رسمياً: كريستوف جالتير مدرب باريس سان جيرمان الجديد خلفاً لبوكيتينو

وطن – كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات كرة القدم الأوروبية، عن تعاقد باريس سان جيرمان مع المدرب الفرنسي كريستوف جالتير لتولي مهام تدريب الفريق الباريسي خلفاً للمدرب للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي يعلن إقالته خلال الساعات القادمة.

وقال الإيطالي رومانو في تغريده له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” سيتم الإعلان عن كريستوف جالتير المدرب الجديد لباريس سان جيرمان، الثلاثاء”.

وأضاف رومانو، ” لقد تمت الاتفافية بشكل كامل، ونادي باريس سان جيرمان على وشك الكشف عنها، كما وسيتم عمل المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الجديد للفريق”.

Christophe Galtier will be announced as new Paris Saint-Germain manager tomorrow. Full agreement completed and he’s now set to be unveiled. 🚨🔵🔴 #PSG

Press conference already scheduled to present Galtier.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2022