الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبًا لملك الأردن

وطن – أدى الأمير فيصل بن الحسين اليوم، الجمعة اليمين الدستورية نائبًا لملك الأردن الملك عبد الله الثاني.

جاء ذلك بحسب ما نشرته وكالة “بترا” الأردنية للأنباء، صباح الجمعة.

أدى الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية، نائبا للملك عبدالله الثاني والذي سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل، بحضور هيئة الوزارة.

تابع #العربية_الأردن pic.twitter.com/AmIQSiFD6u — العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) July 1, 2022

الأمير فيصل بن الحسين هو ثاني أبناء الملك الحسين بن طلال والأخ الشقيق للملك عبد الله الثاني بن الحسين وأمه الأميرة منى الحسين.

الأمير فيصل طيار حصل على العديد من المناصب العليا في سلاح الجو الملكي الأردني، وكان لواءً في الجيش العربي الأردني حتى 26 ديسمبر 2017، وهو يرأس اللجنة الأولمبية الأردنية التي تعنى بشؤون الرياضة والرياضيين في الأردن.

تزوج الأمير فيصل من “زينة لباده” متزوج 2014″، وسبق أن تزوج من سارة قباني خلال الفترة من 2010 إلى 2013، وله من الأبناء آية، وعائشة، وعمر، وسارة، وأشقاؤه هم هاشم بن الحسين، عائشة بنت الحسين، علي بن الحسين، زين بنت الحسين.

تلقى تعليمه الابتدائي في الكلية العلمية الإسلامية في عمّان، وفي عام 1970 التحق بمدرسة سانت أدموند في المملكة المتحدة ، وفي عام 1971 انتقل مع أخيه الأمير عبد الله إلى الولايات المتحدة وهناك التحق في مدرسة بيمنت في ولاية ماساتشوستس وذلك لمدة عامين، ثم انتقل إلى مدرسة إيفل بروك.

وفي عام 1978 التحق بمدرسة سانت ألبنز بولاية واشنطن وتلقى فيها تعليمه الثانوي الذي أنهاه في عام 1981، وبعدها التحق بجامعة براون التي درس بها الهندسة الإلكترونية، وحصل على درجة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات تخصص اتصالات بعام 1985.

بدأ تدريبه على الطيران في عام 1982، وهو ذات الوقت الذي كان يكمل فيه دراسته الجامعية.

وحصل في نفس العام على رخصة طيار، وفي عام 1983 بدأ التدريب على الطيران بالمروحيات مع سلاح الجو الملكي الأردني، وبعد تخرجه من الجامعة بدأ تدريبه العسكري الاحترافي في سلاح الجو الملكي الأردني، وبعد إتمامه للتدريب العسكري التأسيسي حصل على رتبة ملازم وذلك في عام 1985.

وبعد إكماله لتدريب الطيران التأسيسي في سلاح الجو الملكي الأردني التحق بكلية كرانويل في المملكة المتحدة وذلك في يونيو 1987.

بدأ الخدمة في سلاح الجو منذ عام 1988، وخدم فيه بأكثر من قاعدة وموقع كما أنهى جميع الدورات المطلوبة للنجاح في مهمته وفي عام 2001 رفع إلى رتبة لواء.

وفي آذار / مارس 2002، عين قائدًا لسلاح الجو الملكي الأردني وظل في المنصب حتى عام 2004.

الأمير فيصل بن الحسين يتولى حاليا رئاسة اللجنة الأولمبية الأردنية، وفي 13 شباط / فبراير 2010 انتخب عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية.

ويتولى رئاسة الأردنية لرياضة السيارات، وعضو في مجلس شيوخ الاتحاد من الجيش الأردني وهو برتبة لواء برفقة الأميرين علي بن الحسين وطلال بن محمد، لأسباب تتعلق بإعادة الهيكلة كما نصت الرسالة الملكية.