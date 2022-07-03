تسريب وثائق سرية جدا.. تفاصيل أخطر عملية اختراق لأنظمة تابعة للسلطات الإيرانية

وطن – كشفت جماعة “الانتفاضة حتى الإطاحة” المتخصصة في الهجمات السيبرانية، أنها اخترقت مواقع وأنظمة منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية التابعة للنظام الإيراني.

والجماعة التي نفذت الهجوم تتبع لمنظمة مجاهدي “خلق” الإيرانية المعارضة.

تم اختراق موقع وأنظمة منظمة الثقافة الإسلامية والاتصالات.

يستخدم النظام الإيراني هذه المنظمة لتجنيد وتدريب وتوظيف مرتزقة في الخارج لتنفيذ عمليات تجسس وإرهابية.#إيران #وحدات_المقاومة #MEKResistanceUnits pic.twitter.com/rV6WqNSCVx — إيران الآن الحدیثة (@IranNowNew) July 3, 2022

ومنظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية، أو كما تسمى “الدعاية الإسلامية”مؤسسة إيرانية تأسست بأمر من مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني بعد ثورة 1979 وهي الآن تحت إشراف علي خامنئي.

وتُصنَّف هذه المنظمة بأنها أحد أجهزة الدعاية للنظام، والمسؤولة عن نشر أيديولوجية النظام من خلال مكاتب المقاطعات والمنظمات التابعة والأنشطة الثقافية.

وقالت الجماعة الإيرانية إنها حصلت من خلال هذا الهجوم، على أكثر من 200 ألف وثيقة وملف بعضها سري جدا من منظمة الدعاية الإسلامية التي وصفتها بأنها تتبع الرجعية.

خبر فوری

نخستین فیلم منتشر شده توسط گروه «قیام تا سرنگونی» از تسخیر و انهدام سایتها و سامانه‌های «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»

۱۲تیر۱۴۰۱#FreeIran2022 #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر pic.twitter.com/ZJu2p5LEhF — ساعت وصل (@saat_vasl) July 3, 2022

ووضع الهاكزر صورا وشعارات مناهضة لنظام طهران، بعد تنفيذ عملية الاختراق مباشرة.

يأتي هذا فيما أفاد حساب منظمة مجاهدي خلق عبر موقع تويتر، بأنه تم الاستيلاء على 6 مواقع و15 جهاز تنظيم لإصدار الثقافة “المتطرفة” تحت اسم “الإسلام” واستبدال صفحاتها الأولى بصور لقيادة المقاومة الإيرانية وشعارات مضادة لمرشد إيران.

اليوم الأحد 3 يوليو 2022 ، في الساعة 0830 بتوقیت إیران ، تم اختراق مواقع وأنظمة منظمة الثقافة الإسلامية والاتصال وإلغاء توفرها.#إيران #وحدات_المقاومة #MEKResistanceUnits pic.twitter.com/OqDydmttP3 — إيران الآن الحدیثة (@IranNowNew) July 3, 2022

وهذه ليست الواقعة الأولى من نوعها، ففي يونيو / حزيران الماضي، اخترقت منظمة مجاهدي خلق كاميرات المراقبة الخاصة بعشرات المراكز الحكومية الأخرى في هجوم إلكتروني واسع النطاق على بلدية طهران.

قراصنة إيرانيون يخترقون حسابات 300 ألف إسرائيلي

في سياق غير بعيد، أفادت هيئة حماية الخصوصية الإسرائيلية بأن مجموعة من القراصنة الإيرانيين، تمكنوا من اختراق حسابات 300 ألف إسرائيلي والحصول على معلوماتهم الشخصية وتسريبها.

وقعت عملية الاختراق من قبل القراصنة الإيرانيين قبل نحو أسبوعين”، وقد أثرت على مواقع الويب التي تديرها شركة Gol Tours LTD، وهي شركة سياحية إسرائيلية تمتلك أكثر من 20 موقعا إلكترونيا لحجز السفر.

وتضمنت المعلومات المسربة أرقام هواتف وعناوين وتواريخ، وأماكن الإجازات المحجوزة، ومعلومات طبية حساسة عن الإسرائيليين.

جاء هذا الحادث بعد أسابيع من إصدار تعليمات لشركات الاتصالات الإسرائيلية لتعزيز الأمن السيبراني، حيث أطلقت حكومة الاحتلال مبادرة جديدة ضد الهجمات عبر الإنترنت وسط تصاعد في عمليات الاختراق التي تستهدف المواقع الإسرائيلية.

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