حكيم زياش يقترب من الرحيل عن تشيلسي وميلان وجهته المحتملة

وطن – ذكرت تقارير صحفية، عن وجود مفاوضات من قبل نادي ميلان الإيطالي مع تشيلسي، بشأن الحصول على خدمات المغربي حكيم زياش 29 عاماً، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده له نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، ” ميلان على اتصال مباشر مع تشيلسي بشأن صفقة حكيم زياش منذ الأسبوع الماضي”.

انتقال حكيم زياش

وأضاف رومانو، ” ميلان واثق من أن المغربي زياش منفتح تماماً على الانضمام إلى صفوفه، كما أن الناديين يناقشان الآن الصيغة المحتملة للصفقة”.

AC Milan are in direct contact with Chelsea for Hakim Ziyech since last week. Milan are getting confident as Ziyech’s absolutely open to join the club. 🔴 #ACMilan Chelsea and Milan are discussing of the potential formula of the deal. @SkySport pic.twitter.com/v1glXXBOzb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2022

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كما ويسعى نادي ميلان ( الروسونيري)، لتدعيم صفوفه بصفقات قوية جديد هذا الصيف، من أجل الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي ( الكالتشيو) الذي توج به الموسم المنصرم، للمرة الأولى منذ عام 2011. على حساب غريمه الوصيف إنتر ميلان.

سكاي 🗞 ميلان تواصل مع إدارة تشيلسي من أجل إنهاء صفقة حكيم زياش ✍️ إدارة الروسونيري تأمل في إغلاق الصفقة قريبًا ✅ pic.twitter.com/QRGKFInKy4 — GOAL Arabia (@GoalAR) July 2, 2022

فيما لم تكشف أي تقارير، عن قيمة العرض الذي تقدم به الميلان، من أجل التعاقد مع لاعب وسط فريق تشيلسي ( البلوز) حكيم زياش في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

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وكان نجم المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، قد قرر الاعتزال دولياً عام 2021، بسبب رفضه العودة إلى صفوف المنتخب. تحت قيادة المدرب البوسني وحيد وحيد خليلهودزيتش.

🇲🇦 ميلان وضع حكيم زياش على رأس اولوياته في هذا الميركاتو. ميلان عرض عقد إعارة لمدة عام مع احقية الشراء مقابل 25€م ولكن تشلسي يريد 5€م إضافية للموافقة. pic.twitter.com/48lHuOBLXo — E P L W O R L D (@EPLworld) July 2, 2022

زياش وتشيلسي

وانتقل المغربي زياش إلى صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي في صيف عام 2020، قادماً من أياكس أمستردام الهولندي. بصفقة كلفت خزينة البلوز 40 مليون يورو.

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وشارك زياش صاحب الرقم (22) مع فريق تشيلسي الموسم الماضي، في 39 مباراة في كافة البطولات المحلية والقارية المختلفة، مسجلاً 6 أهداف فقط. كما وينتهي عقد اللاعب مع البلوز في يونيو/ حزيران عام 2025.

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