سعوديون يسرقون الألعاب في آخر يوم بموسم جدة (شاهد)

وطن– تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصفوه بـ”الفضيحة”، يظهر عدداً من الأشخاص في السعودية وهم يقومون بنهب وسرقة الألعاب بآخر يوم في “موسم جدة”.

وشهد مقر فاعليات الموسم غزواً جماعياً للنهب-وفق نشطاء- وأظهر مقطع فيديو بث على “تيك توك” العشرات وهم يتسابقون على سرقة الألعاب.

فيديو يظهر نهب وسرقة الالعاب في اخر يوم من #موسم_جدة ! pic.twitter.com/kU4YTdJkEX — مشاهير`و`خرابيط (@_jllc) July 3, 2022

ووصف البعض هذا المشهد بالكارثي، مستنكرين هذا الفعل الذي شوه صورة السعوديين.

فيما زعم آخرون أن من قام بهذه الأفعال، ليسوا سعوديين بل هم وافدين من جنسيات أخرى.

لكن المقطع وبحسب رصد (وطن) يظهر سعوديين بالزي السعودي المعروف، وهم يشاركون في عملية سرقة الألعاب.

مشهد آخر وصف بـ”الفضيحة”

وأظهر مقطع فيديو آخر بث على “تيك توك” ووصف بالفضيحة، العشرات وهم يتجاوزون البوابة الرئيسية لمقر فاعليات موسم جدة بيومه الأخير في “سيتي ووك”، بعد تحطيم حاجز حديدي.

فيديو متداول.. ازدحام و تدافع يشهده سيتي ووك موسم جدة. pic.twitter.com/BuxtbYsq6U — الموجز السعودي (@saudistuff) July 1, 2022

وأعلنت شرطة محافظة جدة القض على 9 مواطنين ومقيم من الجنسية الميانمارية لدخولهم إحدى الفعاليات العامة دون الالتزام بإجراءات التنظيم.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأشارت الشرطة إلى تمكنها من تحديد هوية آخرين واستكمال الإجراءات النظامية حيالهم دون الإشارة إلى حادثة السرقة.

فجوة أخلاقية

ولاقى الفيديو المتداول موجة من الاستياء لدى مرتادي” تويتر” في موسم يفترض أن يفرح فيه الناس ويبتهجون. وعلق “حسين واشنطن” في كل محفل وتجمع نرى هذه التصرفات الهمجية الدالة على فجوة اخلاقية كبيرة في المجتمع، كما قال.

وأضاف :”اتمنى أن يأتي جيل خلوق يحترم نفسه والقانون.”

في كل محفل وتجمع لازم نشوف هذه التصرفات الهمجية الدالة على فجوة اخلاقية كبيرة في المجتمع اتمنى يجي جيل خلوق يحترم نفسه والقانون pic.twitter.com/BN12zDVpSW — حسين واشنطن (@captainW76) July 3, 2022

من جانبه استغرب “أبو شادن” من أن موسم جدة لم يشهد أي فوضى أو قلاقل رغم أنه كان مزدحماً على آخره، ولكن في آخر يوم الذي صادف إجازة ظهر كما يقول “الهمج “. مضيفا أن “هؤلاء الهمج لا يردعهم إلا القانون” داعياً إلى تطبيق عقوبات قاسية بحقهم.

وعقب “عبد الله بن حمد”، أن منظر المتدافعين في” سيتي ووك” مقزز وكل من تجاوز التنظيم وخرقه تم القبض عليه من شرطة جدة وهذا يشير –حسب قوله- إلى سرعة تجاوب رجال الأمن في مثل هذه الحالات.

منظر مقزز الصراحة في سيتي ووك والحمد لله أن كل من تجاوز التنظيم وكان مخرب تم القبض عليه من شرطة جدة وهالشيء يعلمنا سرعة تجاوب رجال الأمن في هذي الحالات .

👌🏻 pic.twitter.com/PeeFvqjZUg — عبدالله بن حمد ؛ (@3bdallah_ham) July 2, 2022

موسم جدة 2022

وختم موسم جدة 2022 الأحد فعالياته، بعد 60 يوماً من العروض والبرامج والأنشطة المشوقة التي شهدتها 13 منطقة وموقع فعاليات في كافة أرجاء المدينة، تجاوزت 4200 فعالية.

ويعد “منتجع سيتي ووك” جدة من أشهر المنتجعات السياحية في المملكة العربية السعودية.

وضم في موسم جدة نشاطات ترفيهية خيالية ومنها قرية الإنمي والرياضات المائية والفعاليات اليابانية وعروض الشارع الياباني.

فضلا عن أجنحة مخصصة للمجسمات والاينمي وعالم الرسوم المتحركة وغيرها من فعاليات وأجنحة للتسوق بكافة أنواعه.