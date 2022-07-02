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إيلون ماسك يفاجئ الملايين بعد اختفائه 10 أيّام .. ماذا يفعل “الملحد” مع أبنائه عند البابا فرنسيس!؟

وبعد أسبوع من تغيير ابنه "كزافييه" جنسه من ذكر إلى أنثى

أنس السالم
كتب أنس السالم
إيلون ماسك وأطفاله مع البابا watanserb.com
إيلون ماسك وأطفاله مع البابا

وطن – بعد اختفائه عن التغريدة -بشكلٍ غير معتاد- لـ10 أيام، فاجأ الملياردير إيلون ماسك الملايين من متابعيه، بنشر صورة جمعته وأطفاله مع البابا فرنسيس، وبعد أسبوع من تغيير ابنه “كزافييه” جنسه من ذكر إلى أنثى.

والتقى أغنى رجل في العالم يوم الخميس البابا في الفاتيكان ونشر صورة من اللقاء على تويتر.

كان ماسك (50 عامًا)، برفقة أربعة من أطفاله المراهقين الخمسة، جميعهم ولدوا لزوجته الأولى الكاتبة الكندية جوستين ويلسون.

وغرّد مرفقاً الصورة تعليقاً قال فيه: “تشرفت بمقابلة قداسة الباب أمس”.

وعندما علق أحد الأشخاص على بدلته غير الملائمة في اللقاء مع البابا اعترف ماسك أنها كانت “مأساوية”.

ومن المعروف أنّ ماسك ملحدًا، لذلك من غير الواضح لماذا قرر مقابلة البابا ، وما الذي ناقشه الرجلان.بحسب ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

كان مع إيلون ماسك في الرحلة جريفين (18 عامًا)، وهو شقيق فيفيان التوأم، بالإضافة إلى توائمه الثلاثة الذين يبلغون من العمر 16 عامًا: “داميان وكاي وساكسون”.

إيلون ماسك واطفاله watanserb.com
إيلون ماسك واطفاله

وكان ماسك متزوجًا من والدتهما، الكاتبة الكندية جوستين ويلسون، من عام 2000 حتى عام 2008.

ولد ابنهما الأول، نيفادا، في عام 2002 وتوفي بمتلازمة موت الرضع المفاجئ عن عمر يناهز 10 أسابيع.

وأنجب ماسك وويلسون خمسة أطفال: توأمان – كزافييه وغريفين، 18 عامًا – وثلاثة أولاد: داميان وكاي وساكسون ، 16 عامًا الآن.

تم تعميد الملياردير الجنوب أفريقي عندما كان صغيرًا وحضر مدرسة الأحد الإنجليكانية، لكنه قال إنه لا يعتبر نفسه مسيحيًا.

المصدرديلي ميل - ترجمة وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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