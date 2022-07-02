الرئيسيةالهدهدصور لزلزال إيران المدمر
الهدهد

صور لزلزال إيران المدمر

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
زلزال يضرب إيران watanserb.com
زلزال يضرب إيران

وطن- أفادت وسائل إعلام رسمية أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 49 في زلزال بقوة 6.1 درجة ضرب جنوب إيران في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، فيما ضرب المنطقة بعد فترة وجيزة زلزالين قويتين بقوة 6.3 درجة.

وجاءت قرابة 24 هزة ، اثنان بقوة 6.3 و 6.1 درجة على مقياس ريختر ، في أعقاب الزلزال الذي ضرب قرية سايح خوش بالقرب من ساحل الخليج الإيراني في محافظة هرمزجان في الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي.

وقال مسؤولون للتلفزيون الرسمي إن أحدث زلزال وقع في حوالي الساعة الثامنة صباحا.

الضحايا سقطوا في الزلزال الاول

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن فؤاد مراد زاده حاكم ولاية بندر لنجة قوله إن “جميع الضحايا قتلوا في الزلزال الأول ولم يصب أحد بأذى في الزلزالين التاليين لأن الناس كانوا بالفعل خارج منازلهم”.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ مجتبى خالدي للتلفزيون الرسمي إن نصف المصابين البالغ عددهم 49 خرجوا من المستشفيات.

إصابات في إيران.. زلزال بقوة 5,5 على مقياس ريختر يضرب بغداد والسفارة السعودية تخلي مبناها من العاملين

انتهاء عمليات البحث والإنقاذ

كما أكد المسؤولون الإيرانيون إن عمليات البحث والإنقاذ انتهت.

وقال سعيد بورزاده من فريق عمل أزمة جزيرة كيش إن الملاحة والرحلات الجوية في الخليج لم تتأثر بالزلازل.

فتح مخيمات طوارئ في هرمزغان

من جانبه، قال محافظ مدينة هرمزغان، مهدي دوستي للصحفيين صباح السبت، إنه ”نظراً لتعرض المحافظة فجر اليوم لعدد من الهزات الارتدادية، سيتم افتتاح مخيمات طوارئ في مدينة بندر عباس وغيرها من المناطق المتضررة من الزلزال، وسيتم افتتاح هذه المخيمات بمساعدة الهلال الأحمر والإعلان عن مواقعها قريبًا“.

وطالب المحافظ، الأهالي، بتجنب السفر للمناطق المتضررة من الزلزال مع الحفاظ على هدوئهم، مبيناً أن ”المدن الكبرى لم تتعرض لأضرار جسيمة، لكن القرى تعرضت لأضرار بالغة، فيما تقوم الفرق المعنية بتوصيل الكهرباء إلى 53 قرية كانت تقع في المناطق البؤرية للزلزال“، مؤكدا أن ”الطرق على طول الطريق من بندر عباس إلى بندر لنجه قد تضرر أيضًا، كما رأينا تسويات وتشققات في الجسور“.

ووقع الزلزال الأول في الساعة 2:00 صباحًا بالتوقيت المحلي في منطقة مهران بين بندر خمير وبندر لنجه، لكن شدته كانت قوية لدرجة أنه شعر بها في بندر عباس وبعد ساعة، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بوقوع زلزال أكبر بلغت قوته 6.3 درجة في الساعة 3 فجرا في نفس المنطقة.

وأوضح التلفزيون الرسمي إن 150 زلزالا وهزة ضربت غرب هرمزجان خلال الشهر الماضي.

زلزال يضرب إيران بقوة 5.7 على مقياس ريختر .. وسكان بالكويت يشعرون به

المصدرتويتر، إرنا، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
حياتنا

“أطلق النار في قلبها” .. أب إيراني ينتقم من ابنته المراهقة بطريقة وحشية (شاهد)

الهدهد

يعقوب بوشهري وفضيحة قناة “الحدث”.. نام شاعرا واستيقظ عالما نوويا تم اغتياله!

تقارير

مسؤول سعودي لـ”وول ستريت”: “ما دامت حماس تحتمي بإيران فسنحتمي بإسرائيل”

الهدهد

“يوم الحساب”.. 7 أهداف محددة ستقصفها إيران داخل إسرائيل في حالة الهجوم (شاهد)

تقارير

“تهديد وجودي لآل سعود” .. معهد أمريكي: الرياض تشعر باختناق اقتصادي وسياسي من أبوظبي

الهدهد

خلية نسائية يهودية تتجسس على أهداف لصالح إيران .. الشاباك يكشف التفاصيل

الهدهد

“واشنطن بوست”: في 2022.. هل سيُطبع ولي العهد السعودي مع اسرائيل أم سيحلق لحيته!

الهدهد

قادة عسكريون إيرانيون يرقبون قصف مفاعل ديمونا .. مشاهد من مناورة “الرسول الأعظم”

تقارير

الوعد بالثروة يجمع إيران وأذربيجان بعد التوترات في أرمينيا

تقارير

كيف أضر مقتل سليماني بمصالح الولايات المتحدة في العراق؟

حياتنا

“حرامي اليوم السابع”.. لص مصري يتحول إلى ترند بسبب “حظه العاثر”  (فيديو)

الهدهد

هزة أرضية تضرب الكويت .. اهتزت معها المباني وشعر بها السكان وهذه قوّتها ومركزها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

“المرزوقي” يشيد بعزيمة الحراك السوداني وثباته في وجه نظام انقلابي مدعوم من محور الشر

إيمان البحر درويش.. أول ظهور له على التلفزيون بعد المطالبة بالإفراج عنه.. ماذا قال؟!(شاهد)

“حمام من الذهب”.. فيديو من داخل قصر تركي آل الشيخ يكشف حجم البذخ الذي يعيش فيه

نيكولا شلهوب يتحدى وزير داخلية بلاده ويدعم المثليين جنسياً في لبنان (فيديو)

أخطر 7 شواطئ في العالم.. من الأفضل ألا تقترب منها

لسانها الطويل أشعل البلاد.. العليا الهندية تنتقد تصريحات “شارما” بشأن “النبي” وتطالبها بالاعتذار

الفيفا يكشف مميزات كرة كأس العالم 2022 شبه الآلية (فيديو)

لفتة جميلة لأمير قطر مع مشجع جزائري طلب توقيعه على قميص المنتخب في افتتاح “وهران2022” (شاهد)

اعترافات قاتل شيماء جمال القاضي أيمن حجاج .. هكذا حاول خداع المحققين!

شيماء جمال.. “شاهد” الفيديو الذي يوثق ظهورها الأخير قبل قتلها بلحظات ومفاجأة مدوية حول عدد القتلة!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا