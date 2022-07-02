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الكشف عن مساعي إسرائيلية لإبرام صفقة أسلحة ضخمة مع السعودية خلال زيارة بايدن

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
إبرام صفقة أسلحة watanserb.com
إبرام صفقة أسلحة

وطن- كشف مراسل قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية إيتاي بلومنتال، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى للدفع نحو إبرام صفقة أسلحة ضخمة مع السعودية أثناء زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للمنطقة منتصف يوليو/ تموز الجاري.

وقال “بلومنتال” في تقرير له بثته القناة ووأثناء استضافتها له في الإستوديو، مساء الجمعة، إن إسرائيل ستطلب من الإدارة الأمريكية في أثناء زيارة بايدن التوسط لدى السعودية من أجل إنجاز الصفقة.

إسرائيل ستعرض على السعودية شراء منظومات دفاع جوي

ولفت تقرير القناة إلى أن إسرائيل ستعرض على السعودية شراء عدد كبير من المنظومات التسليحية، ضمنها منظومات دفاع جوي.

وأوضح أن إسرائيل ستستغل زيارة بايدن لعدد من قواعدها العسكرية، وضمنها القاعدة الجوية في “بلماخيم” في النقب، واجتماعه بكل من وزير الأمن بني غانتس، ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، وعدد من القادة العسكريين لطرح فكرة التوصل إلى صفقة أسلحة مع السعودية.

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وأشارت القناة إلى أن تأثير الصفقة سيكون “كبيراً” اقتصادياً، لافتة إلى أن طرح فكرة التوصل إلى صفقة مع السعودية يأتي في ظل اشتداد المواجهة بين إسرائيل وإيران.

نشر منظومة رادار إسرائيلية في الخليج

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد كشفت الشهر الماضي أن الجيش الإسرائيلي نشر منظومة رادار في عدة دول في الشرق الأوسط بما في ذلك الإمارات والبحرين، وذلك ضمن رؤية للتعاون المشترك في مواجهة “تهديدات إيران الصاروخية، وخلق منظومة للإنذار المبكر”.

وأوضحت القناة أن هذه المنظومة نجحت في توفير إنذار مسبق قبل أشهر عدة عندما أطلقت إيران طائرات مسيرة مفخخة باتجاه إسرائيل، والتي أسقطت فوق الأجواء العراقية.

وقالت القناة الإسرائيلية نفسها إن واشنطن تسعى لإقامة تحالف أمني يضم إسرائيل وعدد من دول الخليج بمن فيهم دول لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية.

مشروع أمريكي لدمج الدفاعات العربية مع إسرائيل

وفي هذا السياق، أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن مشرّعين أمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تقدموا بمشروع قانون إلى الكونغرس، وينص على أن تعمل وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) مع إسرائيل وعدد من الدول العربية من أجل دمج الدفاعات الجوية لإحباط ما وصفته التهديدات الإيرانية.

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المصدرقناة كان، قناة 12 الإسرائيلية، صحيفة وول ستريت جورنال، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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