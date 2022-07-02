زالزال دبي يثير الهلع.. هروب جماعي وفوضى في الشوارع (فيديو)

وطن- نشر ناشطون بتويتر مقاطع مصورة وثقت وضع المواطنين والوافدين في دبي، بعد الزلزال الذي ضرب إيران ووصل أثره للإمارات، الجمعة 1 يوليو 2022.

زلزال دبي

وكان المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، رصد وقوع 8 زلازل جنوب إيران بين الفترة من مساء، الجمعة، إلى وقت مبكر من صباح السبت.

وأكد العديد من سكان إمارة دبي أنهم شعروا بالزلزال، وأن العمارات السكنية كانت تهتز.

ووثقت المقاطع المتداولة من دبي، هروب المواطنين بشكل جماعي من العمارات السكنية خوفا من انهيارها، ما تسبب بفوضى كبيرة في شوارع الإمارة الخليجية.

ووثقت صور أخرى نزول سكان الأبراج في إمارة عجمان، إلى الشوارع بعد أن شعروا بالهزة الأرضية.

وافترش العديد من الأشخاص الطرق بعيدا عن العمارات السكنية، وسط حالة من القلق والترقب خوفا من آثار الزلزال.

هروب المواطنين للشوارع

ووثق العديد من المتواجدين بدبي عبر كاميرات هواتفهم المحمولة، لحظة خروج الناس للشوارع خوفا من الزلزال بعدما شعروا بالهزة العنيفة داخل شققهم.

زلزال يضرب دبي https://t.co/Vm1W51y58a — باسلامة عبدالكريم (@CySGmAxGQXxRl3w) July 1, 2022

وكانت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية، ذكرت في تقرير لها مقتل 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين في حصيلة أولية للزلزال الذي ضرب محافظة “هرمزكان” جنوب إيران فجر، السبت، بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر”.

أحد الأجانب المتواجدين في دبي، نشر مقطعا مصورا من مكان تواجده داخل شقة سكنية، يظهر اهتزاز أثاث الشقة بعنف جراء الزلزال في مشهد مخيف.

يقول اقوى واطول زلزال شعرت به اليوم في دبي منذ ٢٠ عاماً. اللهم احفظ الامارات واهلها . https://t.co/x1dSWdi9aq — ~~ (@AhmadFakria) July 2, 2022

وتقع إيران على تقاطع خطوط الصدوع الجيولوجية الرئيسية، وعانت البلاد من عدة زلازل مدمرة في السنوات الأخيرة.

وبحسب مركز معلومات الزلازل الأميركي “NEIC”، فقد سجلت في جنوب إيران هزة أرضية قوتها 6.1 درجة على مقياس ريختر وعمقها 10 كلم.

#زلزال بقوة ٦ درجات يضرب ايران

من قوته شعر به سكان الامارات #دبي

اللهم الطف بعبادك. pic.twitter.com/Z6tB221vZx — أ/ضاوي العصيمي (@dhawi_alosaimi) July 1, 2022

وأكد المركز أن الهزة قد يشعر بها سكان بعض المناطق في البحرين والسعودية وعُمان وقطر والإمارات وباكستان وأفغانستان.

هزات أرضية في إيران تصل الإمارات

وبحسب المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، فقد سجل حدوث زلزال جنوبي إيران السبت الساعة 03:24 فجراً، والذي جاء بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر.

وسبقه تسجيل هزة بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر الساعة 03:13 فجر السبت، وسبقتها هزة قوتها 4.6 درجة الساعة 02:43 بحسب التوقيف المحلي للإمارات.

حفظ الله أهلنا الغالين في #الامارات

لنا فيها أحبه وأخوان نعزهم 🇦🇪🤍🇸🇦#زلزال #زلزال_دبي الحمدلله سلامات 🤲🏼 pic.twitter.com/OSGKAS5tjR — أبو شيهانة (@eyass4u) July 2, 2022

وسجلت هزة أيضاً بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر الساعة 01:32 فجر السبت.

وسبقته هزة بقوة 4.1 درجة وقعت الساعة 11:28 مساء الجمعة.