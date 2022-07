الفيفا يكشف مميزات كرة كأس العالم 2022 شبه الآلية (فيديو)

وطن – كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، عن كرة كأس العالم 2022 التي يحتوي بداخلها على جهاز يتتبع ويضبط تقنية التسلل شبه الآلي لأول مرة، بحيث يعطي حكام تقنية الفيديو الـVAR بيانات دقيقة لاحتساب التسلل بسرعة وبدقة عالية.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، بأن بطولة نهائيات كأس العالم 2022. المستضافة في دولة قطر، ستشهد استعمال تقنية شبه آلية. للتأكد من حالات التسلل في المباراة.

Semi-automated offside technology to be used at FIFA World Cup 2022™. System provides an automated offside alert to the video match officials team. 3D animation improves communication to in-stadium fans and television viewers.

