صور لزلزال إيران المدمر

وطن- أفادت وسائل إعلام رسمية أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 49 في زلزال بقوة 6.1 درجة ضرب جنوب إيران في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، فيما ضرب المنطقة بعد فترة وجيزة زلزالين قويتين بقوة 6.3 درجة.

وجاءت قرابة 24 هزة ، اثنان بقوة 6.3 و 6.1 درجة على مقياس ريختر ، في أعقاب الزلزال الذي ضرب قرية سايح خوش بالقرب من ساحل الخليج الإيراني في محافظة هرمزجان في الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي.

At least 5 killed in magnitude 6.1 earthquake in southern Iran. pic.twitter.com/TNZMxtpO4g

