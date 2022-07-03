الرئيسيةحياتناتوم كروز يكشف سر مظهره الشبابي رغم أنّ عمره 60 عاماً .....
حياتنا

توم كروز يكشف سر مظهره الشبابي رغم أنّ عمره 60 عاماً .. هذا ما يفعله!

الحد الذي يضعه لنفسه كل يوم هو 1200 سعرة حرارية

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
توم كروز watanserb.com
توم كروز

وطن – يبدو نجم هوليوود توم كروز شاباً في مظهره الخارجيّ، على الرّغم من أنّه يحتفل يوم 3 يوليو بعيد ميلاده الستين، فما سر الحصول على هذه النضارة التي يتمتع بها؟!.

الممثل توم كروز
الممثل توم كروز

كما أسلفنا، بلغ توم كروز الآن 60 عامًا، لكن نجم هوليوود -بشكل لا يصدق- لا يزال قادرًا على أن يبدو شابًا. سره في الحصول على مظهر رائع يتضمن اتباع نظام غذائي منظم بعناية وممارسة الرياضية باستمرار.

صدم ممثل ‘Top Gun: Maverick’ -وهو فيلم إثارة دراما أمريكي-، الكثيرين بمظهره في آخر ظهور له في فيلم مع المعجبين الذين يحاولون معرفة كيف يحصل على ذلك.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by The Late Late Show (@latelateshow)

في مقابلةٍ حديثة، شارك نجم “المهمة المستحيلة” شغفه بالعديد من الرياضات. وقال كروز “التجديف بالكاياك في البحر”، مضيفاً أنه من المهم مزج قوة العمل مع القلب.

وقال توم كروز: “إن تبديل التمارين الهوائية والقوة بانتظام بشيء مثل المبارزة أو التسلق يحافظ على مرونتك وتوازنك – أول شيئين يفصحان عن عمرك”.وفق ما نقلت مجلة “ماركا” الإسبانية

توم كروز
توم كروز

الحد الذي يضعه كروز لنفسه كل يوم هو 1200 سعرة حرارية. يتم التقيد بهذا بشكل صارم، ما لم يكن هناك حدث خاص مثل حفلة أو عيد ميلاد.

في النهاية، لا يتعلق الأمر بالتدريب فقط. في الواقع ، التغذية والراحة 70٪ من الصحة الجيدة والمظهر الجيد.

يعتمد نظام كروز الغذائي على الأطعمة المشوية مثل الأسماك وبياض البيض والدجاج ودقيق الشوفان والخضروات. إلى جانب النقص الكبير في الكربوهيدرات أو الأطعمة الدهنية والدهنية.

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا