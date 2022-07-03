فيديوهات رقص شباب وفتيات في السعودية تثير الغضب بالتزامن مع الحج

وطن- انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقاطع فيديو جديدة من آخر يوم في فاعليات “موسم جدة”، وثقت احتفالات راقصة جديدة ووصلات رقص مختلط بين شباب وفتيات داخل مناطق فاعليات الموسم.

رقص مختلط في السعودية يثير الجدل بالتزامن مع موسم الحج

وشهد، الأحد، آخر يوم في فاعليات موسم جدة، الذي شهد حضور 6 ملايين زائر، بحسب وسائل إعلام سعودية.

ووثقت مقاطع فيديو نشرها نشطاء حضروا فاعليات اليوم الأخير بموسم جدة، رقص مختلط لشباب وفتيات السعودية، بشكل مخل يخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ المتعارف عليها.

وتسببت هذه المقاطع بموجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والوطن العربي، خاصة وأن هذه المشاهد تتزامن مع موسم الحج في المملكة وأقدس الشعائر الإسلامية.

وأظهرت مقاطع أخرى الاختلاط بين الشباب والفتيات في الحفلات، وهو أمر كان من التابوهات المحرمة قديما في مملكة آل سعود.

ظهور نسائي مخالف لعادات وتقاليد المجتمع السعودي

كما ظهرت العديد من الفتيات السعوديات بموسم جدة كاشفات عن شعورهن، ويضعن مكياجا صارخا، بينما كانت تجبر النساء في المملكة على تغطية الوجه قبل أعوام.

وبحسب وسائل إعلام سعودية فقد حقق موسم جدة، رقما قياسيا هذا العام واستطاع جذب 6 ملايين زائر في مناطق وفاعليات الموسم.

وكان آخر هذه الفاعليات حلم جماهير فن الكيبوب الذي تحقق من خلال إقامة مهرجان الثقافة الكورية في منطة ومسرح “سوبر دوم”.

وهو المهرجان الذي أقيم على مدار 3 أيام وجذب الآلاف كما قدم تجربة تفاعلية مع الثقافة الكورية من مأكولات وأزياء وموسيقى قدمتها أشهر الفرق الموسيقية الكورية لفن الكيبوب.

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في وقت قياسي شيدنا مسرحنا ونظمنا 20

حفلة 🎶 بحضور 46 فنان 🤩 لنصنع لكم لحظات تبقى في الذاكرة وتجربه راقية واستثنائية تليق ب #موسم_جدة واكتمل النجاح بحماسكم وتفاعلكم👏🏻

ونشكر معالي المستشار على ثقته @Turki_alalshikh

وإدارة موسم جدة على الدعم @Jeddahseasonsa

..#بنش_مارك pic.twitter.com/xVpIQHW2Ex — Benchmark | بنش مارك (@Benchmark_ksa) July 3, 2022

هيئة الترفيه غيرت وجه المملكة المحافظة

ويشار إلى أن مستشار ابن سلمان ورجله المقرب تركي آل الشيخ، غير وجه المملكة المحافظ منذ توليه رئاسة هيئة الترفيه، حيث بات يسمح بحفلات الرقص والغناء في المملكة، وكذلك المهرجانات السينمائية وهي أمور كانت مستحيلة قديما في السعودية بل ويعاقب عليها.

وفي المقابل تم إلغاء هئية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، في قرار لاقى استنكارا واسعا بين السعوديين.

وأرجع البعض سبب تفشي ما وصفوه بالانحلال في المملكة بسبب إلغاء هذه الهيئة الدينية التي كانت تظبط المشهد العام في المملكة لسنوات وفقا لأحكام الإسلام بتوجيه من ملوك السعودية الراحلين.