انهيار سد السرج المكمل للنهضة.. مصر والسودان تحت التهديد.. وتطورات خطيرة (صور)

سويلم الذي استند في معلوماته، إلى صور حديثة التقطتها الأقمار الصناعية، قال إن التشققات ظهرت في الواجهة الخرسانية للسد دون وصول المياه، لكن من تأثير الظروف الجوية، وبخاصة مع هطول الأمطار الغزيرة.

وعقب الأكاديمي المصري على ذلك قائلا: “لا يبدو هذا بمثابة سد مستقر لحجز 50 مليار متر مكعب”.

ده صوره حديثة لسد السرج ، وهو الخزان الرئيسي لسد النهضه .

السد إبتدي يطقطق.

السد بيطقطق وهو لم تعبئته بالمياه بعد .

السد ده هيكون وراه 74مليار متر مكعب مياه .

السد بيطقطق يا سودان .

السد بيطقطق يا مصر .

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نقلا عن صفحة الخبير واستاذ ادارة المياه هاني سويلم pic.twitter.com/D1UdfvVDpB — الكــ💪ــبير أوي أوي 〰️🔱 (@big_awy) July 4, 2022

وأضاف في تصريحات لجريدة “الشروق” المصرية، أن السعة التخزينية لسد النهضة الرئيسي في حدود 18.5 مليار متر مكعب فقط، بينما يرفع سد السرج السعة التخزينية للمشروع إلى 74 مليار متر مكعب (أي بزيادة 55.5 مليار متر مكعب تقريبا).

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وأضاف أنه لا ينفي ولا يؤكد فرضية انهيار سد السرج لكنه يطالب إثيوبيا والشركة الإيطالية المنفذة للمشروع بإصدار بيان مفصل يعرض الدراسات الفنية التي تثبت سلامة هذا السد، وتقديم تبرير وشرح فوري لهذه التشققات.

وسد السرج الملحق بسد النهضة هو أهم وأخطر مكون بسد النهضة بشكل عام، فهو أطول سد ركامي في العالم ويبلغ طوله قرابة 5200 متر وبارتفاع يتراوح بين 55 – 65 مترا فوق سطح الأرض تبعا للتغيرات الطبوغرافية والتي تتراوح بين منسوب 500 – 600 متر فوق سطح البحر.

اختطاف آمال ماهر وإخفاؤها عاما ، بعد خلافها مع طليقها تركي آل الشيخ صديق السيسي ، واختطاف إيمان البحر درويش وإخفاؤه عاما ، بعد نقده للسيسي وإدارته لملف سد النهضة ، ثم لما حاصرت الاتهامات مخابرات السيسي تجبرهما على تسجيل دقيقة يقولان فيها أنهما مختفيان بسبب المرض ، هل هذه دولة ؟! — جمال سلطان (@GamalSultan1) July 2, 2022

كما يبلغ عرض القاعدة قرابة 170 متر فقط، ويعتبر هذا السد هو تقريبا الوحيد في العالم حيث يتم تحميل المياه داخل بطن القوس وليس على ظهره مثل السد العالي في مصر.

سد السرج يغلق فتحة ضخمة بين جبلين بغرب السد الخرساني طول تلك الفتحة قرابة 5200 متر، وفي حالة عدم إغلاق تلك الفتحة بين الجبلين فعندئذ ستنخفض حجم بحيرة سد النهضة من 74.0 مليار متر مكعب إلي 14.0 مليار فقط.