الرئيسيةحياتناميزة واتساب التي انتظرها الجميع باتت متاحة .. جرّبوها واستمتعوا بها
حياتنا

ميزة واتساب التي انتظرها الجميع باتت متاحة .. جرّبوها واستمتعوا بها

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
واتساب يتيح إخفاء تواجد المستخدمين أونلاين watanserb.com
واتساب

وطن – فاجأ تطبيق واتساب مستخدميه، بميزة طال انتظارها، حيث يعمل التطبيق حالياً على طرح ميزة جديدة لخصوصية المستخدمين، والتي تتيح لهم ‏إخفاء تواجدهم “أونلاين”، وذلك تلبية لرغبات الملايين من مستخدميه. ‏

ستتيح هذه الميزة للمستخدم إمكانية تقييد نفس الأشخاص الذين لا يرغب في معرفتهم متى كان “آخر ظهور” له داخل التطبيق، وفقا لموقع Wabetainfo.

وكان واتساب أعلن الشهر الماضي أنه أصبح لجميع مستخدميه القدرة على انتقاء أسماء محددة من قائمة جهات اتصالهم، لكي يعرفوا متى كان “آخر ظهور” له على التطبيق.

بالإضافة لرؤية صورتهم الشخصية، وقراءة “حالاتهم” (Status)، التي يقومون بتغييرها طوال الوقت.

ونوّه إلى أنه في حالة منع مستخدم أشخاص محددين من التعرف على “آخر ظهور” له، فسيتم التعامل معه بالمثل ومنعه من التعرف على “آخر ظهور” لهم.

المصدرwabetainfo - العربية نت - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

طريقة سهل للعثور على سيارتك المتوقفة من خلال تطبيق واتساب

حياتنا

3 رسائل في واتساب احذر أن تفتحها!

حياتنا

رسالة على الواتساب يجب ألا تفتحها أبدًا!

حياتنا

إليك كيف تسمع صوتيات واتساب دون أن يتفطن باعثوها؟

حياتنا

حيلة على تطبيق واتساب تساعدك على إخفاء مؤشر الكتابة

حياتنا

واتساب يحذر…أشياء ابتعد عنها حتى لا يتم حظرك من التطبيق

حياتنا

“تيك توك” يزيح “غوغل” من الصدارة.. الترتيب الجديد لـ أكثر مواقع الويب شهرة في العالم

حياتنا

عطل مفاجئ في واتساب يحير مستخدمي جهاز الأيفون!

تقارير

فيسبوك تكشف السبب وراء تعطل منصاتها في العالم وخسائرها خلال ساعات تجاوزت 7 مليارات دولار

الهدهد

شاب مغربي يقود أخطر عملية نصب واحتيال الكتروني على العمانيين عبر واتساب وانستغرام

حياتنا

لماذا تراجع واتساب عن شروطه التي أربكت مستخدميه بسبب انتهاك خصوصيتهم!؟

حياتنا

موسم الهجرة بدأ من “واتساب” إلى “سيجنال”.. إليك كل ما تريد معرفته عن التطبيق الجديد!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا