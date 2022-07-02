الرئيسيةرياضةالفيفا يكشف مميزات كرة كأس العالم 2022 شبه الآلية (فيديو)
رياضة

الفيفا يكشف مميزات كرة كأس العالم 2022 شبه الآلية (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الفيفا يكشف عن تقنية جديدة في كرة كأس العالم 2022 watanserb.com
الفيفا يكشف عن تقنية جديدة في كرة كأس العالم 2022

وطن – كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، عن كرة كأس العالم 2022 التي يحتوي بداخلها على جهاز يتتبع ويضبط تقنية التسلل شبه الآلي لأول مرة، بحيث يعطي حكام تقنية الفيديو الـVAR بيانات دقيقة لاحتساب التسلل بسرعة وبدقة عالية.

الفيفا وكرة كأس العالم 2022

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، بأن بطولة نهائيات كأس العالم 2022. المستضافة في دولة قطر، ستشهد استعمال تقنية شبه آلية. للتأكد من حالات التسلل في المباراة.

وبين الفيفا، بأن هذه التقنية (جهاز استشعار) سيكون وسط كرة القدم، يستطيع من خلالها إرسال بيانات 500 مرة في الثانية الواحدة فقط لتحديد موضع الركل. كما وتعتمد على 12 كاميرا تتبع حركة الكرة ومتزامنة بنسبة 100%.

اقرأ أيضاً: 

كما وأردف، ” الكاميرات التي تتبع جهاز المستشعر الموجود وسط الكرة تستطيع إرسال البيانات 20 مرة. في الثانية لتحديد موقعهم بدقة داخل أرضية ملعب المباراة”.

تقنية الفيديو الـVAR

وتابع، ” وجود أي لاعب في وضع تسلل داخل أرضية ملعب المباراة، يتم إصدارة إشارة تنبيه في غرفة حكم الفيديو (VAR ) والحكام المتواجدين بداخلها فوراً، كما ويمكن إحالتها إلى حكم الساحة”.

وأضاف، ” التقنية خضعت للاختبار في بطولتي كأس العرب 2021، وكأس العالم للأندية 2021. كما وبينت التجربة بأن التقنية خفضت الوقت المستغرق للتأكد من حالات التسلل من 70 إلى 25 ثانية”.

اقرأ أيضاً: 

وتحمل كرة كأس العالم 2022 قطر، اسم (الرحلة) وهي الكرة الرسمية المستخدمة في بطولة مونديال قطر 2022، كما أنها مصممة من قبل شركة أديداس العالمية لدعم أعلى سرعات للاعبين، وظهرت في المونديال عبر التاريخ.

كما وفي ذات السياق، قال رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا)، الإيطالي بيير لويجي كولينا، عن تقنية الجديدة للتأكد من حالات التسلل، ” إنها جاهزة، ونحن متفائلون بها”.

يذكر بأن مراسم افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر، ستنطلق في ال21 من شهر نوفمبر / تشرين الثاني، وحتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + الفيفا + اليوم السابع
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

برنامج إحصائي يتوقع هوية بطل مونديال كأس العالم 2022

حياتنا

5 أشياء مجانية يمكنك طلبها على متن الطائرة

رياضة

كل ما تريد معرفته عن الدول والنظام الجديد لمونديال كأس العالم 2026

رياضة

أندية أوروبية تحتفل بميلاد محمد صلاح والفيفا يكرمه على طريقته الخاصة (فيديو)

رياضة

الكويتي بدر المطوع يتفوق على رونالدو برقم تاريخي

رياضة

بالأرقام .. أبرز المرشحين بقوة للتتويج بلقب مونديال كأس العالم 2022

رياضة

6 تغييرات ديناميكية مرتقبة على لوائح كرة القدم

رياضة

حركات حارس أستراليا المضحكة تقود بلاده إلى مونديال كأس العالم 2022 (فيديو)

رياضة

“اكتملت الرحلة” .. تعرف على الفرق ال32 المتأهلة لمونديال كأس العالم 2022

رياضة

منتخب تونس يهزم اليابان بالثلاثية ويتوج بكأس كيرين الدولية (فيديو)

رياضة

منتخب مصر يعمق جراحه بخسارة ثقيلة ودياً أمام كوريا الجنوبية (فيديو)

رياضة

مباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية (بث مباشر)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

“المرزوقي” يشيد بعزيمة الحراك السوداني وثباته في وجه نظام انقلابي مدعوم من محور الشر

إيمان البحر درويش.. أول ظهور له على التلفزيون بعد المطالبة بالإفراج عنه.. ماذا قال؟!(شاهد)

“حمام من الذهب”.. فيديو من داخل قصر تركي آل الشيخ يكشف حجم البذخ الذي يعيش فيه

نيكولا شلهوب يتحدى وزير داخلية بلاده ويدعم المثليين جنسياً في لبنان (فيديو)

أخطر 7 شواطئ في العالم.. من الأفضل ألا تقترب منها

لسانها الطويل أشعل البلاد.. العليا الهندية تنتقد تصريحات “شارما” بشأن “النبي” وتطالبها بالاعتذار

لفتة جميلة لأمير قطر مع مشجع جزائري طلب توقيعه على قميص المنتخب في افتتاح “وهران2022” (شاهد)

اعترافات قاتل شيماء جمال القاضي أيمن حجاج .. هكذا حاول خداع المحققين!

شيماء جمال.. “شاهد” الفيديو الذي يوثق ظهورها الأخير قبل قتلها بلحظات ومفاجأة مدوية حول عدد القتلة!

صور لزلزال إيران المدمر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا