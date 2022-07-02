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اعترافات قاتل شيماء جمال القاضي أيمن حجاج .. هكذا حاول خداع المحققين!

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
اعترافات قاتل شيماء جمال القاضي أيمن حجاج watanserb.com
قاتل شيماء جمال القاضي أيمن حجاج

وطن – فصل جديد يفتح في جريمة قتل المذيعة المصرية شيماء جمال، بعد اعتقال زوجها القاضي والمستشار بمجلس الدولة أيمن حجاج، وبدء التحقيقات معه، وإدلائه باعترافات تفصيلية.

وأعلنت الداخلية المصرية فجر الخميس ضبط القاضي المتهم مختبئا في السويس دون أن تكشف عن اسمه أو صفته في بيانها الرسمي

اعترافات قاتل شيماء جمال

وأدلى القاضي أيمن حجاج باعترافات تفصيلية عن الجريمة وملابسات ارتكابه لها بالاشتراك مع الشاهد الذي أبلغ عن الواقعة واعتبرته النيابة شريكا. بحسب ما نقلت “سكاي نيوز عربية” عن مصدر مطلع على التحقيقات.

أيمن حجاج
أيمن حجاج

ووفق اعترافات المتهم، فإنه خطط لارتكاب الجريمة منذ فترة وأبلغ شريكه بمخططه وطلب مساعدته مقابل مبلغ مالي.

محاولات للمراوغة

القاضي المتهم حاول في البداية المرواغة لكن تمت مواجهته بأقوال شريكه وبما تم رصده من كاميرات المراقبة.

تقرير معمل الأدلة الجنائية الذي استخلص الآثار البيولوجية والبصمات من موقع الجريمة ومن جثة الضحية تم عرضه على القاضي المتهم.

وقال المصدر إن النيابة العامة واصلت تحقيقاتها مع المتهم القاضي منذ مساء الخميس وحتى صباح الجمعة ومازالت تواصل التحقيق لكشف جميع ملابسات القضية.

فيلا في قرية سياحية بالساحل الشمالي

وأضاف المصدر، أنه باستخدام التقنيات الحديثة تم تعقب خط سير المتهم.

وتبين أنه لم يغادر البلاد ولكنه ليس متواجدا في القاهرة. ولا عند أحد من أفراد أسرته وهم زوجته الأولى وابنتيه.

شيماء جمال معلومات جديدة watanserb.com
شيماء جمال

وبتكثيف البحث، تبين أن القاضي أخذ أسرته وذهب بها إلى فيلا يملكها في قرية سياحية بالساحل الشمالي بمحافظة مرسى مطروح.

وبعد استهدافه بمأمورية أمنية تبين عدم تواجده، وباستجواب أفراد أسرته قالوا إنهم لم يكونوا يعلموا بجريمته ولا بزواجه من المذيعة إلا من وسائل الإعلام وأنه أحضرهم للمكان قبل فضح أمر جريمته في الإعلام بيوم واحد، أي يوم الأحد الماضي.

وأوضح المصدر أن إجراءات التعقب بالتقنيات الحديثة كشفت لرجال الأمن أن المتهم عطل جميع هواتفه ولكنه على تواصل بشخص وحيد في نفس القرية السياحية للاطمئنان على أسرته.

فتم استهداف هذا الشخص بمأمورية وبتعقب الاتصالات بينه وبين المتهم تبين اختباؤه في مدينة السويس.

وتشكلت مأمورية أمنية ضخمة استهدفته وتم القبض عليه وهو حاليا تحت تصرف النيابة العامة التي تحقق في القضية.

شريك المتهم في الجريمة

وقررت النيابة العامة الخميس تجديد حبس شريك المتهم في الجريمة الذي أبلغ الاثنين الماضي عن مكان جثة المذيعة واعتبرته النيابة شريكا للمتهم وقررت حبسه.

وخلال جهود البحث تلقت أجهزة الأمن بلاغا بأن سائق كان يعمل مع المتهم أبلغ عن أن الأخير قتل زوجته وأخفى جثتها في مزرعة بطريق المنصورية في دائرة قسم شرطة البدرشين.

وباستجواب السائق تبين أنه حضر واقعة القتل حيث كشف أنه قاد السيارة للمتهم وبصحبته الضحية إلى المزرعة المذكورة.

وهناك قام المتهم بإطلاق الرصاص عليها من سلاحه المرخص ودفنها بعد تشويه جثتها، ثم هدد السائق واقتاده إلى بعض معارفه بمنطقة الساحل الشمالي بدائرة قسم شرطة الحمام في محافظة مرسى مطروح وتحفظ عليه هناك خشية الإبلاغ عنه.

وحرر محضرا بتغيب زوجته كنوع من التمويه، ولكن السائق تمكن من الهرب وأخبر السلطات بما حدث.

وتوجهت أجهزة الأمن إلى المزرعة المذكورة بصحبة النيابة العامة. وتم استخراج الجثة في حالة تعفن ومشوهة.

وتم استدعاء أسرتها للتعرف عليها وأكدوا أنها هي المذيعة المختفية، وتم نقل الجثة للتشريح.

 

المصدرسكاي نيوز عربية - متابعات وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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