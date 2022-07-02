الفيفا يكشف مميزات كرة كأس العالم 2022 شبه الآلية (فيديو)

وطن – كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، عن كرة كأس العالم 2022 التي يحتوي بداخلها على جهاز يتتبع ويضبط تقنية التسلل شبه الآلي لأول مرة، بحيث يعطي حكام تقنية الفيديو الـVAR بيانات دقيقة لاحتساب التسلل بسرعة وبدقة عالية.

الفيفا وكرة كأس العالم 2022

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، بأن بطولة نهائيات كأس العالم 2022. المستضافة في دولة قطر، ستشهد استعمال تقنية شبه آلية. للتأكد من حالات التسلل في المباراة.

Semi-automated offside technology to be used at FIFA World Cup 2022™. System provides an automated offside alert to the video match officials team. 3D animation improves communication to in-stadium fans and television viewers.

👉 https://t.co/sSWofZErPK#FootballTechnology pic.twitter.com/D1e0ZrBvVb — FIFA Media (@fifamedia) July 1, 2022

وبين الفيفا، بأن هذه التقنية (جهاز استشعار) سيكون وسط كرة القدم، يستطيع من خلالها إرسال بيانات 500 مرة في الثانية الواحدة فقط لتحديد موضع الركل. كما وتعتمد على 12 كاميرا تتبع حركة الكرة ومتزامنة بنسبة 100%.

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كما وأردف، ” الكاميرات التي تتبع جهاز المستشعر الموجود وسط الكرة تستطيع إرسال البيانات 20 مرة. في الثانية لتحديد موقعهم بدقة داخل أرضية ملعب المباراة”.

تقنية الفيديو الـVAR

وتابع، ” وجود أي لاعب في وضع تسلل داخل أرضية ملعب المباراة، يتم إصدارة إشارة تنبيه في غرفة حكم الفيديو (VAR ) والحكام المتواجدين بداخلها فوراً، كما ويمكن إحالتها إلى حكم الساحة”.

في الحلقة الأخيرة من برنامج Living Football، نلقي نظرة فاحصة على تقنية التسلل شبه الآلية التي سيتم استخدامها في بطولة قطر ٢٠٢٢ 🇶🇦، ثم نسافر إلى 🇸🇸 جنوب السودان وغينيا 🇬🇳 في برامج مهمة أخرى. #FIFAWorldCup l @ssfa_com l @AFD_en l @PlanGlobal pic.twitter.com/1rHY5MpLxJ — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) July 1, 2022

وأضاف، ” التقنية خضعت للاختبار في بطولتي كأس العرب 2021، وكأس العالم للأندية 2021. كما وبينت التجربة بأن التقنية خفضت الوقت المستغرق للتأكد من حالات التسلل من 70 إلى 25 ثانية”.

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وتحمل كرة كأس العالم 2022 قطر، اسم (الرحلة) وهي الكرة الرسمية المستخدمة في بطولة مونديال قطر 2022، كما أنها مصممة من قبل شركة أديداس العالمية لدعم أعلى سرعات للاعبين، وظهرت في المونديال عبر التاريخ.

كرة كاس العالم 2022 ستكون مزودة بجهاز تتبع لضبط تقنية التسلل الشبه الآلي ويعطي الـVAR بيانات دقيقة وسريعة..لاحجة أمام الحكام الفاشلين بعد اليوم 😉😉 pic.twitter.com/mfl4PUKsjj — abd ennacer el bar/عبد الناصر البار (@nasronasro1988) July 1, 2022

كما وفي ذات السياق، قال رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا)، الإيطالي بيير لويجي كولينا، عن تقنية الجديدة للتأكد من حالات التسلل، ” إنها جاهزة، ونحن متفائلون بها”.

تطور التقنيات و #كرة_القدم – نظام كشف التسلل نصف الالي وسوف يستخدم في #كأس_العالم_2022 #قطر2022 pic.twitter.com/Vh9r60GgHi — عبدالله العواجي LFC (@AsAlawajey) July 2, 2022

يذكر بأن مراسم افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر، ستنطلق في ال21 من شهر نوفمبر / تشرين الثاني، وحتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

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