الرئيسيةالهدهدأسامة الرفاعي مع إسماعيل هنية وحفيدته.. لماذا فجر هذا اللقاء غضب السوريين؟
الهدهد

أسامة الرفاعي مع إسماعيل هنية وحفيدته.. لماذا فجر هذا اللقاء غضب السوريين؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
أسامة الرفاعي مع إسماعيل هنية watanserb.com
أسامة الرفاعي مع إسماعيل هنية

وطن– أثار لقاء ضم مفتي المعارضة السورية الشيخ “أسامة الرفاعي” مع مسؤولين من حركة حماس في إسطنبول، موجة من الاستياء والغضب في أوساط السويين نظراً لدعم حركة حماس لإيران، التي شردت وقتلت آلاف السوريين ولا تزال.

أسامة الرفاعي وإسماعيل هنية

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه الشيخ “الرفاعي” وعدد من رجال الدين، وإلى جانبهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس “إسماعيل هنية”، وحفيدته “سجى وسام هنية”، وهي تلقي كلمة لأهالي غزة، بمناسبة إكمالها حفظ القرآن الكريم كاملاً.

مواقف حماس من القضية السورية

وارتبط الجدل، الذي أحدثه لقاء الرفاعي مع “هنية” بالمواقف التي تخذها “حماس” ولا تزال من القضية السورية، إضافة إلى موقف رئيس مكتبها السياسي، الذي وصف في كلمة سابقة له قاسم سليماني زعيم “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” الإيراني بأنه “شهيد القدس”، وبإعلان حماس تطبيع علاقتها مع النظام السوري مؤخراً.

وكانت وكالة “رويترز” ذكرت، في أواخر يونيو الماضي، أن حركة “حماس” قررت إعادة العلاقات مع النظام السوري بعد عشر سنوات من ابتعاد قيادتها عن دمشق بسبب معارضتها لحملة بشار الأسد ضد الانتفاضة السورية.

وصرح مصدر من داخل الحركة (طلب عدم نشر اسمه)، بحسب ما نقلته الوكالة، أن الجانبين عقدا عدة اجتماعات “رفيعة المستوى” للوصول إلى هذا القرار.

من جانبه نشر “المجلس الإسلامي السوري”، الذي يرأسه الرفاعي، بيانا مصوراً أوضح فيه سبب اللقاء الذي جمع الأخير مع هنية في إسطنبول، بعدما أسفر عن حالة جدل واسعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان أن “لقاء العلماء وفي مقدمتهم الشيخ أسامة الرفاعي مع قيادة حركة حماس كان لغرض واحد وهو “تنبيه الحركة بغرض ثنيها عن قرار إعادة علاقتها بالنظام المجرم”.

لقاء مريب في هدفه وتوقيته

وفي سياق ردود الأفعال والتعليقات على هذا اللقاء المريب في هدفه وتوقيته غرد الصحفي السوري “ماجد عبد النور” : “الشيخ أسامة الرفاعي يحضر حفل تخرج بنت زعيم حركة حماس. رغم كل مواقف الحركة العدائية الأخيرة إلا أن الشيخ أسامة ساقته أيديولوجيته للدوس على كرامة السوريين”.

ونقل الباحث السوري “أحمد أبازيد” عن مصادر من “المجلس الإسلامي” قولها إن “صورة الشيخ أسامة الرفاعي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية كانت بعد لقاء حضره مشايخ من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين للتنديد بخبر إعادة الحركة علاقاتها مع نظام الأسد، وذكروا أن هنية وعد بمحاولة إعادة النظر بالقرار”.

وفي سياق رده على توضيح المجلس الإسلامي السوري أشار “عبد الله الموسى” إلى أن هذا التبرير ضعيف ويستخف بعقول السوريين.

وأضاف أن “مواجهة قيادات حماس لثنيهم عن التطبيع مع النظام خطوة ايجابية، لكن حضور الحفل يعني أن العلاقة لن تنتهي لحين الحصول على إجابة نهائية من حماس.”

وتابع أن “أصل الخلاف مع التيار المطبع في حماس هو تمجيده لإيران.”

وعقب الصحفي “سامر العاني” في الإطار ذاته أن مفتي سوريا “أسامة الرفاعي” استفز جمهور الثورة بعد ظهوره إلى جانب العائد إلى حضن بشار الأسد، “إسماعيل هنية”، بمناسبة إتمام حفيدته حفظ القرآن الكريم كاملا”.

وعبر “عمر جمالي” أن التاريخ والدين سيحاكمان هنية، وأضاف أن: “من أكبر أخطاء تقييم الوضع الحالي هوالأخذ بالتحليلات السياسية كمرجع لتقيم موقف حماس.

وأردف أن ” موضوع سورية خرج من السياسة وأصبح أخلاقيا بامتياز، ولا يمكن –كما قال- تبرير قتل مليون سوري حتى لو كان الثمن تحرير كل فلسطين”.

من هو أسامة الرفاعي؟

والشيخ “الرفاعي” رئيس رابطة علماء الشام، رئيس المجلس الإسلامي السوري، ولد في دمشق عام 1944، تخرج في مدارس دمشق وثانوياتها.

التحق بجامعة دمشق ودرس اللغة العربية وعلومها في كلية الآداب قسم اللغة العربية، وتخرج منها عام 1971.

لازم والده العلَّامة الداعية الشيخ “عبد الكريم الرفاعي”، وتلقَّى عنه العلومَ العقلية والنقلية.

وتولى الخطابة والإمامة في الجامع المسمى باسم والده الشيخ الراحل “عبد الكريم الرفاعي” في دمشق، إلى بداية الثورة حيث اضطر للخروج من البلاد بسبب مضايقات أجهزة الأمن.

وانتخب الرفاعي من قبل لـ”المجلس الإسلامي السوري” في تشرين الأول 2021 مفتياً عاماً للجمهورية العربية السورية رداً على خطوة النظام بإلغاء هذا المنصب آنذاك.

صحيفة لبنانية تكشف كواليس ترميم العلاقة بين حماس والنظام السوري

المصدرتوتير ، وكالة رويترز ،رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

وفاة رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد.. حقيقة الخبر الذي قلب المواقع

الهدهد

صحيفة موالية للنظام تنشر تسريبات عن تغييرات مرتقبة في سوريا

الهدهد

بعد “مشاهد القسام”.. ما هو شرط إسرائيل لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس؟

الهدهد

لاجىء سوري عائد من السعودية يلقى حتفه في سجون بشار.. ما قصته؟

الهدهد

تقرير خطير يكشف عن ثروة فاحشة لأحد أمراء الحرب في الشمال السوري

تقارير

“الكتاب البراني”.. (وطن) تفتح ملف السوريات ضحايا الزواج العرفي.. قصص مروعة ونهايات مفجعة!

الهدهد

تعذيب طفل سوري وحرق أماكن حساسة في جسده يفجر موجة غضب

تقارير

تقارب حماس مع نظام الأسد.. الأسباب والدوافع ومن يقف وراء هذه الخطوة؟

تقارير

(وطن) تخترق ملف المفقودين بسوريا.. شهادات غريبة مضحكة وأخرى مؤلمة حد البكاء

حياتنا

هكذا رد محمد قنوع بعدما أحرجته رابعة الزيات بسؤال عن المثلية والشذوذ الجنسي

الهدهد

قمح بكميات ضخمة مسروق من أوكرانيا في طريقه لسوريا.. ما القصة؟

الهدهد

تفاصيل جديدة عن اشتباكات الشبيحة في الساحل السوري

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا