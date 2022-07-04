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رياضة

رسمياً: كريستوف جالتير مدرب باريس سان جيرمان الجديد خلفاً لبوكيتينو

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
المدرب الفرنسي كريستوف جالتير watanserb.com
المدرب الفرنسي كريستوف جالتير

وطن – كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات كرة القدم الأوروبية، عن تعاقد باريس سان جيرمان مع المدرب الفرنسي كريستوف جالتير لتولي مهام تدريب الفريق الباريسي خلفاً للمدرب للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي يعلن إقالته خلال الساعات القادمة.

وقال الإيطالي رومانو في تغريده له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” سيتم الإعلان عن كريستوف جالتير المدرب الجديد لباريس سان جيرمان، الثلاثاء”.

كريستوف جالتير مدرب باريس سان جيرمان

وأضاف رومانو، ” لقد تمت الاتفافية بشكل كامل، ونادي باريس سان جيرمان على وشك الكشف عنها، كما وسيتم عمل المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الجديد للفريق”.

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ومن المقرر أن يعلن نادي باريس سان جيرمان ( البي أس جي)، عن فسخ تعاقده مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بعد فشل الأخير في تحقيق هدف إدارة النادي الباريسي. وهو التتويج بدوري أبطال أوروبا على مدار موسمين كاملين.

وكان فريق باريس سان جيرمان بنجومه المخضرمين قد أقصي خارج دوري الأبطال الموسم الماضي، أمام ريال مدريد صانع الريمونتادا أمام الفرق الإنجليزية والفرنسية. لينجح في النهاية بنيل اللقب ال14 في تاريخ البطولة القارية.

من هو الفرنسي كريستوف جالتير؟!

كريستوف جالتيير، وهو مدرب فرنسي الجنسية، لعب كرة القدم في مركز الدفاع قبل قرار اعتزاله عام 1999، ليخوض بعدها عالم تدريب الكرة المستديرة.

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فقد بدأت أولى محطاته التدريبية مع فريق سانت إتيان عام 2009. لينتقل بعدها عام 2017 إلى فريق ليل الفرنسي الذي توج معه بلقب الدوري الفرنسي الممتاز. قبل أن يغادر لقيادة فريق نيس عام 2021 حتى نهاية هذا الموسم.

كما وأنهى الفرنسي جالتير، الموسم المنصرم مع نادي نيس في المركز الخامس، المتأهل للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي القادمة، 38 مباراة في الدوري الممتاز. حقق الفوز في 20 مباراة. والتعادل في 7 مباريات، كما وتلقى الخسارة في 11 مباراة.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان قد أنهى الموسم الماضي بلقب الدوري الفرنسي الممتاز، الذي توج به للمرة ال10 في تاريخ مسيرته. ليتعادل بذلك مع فريق سانت إتيان الهابط هذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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