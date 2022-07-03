توم كروز يكشف سر مظهره الشبابي رغم أنّ عمره 60 عاماً .. هذا ما يفعله!

وطن – يبدو نجم هوليوود توم كروز شاباً في مظهره الخارجيّ، على الرّغم من أنّه يحتفل يوم 3 يوليو بعيد ميلاده الستين، فما سر الحصول على هذه النضارة التي يتمتع بها؟!.

كما أسلفنا، بلغ توم كروز الآن 60 عامًا، لكن نجم هوليوود -بشكل لا يصدق- لا يزال قادرًا على أن يبدو شابًا. سره في الحصول على مظهر رائع يتضمن اتباع نظام غذائي منظم بعناية وممارسة الرياضية باستمرار.

صدم ممثل ‘Top Gun: Maverick’ -وهو فيلم إثارة دراما أمريكي-، الكثيرين بمظهره في آخر ظهور له في فيلم مع المعجبين الذين يحاولون معرفة كيف يحصل على ذلك.

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في مقابلةٍ حديثة، شارك نجم “المهمة المستحيلة” شغفه بالعديد من الرياضات. وقال كروز “التجديف بالكاياك في البحر”، مضيفاً أنه من المهم مزج قوة العمل مع القلب.

وقال توم كروز: “إن تبديل التمارين الهوائية والقوة بانتظام بشيء مثل المبارزة أو التسلق يحافظ على مرونتك وتوازنك – أول شيئين يفصحان عن عمرك”.وفق ما نقلت مجلة “ماركا” الإسبانية

الحد الذي يضعه كروز لنفسه كل يوم هو 1200 سعرة حرارية. يتم التقيد بهذا بشكل صارم، ما لم يكن هناك حدث خاص مثل حفلة أو عيد ميلاد.

في النهاية، لا يتعلق الأمر بالتدريب فقط. في الواقع ، التغذية والراحة 70٪ من الصحة الجيدة والمظهر الجيد.

يعتمد نظام كروز الغذائي على الأطعمة المشوية مثل الأسماك وبياض البيض والدجاج ودقيق الشوفان والخضروات. إلى جانب النقص الكبير في الكربوهيدرات أو الأطعمة الدهنية والدهنية.