50 جنيها للشراء، و569.7413 جنيها للبيع.

فيما كانت أسعار أمس، الاثنين، داخل نفس البنك الذي يعد أكبر بنك حكومي في السودان عند 566.50 جنيها للشراء، و570.7488 جنيها للبيع.

ويشار إلى أن (وطن) تحرص على نقل سعر الدولار داخل السوق السوداء بالسودان، من خلال متعاملين فعليين داخل هذه السوق ومن مصادرها الخاصة، ولا تعتمد على الأسعار المنشورة بالمواقع المحلية التي ربما لا يتم تحديثها بشكل يومي.

السلطات تواجه تجار العملة

وكانت السلطات السودانية قد وجهت ضربات قاسية لتجار العملة خلال الفترة الماضية، وتم إلقاء القبض على عدد كبير منهم.

كما يقوم البنك المركزي السوداني، باتخاذ العديد من الإجراءات لوقف تداول الدولار من الأبواب الخلفية وداخل الأسواق السوداء، ما يضعف الوضع الاقتصادي للبلاد المتأزم بالأساس.

وكان قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية في يونيو الماضي، أثار مخاوف لدى الاقتصاديين في السودان من دخول البلاد في نفق جديد واشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية.

ويشار إلى أنه في يونيو الماضي، أصدر البنك المركزي السوداني، ورقة نقدية جديدة فئة 1000 جنيه.

ووقتها نقلت وكالة الأنباء السودانية عن المركزي السوداني قوله إن إصدار الورقة النقدية الجديدة جاء “استنادًا إلى سلطات البنك المركزي ومسؤولياته واختصاصاته في حماية العملة الوطنية واستقرار سعر صرفها”.

ولم يقدم البنك المركزي السوداني حينها، أي أسباب أخرى تدفعه إلى إصدار الفئة الجديدة، وهي الكبرى بين الفئات المعتمدة في البلاد.

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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