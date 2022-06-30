20 جثة لأشخاص ماتوا عطشاً في صحراء ليبيا (مشاهد صادمة)

وطن – قال رجال إنقاذ، الأربعاء، إنه عثر على 20 قتيلاً في صحراء ليبيا بعد تعطل مركبة قرب الحدود مع تشاد، ويُعتقد أنهم ماتوا عطشاً.

ماتوا عطشاً في صحراء ليبيا

وقالت خدمات الانقاذ في منطقة الكفرة بجنوب شرق البلاد في بيان ان فريقا “انتشل 20 جثة عثر عليها في الصحراء بعد تعطل عربتهم”.

عثر أعضاء فريق خدمات الإنقاذ بمنطقة الكفرة، جنوب شرق #ليبيا، على 20 جثة لأشخاص ماتوا من العطش، بعد تعطل سيارتهم في الصحراء الليبية قرب الحدود مع تشاد، بحسب بيان صادر عن أجهزة الإنقاذ. pic.twitter.com/UaeJfWMHjs — قناة الحرة (@alhurranews) June 29, 2022

وأضاف البيان أن السيارة جاءت من تشاد المجاورة ووصلت إلى عمق 120 كيلومترا داخل ليبيا قبل أن تتعطل. وقالت انهم “ماتوا عطشاً في صحراء ليبيا”.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الخدمة نشرت مقطع فيديو على موقع فيسبوك يظهر جثثا متحللة في رمال الصحراء بالقرب من شاحنة صغيرة.

وعثر سائق شاحنة كان يسافر عبر الصحراء على الجثث وتم انتشالها يوم الثلاثاء.

وقال إبراهيم بلحسن مدير الإسعاف في الكفرة لرويترز عبر الهاتف “ضل السائق .. ونعتقد أن المجموعة ماتت في الصحراء قبل نحو 14 يوما منذ أن كانت آخر مكالمة على هاتف محمول في 13 يونيو حزيران.”

وقال بلحسن إن جثتين ليبيين ويعتقد أن الباقين لمهاجرين من تشاد عبروا بشكل غير قانوني إلى ليبيا.

وتشهد المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة درجات حرارة في الصيف تزيد عن 40 درجة مئوية.

ورقت ليبيا في حالة من الفوضى في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالزعيم القديم معمر القذافي وقتلته. وأصبحت حدودها الجنوبية مع تشاد والنيجر والسودان سيئة السمعة للاتجار بالبشر والتهريب.

أصبحت ليبيا نقطة انطلاق رئيسية لآلاف المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر الطريق الخطر عبر الصحراء القاسية وفوق البحر الأبيض المتوسط. لكن العديد منهم يموتون في الطريق ، بما في ذلك في الصحراء.

ومع ذلك، على الرغم من الصراع، فإن الاقتصاد الليبي القائم على النفط هو أيضًا عامل جذب للمهاجرين الباحثين عن عمل.