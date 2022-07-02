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رياضة

حكيم زياش يقترب من الرحيل عن تشيلسي وميلان وجهته المحتملة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
حكيم زياش يقترب من الرحيل عن تشيلسي وميلان يتفاوض مع ناديه watanserb.com
حكيم زياش يقترب من الرحيل عن تشيلسي وميلان يتفاوض مع ناديه

وطن – ذكرت تقارير صحفية، عن وجود مفاوضات من قبل نادي ميلان الإيطالي مع تشيلسي، بشأن الحصول على خدمات المغربي حكيم زياش 29 عاماً، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده له نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، ” ميلان على اتصال مباشر مع تشيلسي بشأن صفقة حكيم زياش منذ الأسبوع الماضي”.

انتقال حكيم زياش

وأضاف رومانو، ” ميلان واثق من أن المغربي زياش منفتح تماماً على الانضمام إلى صفوفه، كما أن الناديين يناقشان الآن الصيغة المحتملة للصفقة”.

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كما ويسعى نادي ميلان ( الروسونيري)، لتدعيم صفوفه بصفقات قوية جديد هذا الصيف، من أجل الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي ( الكالتشيو) الذي توج به الموسم المنصرم، للمرة الأولى منذ عام 2011. على حساب غريمه الوصيف إنتر ميلان.

فيما لم تكشف أي تقارير، عن قيمة العرض الذي تقدم به الميلان، من أجل التعاقد مع لاعب وسط فريق تشيلسي ( البلوز) حكيم زياش في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

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وكان نجم المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، قد قرر الاعتزال دولياً عام 2021، بسبب رفضه العودة إلى صفوف المنتخب. تحت قيادة المدرب البوسني وحيد وحيد خليلهودزيتش.

زياش وتشيلسي

وانتقل المغربي زياش إلى صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي في صيف عام 2020، قادماً من أياكس أمستردام الهولندي. بصفقة كلفت خزينة البلوز 40 مليون يورو.

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وشارك زياش صاحب الرقم (22) مع فريق تشيلسي الموسم الماضي، في 39 مباراة في كافة البطولات المحلية والقارية المختلفة، مسجلاً 6 أهداف فقط. كما وينتهي عقد اللاعب مع البلوز في يونيو/ حزيران عام 2025.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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