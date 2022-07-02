صور لزلزال إيران المدمر

وطن- أفادت وسائل إعلام رسمية أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 49 في زلزال بقوة 6.1 درجة ضرب جنوب إيران في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، فيما ضرب المنطقة بعد فترة وجيزة زلزالين قويتين بقوة 6.3 درجة.

وجاءت قرابة 24 هزة ، اثنان بقوة 6.3 و 6.1 درجة على مقياس ريختر ، في أعقاب الزلزال الذي ضرب قرية سايح خوش بالقرب من ساحل الخليج الإيراني في محافظة هرمزجان في الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي.

At least 5 killed in magnitude 6.1 earthquake in southern Iran. pic.twitter.com/TNZMxtpO4g — Tehran Times (@TehranTimes79) July 2, 2022

وقال مسؤولون للتلفزيون الرسمي إن أحدث زلزال وقع في حوالي الساعة الثامنة صباحا.

الضحايا سقطوا في الزلزال الاول

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن فؤاد مراد زاده حاكم ولاية بندر لنجة قوله إن “جميع الضحايا قتلوا في الزلزال الأول ولم يصب أحد بأذى في الزلزالين التاليين لأن الناس كانوا بالفعل خارج منازلهم”.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ مجتبى خالدي للتلفزيون الرسمي إن نصف المصابين البالغ عددهم 49 خرجوا من المستشفيات.

انتهاء عمليات البحث والإنقاذ

كما أكد المسؤولون الإيرانيون إن عمليات البحث والإنقاذ انتهت.

وقال سعيد بورزاده من فريق عمل أزمة جزيرة كيش إن الملاحة والرحلات الجوية في الخليج لم تتأثر بالزلازل.

فتح مخيمات طوارئ في هرمزغان

من جانبه، قال محافظ مدينة هرمزغان، مهدي دوستي للصحفيين صباح السبت، إنه ”نظراً لتعرض المحافظة فجر اليوم لعدد من الهزات الارتدادية، سيتم افتتاح مخيمات طوارئ في مدينة بندر عباس وغيرها من المناطق المتضررة من الزلزال، وسيتم افتتاح هذه المخيمات بمساعدة الهلال الأحمر والإعلان عن مواقعها قريبًا“.

وطالب المحافظ، الأهالي، بتجنب السفر للمناطق المتضررة من الزلزال مع الحفاظ على هدوئهم، مبيناً أن ”المدن الكبرى لم تتعرض لأضرار جسيمة، لكن القرى تعرضت لأضرار بالغة، فيما تقوم الفرق المعنية بتوصيل الكهرباء إلى 53 قرية كانت تقع في المناطق البؤرية للزلزال“، مؤكدا أن ”الطرق على طول الطريق من بندر عباس إلى بندر لنجه قد تضرر أيضًا، كما رأينا تسويات وتشققات في الجسور“.

مردم زیر آوار و خبری از امدادرسانی نیست!

اکثر خانه‌ها در روستای #کنخ تخریب شده است، همچنین سایه خش از توابع #بندرلنگه بخش مهران خانه ریزش کرده و مردم زیر آور هستند و تاکنون دست کم بیش پنج نفر کشته شده‌اند. خبری از امدادرسانی دولتی نیست! pic.twitter.com/RBryPhZjS0 — AVATODAY آواتودی فارسی (@avatoday_news) July 1, 2022

ووقع الزلزال الأول في الساعة 2:00 صباحًا بالتوقيت المحلي في منطقة مهران بين بندر خمير وبندر لنجه، لكن شدته كانت قوية لدرجة أنه شعر بها في بندر عباس وبعد ساعة، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بوقوع زلزال أكبر بلغت قوته 6.3 درجة في الساعة 3 فجرا في نفس المنطقة.

وأوضح التلفزيون الرسمي إن 150 زلزالا وهزة ضربت غرب هرمزجان خلال الشهر الماضي.