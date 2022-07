حكيم زياش يقترب من الرحيل عن تشيلسي وميلان وجهته المحتملة

وطن – ذكرت تقارير صحفية، عن وجود مفاوضات من قبل نادي ميلان الإيطالي مع تشيلسي، بشأن الحصول على خدمات المغربي حكيم زياش 29 عاماً، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده له نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، ” ميلان على اتصال مباشر مع تشيلسي بشأن صفقة حكيم زياش منذ الأسبوع الماضي”.

وأضاف رومانو، ” ميلان واثق من أن المغربي زياش منفتح تماماً على الانضمام إلى صفوفه، كما أن الناديين يناقشان الآن الصيغة المحتملة للصفقة”.

AC Milan are in direct contact with Chelsea for Hakim Ziyech since last week. Milan are getting confident as Ziyech’s absolutely open to join the club. 🔴 #ACMilan

Chelsea and Milan are discussing of the potential formula of the deal. @SkySport pic.twitter.com/v1glXXBOzb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2022