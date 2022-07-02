إيلون ماسك يفاجئ الملايين بعد اختفائه 10 أيّام .. ماذا يفعل “الملحد” مع أبنائه عند البابا فرنسيس!؟

وطن – بعد اختفائه عن التغريدة -بشكلٍ غير معتاد- لـ10 أيام، فاجأ الملياردير إيلون ماسك الملايين من متابعيه، بنشر صورة جمعته وأطفاله مع البابا فرنسيس، وبعد أسبوع من تغيير ابنه “كزافييه” جنسه من ذكر إلى أنثى.

والتقى أغنى رجل في العالم يوم الخميس البابا في الفاتيكان ونشر صورة من اللقاء على تويتر.

كان ماسك (50 عامًا)، برفقة أربعة من أطفاله المراهقين الخمسة، جميعهم ولدوا لزوجته الأولى الكاتبة الكندية جوستين ويلسون.

وغرّد مرفقاً الصورة تعليقاً قال فيه: “تشرفت بمقابلة قداسة الباب أمس”.

وعندما علق أحد الأشخاص على بدلته غير الملائمة في اللقاء مع البابا اعترف ماسك أنها كانت “مأساوية”.

ومن المعروف أنّ ماسك ملحدًا، لذلك من غير الواضح لماذا قرر مقابلة البابا ، وما الذي ناقشه الرجلان.بحسب ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

كان مع إيلون ماسك في الرحلة جريفين (18 عامًا)، وهو شقيق فيفيان التوأم، بالإضافة إلى توائمه الثلاثة الذين يبلغون من العمر 16 عامًا: “داميان وكاي وساكسون”.

وكان ماسك متزوجًا من والدتهما، الكاتبة الكندية جوستين ويلسون، من عام 2000 حتى عام 2008.

ولد ابنهما الأول، نيفادا، في عام 2002 وتوفي بمتلازمة موت الرضع المفاجئ عن عمر يناهز 10 أسابيع.

وأنجب ماسك وويلسون خمسة أطفال: توأمان – كزافييه وغريفين، 18 عامًا – وثلاثة أولاد: داميان وكاي وساكسون ، 16 عامًا الآن.

تم تعميد الملياردير الجنوب أفريقي عندما كان صغيرًا وحضر مدرسة الأحد الإنجليكانية، لكنه قال إنه لا يعتبر نفسه مسيحيًا.