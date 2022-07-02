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زالزال دبي يثير الهلع.. هروب جماعي وفوضى في الشوارع (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
هزات أرضية في إيران تصل الإمارات watanserb.com
هزات أرضية في إيران تصل الإمارات

وطن- نشر ناشطون بتويتر مقاطع مصورة وثقت وضع المواطنين والوافدين في دبي، بعد الزلزال الذي ضرب إيران ووصل أثره للإمارات، الجمعة 1 يوليو 2022.

زلزال دبي

وكان المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، رصد وقوع 8 زلازل جنوب إيران بين الفترة من مساء، الجمعة، إلى وقت مبكر من صباح السبت.

وأكد العديد من سكان إمارة دبي أنهم شعروا بالزلزال، وأن العمارات السكنية كانت تهتز.

ووثقت المقاطع المتداولة من دبي، هروب المواطنين بشكل جماعي من العمارات السكنية خوفا من انهيارها، ما تسبب بفوضى كبيرة في شوارع الإمارة الخليجية.

ووثقت صور أخرى نزول سكان الأبراج في إمارة عجمان، إلى الشوارع بعد أن شعروا بالهزة الأرضية.

وافترش العديد من الأشخاص الطرق بعيدا عن العمارات السكنية، وسط حالة من القلق والترقب خوفا من آثار الزلزال.

هروب المواطنين للشوارع

ووثق العديد من المتواجدين بدبي عبر كاميرات هواتفهم المحمولة، لحظة خروج الناس للشوارع خوفا من الزلزال بعدما شعروا بالهزة العنيفة داخل شققهم.

وكانت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية، ذكرت في تقرير لها مقتل 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين في حصيلة أولية للزلزال الذي ضرب محافظة “هرمزكان” جنوب إيران فجر، السبت، بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر”.

أحد الأجانب المتواجدين في دبي، نشر مقطعا مصورا من مكان تواجده داخل شقة سكنية، يظهر اهتزاز أثاث الشقة بعنف جراء الزلزال في مشهد مخيف.

وتقع إيران على تقاطع خطوط الصدوع الجيولوجية الرئيسية، وعانت البلاد من عدة زلازل مدمرة في السنوات الأخيرة.

وبحسب مركز معلومات الزلازل الأميركي “NEIC”، فقد سجلت في جنوب إيران هزة أرضية قوتها 6.1 درجة على مقياس ريختر وعمقها 10 كلم.

وأكد المركز أن الهزة قد يشعر بها سكان بعض المناطق في البحرين والسعودية وعُمان وقطر والإمارات وباكستان وأفغانستان.

هزات أرضية في إيران تصل الإمارات

وبحسب المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، فقد سجل حدوث زلزال جنوبي إيران السبت الساعة 03:24 فجراً، والذي جاء بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر.

وسبقه تسجيل هزة بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر الساعة 03:13 فجر السبت، وسبقتها هزة قوتها 4.6 درجة الساعة 02:43 بحسب التوقيف المحلي للإمارات.

وسجلت هزة أيضاً بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر الساعة 01:32 فجر السبت.

وسبقته هزة بقوة 4.1 درجة وقعت الساعة 11:28 مساء الجمعة.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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