عضلات محمد صلاح.. صور عارية على شواطئ اليونان تثير جدلا بشأن لياقته

وطن- نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صورا للفرعون المصري محمد صلاح، وهو يقضي أجاظته الصيفية على شواطئ اليونان.

محمد صلاح عاري على الشاطئ

وذكرت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته (وطن)، أن نجم نادي ليفربول اشتهر بابتسامته العريضة، لكنه في هذه الأيام سيكون أكثر سعادة وأكثر تبسما خلال أدائه إجازته.

وشوهد النجم المصري محمد صلاح، وهو يستمتع بعطلته الصيفية في جزيرة “ميكونوس” اليونانية الشهيرة.

وشوهد صلاح بين الحشود وهو يستمتع بوقته على شاطئ “برينسيبوت” حيث يتعافى من موسم كرة قدم شاق، لعب فيه 51 مباراة مع ليفربول ومثل مصر أيضًا في كأس الأمم الأفريقية.

صور محمد صلاح الحديثة، تظهر بشكل لافت ـ بحسب نشطاء ـ انخفاض مستوى نشاطه العضلي وأنه “خارج الفورمة”، حسب وصفهم.

عضلات محمد صلاح

حيث كشفت الصور أن عضلات محمد صلاح منكمشة إلى حد ما، وعلى غير مستواه البدني المعتاد حيث كان يظهر دائما مفتول العضلات بشكل بارز.

وأرجع البعض ذلك إلى قضائه فترة إجازة وبعده عن التمرينات التي ترفع مستواه البدني والعضلي.

وبعد إجازته الصيفية سيعود محمد صلاح إلى التدريبات التمهيدية للموسم الجديد في “ميرسيسايد”، وذلك بعد أن حسم مستقبله في ليفربول بصفقة جديدة مدتها ثلاث سنوات، مقابل 400 ألف جنيه إسترليني بالأسبوع.

راتب محمد صلاح

وبعد ساعات من إعلان نادي “ليفربول” الإنجليزي عن تجديد عقد اللاعب المصري محمد صلاح الذي انضم إليه عام 2017، كشفت صحيفة ”ميرور“ عن راتبه الجديد والذي سيجعله الأغلى في تاريخ ليفربول الإنجليزي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن “صلاح، الذي أنهى الموسم الماضي في صدارة هدافي الريدز الموسم الماضي، كان في السابق على صفقة مستمرة حتى عام 2023. الصفقة الجديدة ستبقيه في ليفربول حتى عام 2025 ، مع الصفقة التي تجعله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي مع أجر يزيد عن 350.000 جنيه إسترليني في الأسبوع”، وهو ما يزيد عن 150 ألف دولار عن راتبه السابق.

محمد صلاح يعلق

وفي أول تعليق له على تجديد عقده، قال صلاح لموقع ليفربول: ”أشعر بشعور رائع، وأنا متحمس للفوز بالألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع“.

The incredible journey continues 😍#SalahStays — Liverpool FC (@LFC) July 1, 2022

وأضاف: ”أعتقد أن التجديد يستغرق بعض الوقت، ولكن الآن كل شيء تم، لذا نحتاج فقط إلى التركيز على الخطوة التالية“.

وتابع صلاح الذي توج مع ليفربول بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في ثلاث مناسبات: ”أعتقد أنه يمكنك أن ترى في السنوات الخمس أو الست الماضية كان الفريق دائما يتقدم. في الموسم الماضي كنا على وشك الفوز بأربع بطولات، لكن للأسف في الأسبوع الأخير من الموسم فقدنا لقبين“.

ورأى صلاح أن ليفربول ”في وضع جيد للقتال من أجل كل البطولات“.

تعاقدات جديدة

وأردف: ”لدينا تعاقدات جديدة أيضا. نحتاج فقط إلى مواصلة العمل الجاد، ولدينا رؤية جيدة، وأن نكون إيجابيين ونسعى إلى كل شيء مرة أخرى“.

ووجه صلاح حديثه لجماهير ليفربول قائلا: ”رسالتي للجماهير هي أن لاعبي الفريق يريدون تقديم أفضل ما لدينا في الموسم المقبل لمحاولة الفوز بكل الألقاب“.

وأكمل: ”كالعادة، تبقون خلفنا وتعطونا دفعة كبيرة وأنا متأكد من أننا سنفوز بالبطولات مرة أخرى معا“.