فيديوهات رقص شباب وفتيات في السعودية تثير الغضب بالتزامن مع الحج

وطن- انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقاطع فيديو جديدة من آخر يوم في فاعليات “موسم جدة”، وثقت احتفالات راقصة جديدة ووصلات رقص مختلط بين شباب وفتيات داخل مناطق فاعليات الموسم.
رقص مختلط في السعودية يثير الجدل بالتزامن مع موسم الحج
وشهد، الأحد، آخر يوم في فاعليات موسم جدة، الذي شهد حضور 6 ملايين زائر، بحسب وسائل إعلام سعودية.
شكرا #الهلال قضى على المسخرة هذي #الاتحاد #موسم_جدة pic.twitter.com/Rl4XGjHkR7
— محمد الهلالي (@moooooofh) July 3, 2022
ووثقت مقاطع فيديو نشرها نشطاء حضروا فاعليات اليوم الأخير بموسم جدة، رقص مختلط لشباب وفتيات السعودية، بشكل مخل يخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ المتعارف عليها.
وتسببت هذه المقاطع بموجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والوطن العربي، خاصة وأن هذه المشاهد تتزامن مع موسم الحج في المملكة وأقدس الشعائر الإسلامية.
عاااشووو 😍👏🏻👏🏻👏🏻#رابح_صقر_في_جدة@Turki_alalshikh @RabehSaqer @Jeddahseasonsa @flynas pic.twitter.com/35s0Bc40wo
— Rotana Live (@RotanaLive) June 30, 2022
وأظهرت مقاطع أخرى الاختلاط بين الشباب والفتيات في الحفلات، وهو أمر كان من التابوهات المحرمة قديما في مملكة آل سعود.
ظهور نسائي مخالف لعادات وتقاليد المجتمع السعودي
كما ظهرت العديد من الفتيات السعوديات بموسم جدة كاشفات عن شعورهن، ويضعن مكياجا صارخا، بينما كانت تجبر النساء في المملكة على تغطية الوجه قبل أعوام.
#موسم_جدة انتهى الموسم🥺💔 pic.twitter.com/XNlv4PSPSF
— Roid al jezani 🇸🇦 (@JezaniRoid) July 3, 2022
وبحسب وسائل إعلام سعودية فقد حقق موسم جدة، رقما قياسيا هذا العام واستطاع جذب 6 ملايين زائر في مناطق وفاعليات الموسم.
وكان آخر هذه الفاعليات حلم جماهير فن الكيبوب الذي تحقق من خلال إقامة مهرجان الثقافة الكورية في منطة ومسرح “سوبر دوم”.
وهو المهرجان الذي أقيم على مدار 3 أيام وجذب الآلاف كما قدم تجربة تفاعلية مع الثقافة الكورية من مأكولات وأزياء وموسيقى قدمتها أشهر الفرق الموسيقية الكورية لفن الكيبوب.
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في وقت قياسي شيدنا مسرحنا ونظمنا 20
حفلة 🎶 بحضور 46 فنان 🤩 لنصنع لكم لحظات تبقى في الذاكرة وتجربه راقية واستثنائية تليق ب #موسم_جدة واكتمل النجاح بحماسكم وتفاعلكم👏🏻
ونشكر معالي المستشار على ثقته @Turki_alalshikh
وإدارة موسم جدة على الدعم @Jeddahseasonsa
..#بنش_مارك pic.twitter.com/xVpIQHW2Ex
— Benchmark | بنش مارك (@Benchmark_ksa) July 3, 2022
هيئة الترفيه غيرت وجه المملكة المحافظة
ويشار إلى أن مستشار ابن سلمان ورجله المقرب تركي آل الشيخ، غير وجه المملكة المحافظ منذ توليه رئاسة هيئة الترفيه، حيث بات يسمح بحفلات الرقص والغناء في المملكة، وكذلك المهرجانات السينمائية وهي أمور كانت مستحيلة قديما في السعودية بل ويعاقب عليها.
#موسم_جدة ياليت ماتقفل 💔 pic.twitter.com/q5jSI2AVgP
— ﮼روان (@Xl4rii) July 3, 2022
وفي المقابل تم إلغاء هئية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، في قرار لاقى استنكارا واسعا بين السعوديين.
وأرجع البعض سبب تفشي ما وصفوه بالانحلال في المملكة بسبب إلغاء هذه الهيئة الدينية التي كانت تظبط المشهد العام في المملكة لسنوات وفقا لأحكام الإسلام بتوجيه من ملوك السعودية الراحلين.