الرئيسيةالهدهدتسريب وثائق سرية جدا.. تفاصيل أخطر عملية اختراق لأنظمة تابعة للسلطات الإيرانية
الهدهد

تسريب وثائق سرية جدا.. تفاصيل أخطر عملية اختراق لأنظمة تابعة للسلطات الإيرانية

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
اختراق منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية watanserb.com
منظمة مجاهدي "خلق" الإيرانية المعارضة تتمكن من تنفيذ اختراق كبير في المؤسسات الإيرانية الحكومية

وطن – كشفت جماعة “الانتفاضة حتى الإطاحة” المتخصصة في الهجمات السيبرانية، أنها اخترقت مواقع وأنظمة منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية التابعة للنظام الإيراني.

والجماعة التي نفذت الهجوم تتبع لمنظمة مجاهدي “خلق” الإيرانية المعارضة.

ومنظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية، أو كما تسمى “الدعاية الإسلامية”مؤسسة إيرانية تأسست بأمر من مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني بعد ثورة 1979 وهي الآن تحت إشراف علي خامنئي.

وتُصنَّف هذه المنظمة بأنها أحد أجهزة الدعاية للنظام، والمسؤولة عن نشر أيديولوجية النظام من خلال مكاتب المقاطعات والمنظمات التابعة والأنشطة الثقافية.

وقالت الجماعة الإيرانية إنها حصلت من خلال هذا الهجوم، على أكثر من 200 ألف وثيقة وملف بعضها سري جدا من منظمة الدعاية الإسلامية التي وصفتها بأنها تتبع الرجعية.

ووضع الهاكزر صورا وشعارات مناهضة لنظام طهران، بعد تنفيذ عملية الاختراق مباشرة.

يأتي هذا فيما أفاد حساب منظمة مجاهدي خلق عبر موقع تويتر، بأنه تم الاستيلاء على 6 مواقع و15 جهاز تنظيم لإصدار الثقافة “المتطرفة” تحت اسم “الإسلام” واستبدال صفحاتها الأولى بصور لقيادة المقاومة الإيرانية وشعارات مضادة لمرشد إيران.

وهذه ليست الواقعة الأولى من نوعها، ففي يونيو / حزيران الماضي، اخترقت منظمة مجاهدي خلق كاميرات المراقبة الخاصة بعشرات المراكز الحكومية الأخرى في هجوم إلكتروني واسع النطاق على بلدية طهران.

قراصنة إيرانيون يخترقون حسابات 300 ألف إسرائيلي

في سياق غير بعيد، أفادت هيئة حماية الخصوصية الإسرائيلية بأن مجموعة من القراصنة الإيرانيين، تمكنوا من اختراق حسابات 300 ألف إسرائيلي والحصول على معلوماتهم الشخصية وتسريبها.

وقعت عملية الاختراق من قبل القراصنة الإيرانيين قبل نحو أسبوعين”، وقد أثرت على مواقع الويب التي تديرها شركة Gol Tours LTD، وهي شركة سياحية إسرائيلية تمتلك أكثر من 20 موقعا إلكترونيا لحجز السفر.

وتضمنت المعلومات المسربة أرقام هواتف وعناوين وتواريخ، وأماكن الإجازات المحجوزة، ومعلومات طبية حساسة عن الإسرائيليين.

جاء هذا الحادث بعد أسابيع من إصدار تعليمات لشركات الاتصالات الإسرائيلية لتعزيز الأمن السيبراني، حيث أطلقت حكومة الاحتلال مبادرة جديدة ضد الهجمات عبر الإنترنت وسط تصاعد في عمليات الاختراق التي تستهدف المواقع الإسرائيلية.

اقرأ ايضا:

المصدروطن - رصد تويتر + متابعات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

زالزال دبي يثير الهلع.. هروب جماعي وفوضى في الشوارع (فيديو)

الهدهد

اعتقال جنرال إيراني بارز بالحرس الثوري.. سرب معلومات سرية حساسة لإسرائيل

تقارير

اجتماع سري في شرم الشيخ لمسؤولين عسكريين من إسرائيل ودول عربية والهدف إيران!

الهدهد

الثالث خلال أسبوع.. قصف صاروخي يستهدف شركة دانا غاز الاماراتية في كردستان العراق

الهدهد

حملوا مسدسات كاتمة للصوت..فيديو يوثق اعتقال الخلية التي كانت تسعى لاستهداف إسرائيليين في تركيا

الهدهد

حماس تقرر استئناف علاقاتها مع نظام “الأسد”

الهدهد

“حماس” تتعهد بإفشال أي تحالف عربي مع إسرائيل ضد إيران

الهدهد

توتر خطير في الخليج.. زوارق إيرانية تتحرش بسفينتين عسكريتين أمريكيتين.. ما الذي يحدث؟

الهدهد

هل تخطط إيران لتكرار سيناريو “حادث منى 2015” بموسم الحج هذا العام؟

الهدهد

وزير الخارجية الإيراني يفاجئ نظيره الباكستاني بألبوم صور لوالدته

الهدهد

إيران تزيح الستار عن عمليات سرية نفذتها ضد إسرائيل في “الداخل والخارج”

تقارير

نيويورك تايمز تكشف تفاصيل اغتيال إسرائيل لعالمين إيرانيين بتسميم طعامهما

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا