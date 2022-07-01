هنري كيسنجر يكشف 3 سيناريوهات لانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية أحدها صادم

وطن- مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية منذ 24 فبراير الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، إن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لانتهاء النزاع.

كيسنجر قال في حديث لمجلة “ذي سبيكتيتور“، إنه إذا توقفت روسيا عند الحد الذي وصلت إليه حتى الآن، فهي ستغزو 20% من أوكرانيا والجزء الأكبر من دونباس والمنطقة الصناعية والزراعية الأساسية، وجزء من الأراضي على ساحل البحر الأسود.

والتوقف الروسي عند هذا الحد، سيكون برأي كيسنجر، انتصارا لروسيا، وسيكون دور حلف الناتو في مثل هذه الحالة غير مهم.

أما السيناريو الثاني، فهو يتمثل في محاولة طرد روسيا من الأراضي التي سيطرت عليها في عمليتها العسكرية، بما فيها القرم التي اعترفت بها “جمهورية مستقلة”.

ما حظوظ انضمام #أوكرانيا للاتحاد الأوروبي بعد الموافقة على ترشيحها، وما مستقبل الأزمة السياسية في #العراق بعد استبدال كتلة الصدر بالبرلمان؟.. #قضايا، الليلة 22:00 بتوقيت القدس على التلفزيون العربي pic.twitter.com/CRUY6kilt0 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 1, 2022

وأوضح كيسنجر أنه في حال استمرار الأعمال العسكرية ستزداد مخاطر دخول الغرب في حرب مباشرة مع روسيا.

بينما يتمثل السيناريو الثالث في العودة لما كان عليه الوضع قبل 24 فبراير، وهو سيناريو إذا ما حدث سيكون صادما وغير متوقع بشكل كبير.

يعني ذلك أنه ستتم إعادة تسليح أوكرانيا وهي ستكون مرتبطة مع الناتو بشكل وثيق أو قد تكون عضوا في الحلف في المستقبل.

أوكرانيا وروسيا تتبادلان 144 أسيرا من كل جانب ومن بين السجناء الأوكرانيين المفرج عنهم، يوجد 95 شاركوا في الدفاع عن مصنع الحديد والصلب في آزوفستال في ماريوبول، والعديد منهم أصيبوا بجروح خطيرة ومتفاوتة بين الحروق وبتر الأطراف، وهم يتلقون الآن رعاية طبية pic.twitter.com/GyvrWQ4XQu — maryam_with_you 👈🏻 (@maryam_with_you) June 30, 2022

وتواصل روسيا حربها على أوكرانيا، ففي أحدث التطورات الميدانية أصابت صواريخ روسية مبنى سكنيا ومنتجعا بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود في ساعة مبكرة، صباح الجمعة.

أسفر هذا الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا وإصابة العشرات، في أحدث هجوم صاروخي دام.

وقالت وزارة الطوارئ الأوكرانية، إن صاروخا أصاب مبنى من تسعة طوابق في بلدة بيلهورود دنيستروفسكي حوالي الساعة الواحدة صباحا، متسببا كذلك في اندلاع حريق بمبنى ملحق به يستخدم كمخزن.

في المقابل، نفى الكرملين اتهامات بأن صواريخ روسية قصفت المبنى في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

عاجل | #بوتين:

– القوات الروسية تحقق أهدافها ضمن العملية الخاصة في أوكرانيا

– الهدف النهائي للعملية الخاصة هو حماية دونباس وإرساء شروط تضمن أمن روسيا

– #روسيا ستضطر للرد في حال نشر قوات للنيتو في السويد وفنلندا

– النيتو أداة حرب باردة ويعبر عن السياسة الخارجية الأمريكية pic.twitter.com/JR0OZHLEKk — فيصل الشعوريFAISALALSHWRY (@faisalalshwry) June 30, 2022

وصرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: “أود أن أذكركم بكلمات الرئيس (فلاديمير بوتين) بأن القوات المسلحة الروسية لا تتعامل مع الأهداف المدنية”.