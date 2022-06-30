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20 جثة لأشخاص ماتوا عطشاً في صحراء ليبيا (مشاهد صادمة)

تعطلت سيارتهم قرب الحدود مع تشاد

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
20 شخصاً ماتوا عطشاً في صحراء ليبيا watanserb.com
العثور على 20 قتيلاً في صحراء ليبيا

وطن – قال رجال إنقاذ، الأربعاء، إنه عثر على 20 قتيلاً في صحراء ليبيا بعد تعطل مركبة قرب الحدود مع تشاد، ويُعتقد أنهم ماتوا عطشاً.

ماتوا عطشاً في صحراء ليبيا

وقالت خدمات الانقاذ في منطقة الكفرة بجنوب شرق البلاد في بيان ان فريقا “انتشل 20 جثة عثر عليها في الصحراء بعد تعطل عربتهم”.

وأضاف البيان أن السيارة جاءت من تشاد المجاورة ووصلت إلى عمق 120 كيلومترا داخل ليبيا قبل أن تتعطل. وقالت انهم “ماتوا عطشاً في صحراء ليبيا”.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الخدمة نشرت مقطع فيديو على موقع فيسبوك يظهر جثثا متحللة في رمال الصحراء بالقرب من شاحنة صغيرة.

وعثر سائق شاحنة كان يسافر عبر الصحراء على الجثث وتم انتشالها يوم الثلاثاء.

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وقال إبراهيم بلحسن مدير الإسعاف في الكفرة لرويترز عبر الهاتف “ضل السائق .. ونعتقد أن المجموعة ماتت في الصحراء قبل نحو 14 يوما منذ أن كانت آخر مكالمة على هاتف محمول في 13 يونيو حزيران.”

وقال بلحسن إن جثتين ليبيين ويعتقد أن الباقين لمهاجرين من تشاد عبروا بشكل غير قانوني إلى ليبيا.

وتشهد المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة درجات حرارة في الصيف تزيد عن 40 درجة مئوية.

ورقت ليبيا في حالة من الفوضى في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالزعيم القديم معمر القذافي وقتلته. وأصبحت حدودها الجنوبية مع تشاد والنيجر والسودان سيئة السمعة للاتجار بالبشر والتهريب.

أصبحت ليبيا نقطة انطلاق رئيسية لآلاف المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر الطريق الخطر عبر الصحراء القاسية وفوق البحر الأبيض المتوسط. لكن العديد منهم يموتون في الطريق ، بما في ذلك في الصحراء.

ومع ذلك، على الرغم من الصراع، فإن الاقتصاد الليبي القائم على النفط هو أيضًا عامل جذب للمهاجرين الباحثين عن عمل.

المصدرميدل ايست اي - الحرة - فرانس برس - رويترز - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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