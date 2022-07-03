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سعوديون يسرقون الألعاب في آخر يوم بموسم جدة (شاهد)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
سعوديون يسرقون الألعاب watanserb.com
سعوديون يسرقون الألعاب في موسم جدة

وطن– تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصفوه بـ”الفضيحة”، يظهر عدداً من الأشخاص في السعودية وهم يقومون بنهب وسرقة الألعاب بآخر يوم في “موسم جدة”.

وشهد مقر فاعليات الموسم غزواً جماعياً للنهب-وفق نشطاء- وأظهر مقطع فيديو بث على “تيك توك” العشرات وهم يتسابقون على سرقة الألعاب.

ووصف البعض هذا المشهد بالكارثي، مستنكرين هذا الفعل الذي شوه صورة السعوديين.

فيما زعم آخرون أن من قام بهذه الأفعال، ليسوا سعوديين بل هم وافدين من جنسيات أخرى.

لكن المقطع وبحسب رصد (وطن) يظهر سعوديين بالزي السعودي المعروف، وهم يشاركون في عملية سرقة الألعاب.

مشهد آخر وصف بـ”الفضيحة”

وأظهر مقطع فيديو آخر بث على “تيك توك” ووصف بالفضيحة، العشرات وهم يتجاوزون البوابة الرئيسية لمقر فاعليات موسم جدة بيومه الأخير في “سيتي ووك”، بعد تحطيم حاجز حديدي.

وأعلنت شرطة محافظة جدة القض على 9 مواطنين ومقيم من الجنسية الميانمارية لدخولهم إحدى الفعاليات العامة دون الالتزام بإجراءات التنظيم.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأشارت الشرطة إلى تمكنها من تحديد هوية آخرين واستكمال الإجراءات النظامية حيالهم دون الإشارة إلى حادثة السرقة.

فجوة أخلاقية

ولاقى الفيديو المتداول موجة من الاستياء لدى مرتادي” تويتر” في موسم يفترض أن يفرح فيه الناس ويبتهجون. وعلق “حسين واشنطن” في كل محفل وتجمع نرى هذه التصرفات الهمجية الدالة على فجوة اخلاقية كبيرة في المجتمع، كما قال.

وأضاف :”اتمنى أن يأتي جيل خلوق يحترم نفسه والقانون.”

من جانبه استغرب “أبو شادن” من أن موسم جدة لم يشهد أي فوضى أو قلاقل رغم أنه كان مزدحماً على آخره، ولكن في آخر يوم الذي صادف إجازة ظهر كما يقول “الهمج “. مضيفا أن “هؤلاء الهمج لا يردعهم إلا القانون” داعياً إلى تطبيق عقوبات قاسية بحقهم.

وعقب “عبد الله بن حمد”، أن منظر المتدافعين في” سيتي ووك” مقزز وكل من تجاوز التنظيم وخرقه تم القبض عليه من شرطة جدة وهذا يشير –حسب قوله- إلى سرعة تجاوب رجال الأمن في مثل هذه الحالات.

موسم جدة 2022

وختم موسم جدة 2022 الأحد فعالياته، بعد 60 يوماً من العروض والبرامج والأنشطة المشوقة التي شهدتها 13 منطقة وموقع فعاليات في كافة أرجاء المدينة، تجاوزت 4200 فعالية.

ويعد “منتجع سيتي ووك” جدة من أشهر المنتجعات السياحية في المملكة العربية السعودية.

وضم في موسم جدة نشاطات ترفيهية خيالية ومنها قرية الإنمي والرياضات المائية والفعاليات اليابانية وعروض الشارع الياباني.

فضلا عن أجنحة مخصصة للمجسمات والاينمي وعالم الرسوم المتحركة وغيرها من فعاليات وأجنحة للتسوق بكافة أنواعه.

رقص شباب وفتيات بحفل مختلط في السعودية بالتزامن مع موسم الحج (فيديو)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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