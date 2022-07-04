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انهيار سد السرج المكمل للنهضة.. مصر والسودان تحت التهديد.. وتطورات خطيرة (صور)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
انهيار سد السرج watanserb.com
احتمال انهيار الهيكل الخرساني لمشروع سد السرج المكمل لمشروع سد النهضة الإثيوبي المقام على نهر النيل

وطن – كشف أكاديمي مصري، معلومات جديدة عن الهيكل الخرساني لمشروع سد السرج المكمل لمشروع سد النهضة الإثيوبي المقام على نهر النيل، ما أثار تكهنات عن احتمالات انهيار المشروع كاملا، ومخاطر ذلك على مصر والسودان.

الدكتور هاني سويلم أستاذ إدارة المياه والتنمية المستدامة بجامعة آخن الألمانية، حذر من وجود تشققات في الواجهة الخرسانية لسد السرج (وهو السد المساعد أو المكمل لمشروع سد النهضة.

سويلم الذي استند في معلوماته، إلى صور حديثة التقطتها الأقمار الصناعية، قال إن التشققات ظهرت في الواجهة الخرسانية للسد دون وصول المياه، لكن من تأثير الظروف الجوية، وبخاصة مع هطول الأمطار الغزيرة.

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وعقب الأكاديمي المصري على ذلك قائلا: “لا يبدو هذا بمثابة سد مستقر لحجز 50 مليار متر مكعب”.

وأضاف في تصريحات لجريدة “الشروق” المصرية، أن السعة التخزينية لسد النهضة الرئيسي في حدود 18.5 مليار متر مكعب فقط، بينما يرفع سد السرج السعة التخزينية للمشروع إلى 74 مليار متر مكعب (أي بزيادة 55.5 مليار متر مكعب تقريبا).

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وأضاف أنه لا ينفي ولا يؤكد فرضية انهيار سد السرج لكنه يطالب إثيوبيا والشركة الإيطالية المنفذة للمشروع بإصدار بيان مفصل يعرض الدراسات الفنية التي تثبت سلامة هذا السد، وتقديم تبرير وشرح فوري لهذه التشققات.

وسد السرج الملحق بسد النهضة هو أهم وأخطر مكون بسد النهضة بشكل عام، فهو أطول سد ركامي في العالم ويبلغ طوله قرابة 5200 متر وبارتفاع يتراوح بين 55 – 65 مترا فوق سطح الأرض تبعا للتغيرات الطبوغرافية والتي تتراوح بين منسوب 500 – 600 متر فوق سطح البحر.

كما يبلغ عرض القاعدة قرابة 170 متر فقط، ويعتبر هذا السد هو تقريبا الوحيد في العالم حيث يتم تحميل المياه داخل بطن القوس وليس على ظهره مثل السد العالي في مصر.

سد السرج يغلق فتحة ضخمة بين جبلين بغرب السد الخرساني طول تلك الفتحة قرابة 5200 متر، وفي حالة عدم إغلاق تلك الفتحة بين الجبلين فعندئذ ستنخفض حجم بحيرة سد النهضة من 74.0 مليار متر مكعب إلي 14.0 مليار فقط.

وفي شباط / فبراير الماضي، ترددت معلومات عن حدوث تسريب في سد النهضة، وحدوث هبوط وتشققات، ما زاد من مخاوف المصريين والسودانيين من تعرضهم للخطر من خلال حدوث فيضانات غير مسبوقة تهدد باختفاء السودان بحسب تقديرات، وتنذر أيضا بخطر مدن مصرية بأكملها وصولا لخطر انهيار السد العالي.

وتطالب مصر والسودان بإجراء دراسات كافية عن معدلات أمان سد النهضة والإفصاح عنها، لكن إثيوبيا تؤكد شفهيا أنها أجرت هذه الدراسات، وأن السد آمن، مستبعدة فرضية انهياره أو تأثره بالعوامل الجيولوجية في منطقة بنائه.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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