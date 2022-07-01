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هنري كيسنجر يكشف 3 سيناريوهات لانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية أحدها صادم

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
هنري كيسنجر watanserb.com
هنري كيسنجر

وطن- مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية منذ 24 فبراير الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، إن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لانتهاء النزاع.

هنري كيسنجر watanserb.com
وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والمخضرم هنري كيسنجر

كيسنجر قال في حديث لمجلة “ذي سبيكتيتور“، إنه إذا توقفت روسيا عند الحد الذي وصلت إليه حتى الآن، فهي ستغزو 20% من أوكرانيا والجزء الأكبر من دونباس والمنطقة الصناعية والزراعية الأساسية، وجزء من الأراضي على ساحل البحر الأسود.

والتوقف الروسي عند هذا الحد، سيكون برأي كيسنجر، انتصارا لروسيا، وسيكون دور حلف الناتو في مثل هذه الحالة غير مهم.

أما السيناريو الثاني، فهو يتمثل في محاولة طرد روسيا من الأراضي التي سيطرت عليها في عمليتها العسكرية، بما فيها القرم التي اعترفت بها “جمهورية مستقلة”.

وأوضح كيسنجر أنه في حال استمرار الأعمال العسكرية ستزداد مخاطر دخول الغرب في حرب مباشرة مع روسيا.

بينما يتمثل السيناريو الثالث في العودة لما كان عليه الوضع قبل 24 فبراير، وهو سيناريو إذا ما حدث سيكون صادما وغير متوقع بشكل كبير.

يعني ذلك أنه ستتم إعادة تسليح أوكرانيا وهي ستكون مرتبطة مع الناتو بشكل وثيق أو قد تكون عضوا في الحلف في المستقبل.

وتواصل روسيا حربها على أوكرانيا، ففي أحدث التطورات الميدانية أصابت صواريخ روسية مبنى سكنيا ومنتجعا بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود في ساعة مبكرة، صباح الجمعة.

أسفر هذا الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا وإصابة العشرات، في أحدث هجوم صاروخي دام.

وقالت وزارة الطوارئ الأوكرانية، إن صاروخا أصاب مبنى من تسعة طوابق في بلدة بيلهورود دنيستروفسكي حوالي الساعة الواحدة صباحا، متسببا كذلك في اندلاع حريق بمبنى ملحق به يستخدم كمخزن.

في المقابل، نفى الكرملين اتهامات بأن صواريخ روسية قصفت المبنى في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وصرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: “أود أن أذكركم بكلمات الرئيس (فلاديمير بوتين) بأن القوات المسلحة الروسية لا تتعامل مع الأهداف المدنية”.

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المصدرتويتر، ذي سبيكتيتور، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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