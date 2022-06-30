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الهدهد

خطبة “سرقة الخِصيتين” تطيح بأشهر خطباء الجمعة في بغداد (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
عداي الغريري watanserb.com
الدكتور عداي الغريري

وطن – أفادت وسائل إعلامية عراقية وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن ديوان الوقف السني في العراق أصدر قرارا بمنع الدكتور عداي الغريري من الخطابة، خطيب الجمعة في مسجد عمر المختار في منطقة اليرموك وسط العاصمة بغداد، عقب تداول فيديو لخطبته يوم الجمعة الماضية، تحدث خلالها عن “سرقة خصية” أحد المواطنين أثناء عملية جراحية.

وفي خطبة الجمعة الماضية، تحدث الغريري عن حادثة لأحد المرضى الذي دخل إلى المستشفى لإجراء عملية اعتيادية، لكنه تفاجأ لاحقاً بسرقة خصيتيه.

وعلى الرغم من أن هذه الواقعة تناقلتها وسائل الإعلام العراقية قبل مدة، لكن الغريري توسع في نقد الحادثة، وأضفى عليها تصورات أخرى، كما حذر المصلين من وقوعهم ضحية لتلك الأعمال.

الخطبة التي تسببت بمنع “الغريري” من الخطابة

وبحسب الفيديو المتداول للخطبة، فقد تناول “الغريري”، بأسلوب متهكم وحمل إسقاطات لا تليق بخطيب على منبر، مما جعلها مادة دسمة للتداول والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي.

وعقب تداول الخطبة، وواجه “الغريري” جملة انتقادات واسعة من نخب عراقية وكتاب ومدونين، بشأن حديثه عن هذه القصة بأسلوب ساخر، وهو ما دفع ديوان الوقف السني إلى إصدار قرار بمنعه من الخطابة والإمامة.

تباين آراء الناشطين حول منع “الغريري” من الخطابة

وتباينت آراء المدونين والناشطين بشأن منع الغريري من الخطابة، فيما اتجهت أغلبية التعليقات إلى صحة هذا الإجراء، في ظل عدم رغبته بتغيير أسلوبه في الخطابة، رغم مطالبته بذلك من جمهور واسع.

ويعتمد الغريري اللهجة العامية، ويقول إنه يحاكي الجمهور البسيط والمتعلم، لكن الانتقادات توجه عادة إلى طبيعة تناوله للموضوعات، وحركاته الغاضبة على المنبر.

ويبدو أن الطلبات تزايدت على الغريري لتغيير أسلوبه، حتى أنه قال ذات مرة باللهجة العامية: ”يقلك يا عمي الشيخ ليش يصيّح ولك شلون ما أصيّح، إني أصرخ من كثرة الألم“.

وأضاف: ”ولك آني كاعد بمحاضرة، ولك آني دليل سياحي ولك نار شابّة بيّ، يقولون شلون تصيّح، مو هاي خارج الضوابط، ولك أي ضوابط، أنت تحس أو لا هل تحس بالذي أحس به“.

اعتقالات سابقة

يشار إلى أن قوات الأمن العراقية اعتقلت الشيخ عداي الغريري أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، وأطلقت سراحه لاحقاً لأسباب مجهولة، لكن أوساطا مقربة منه تتحدث عن أن أسلوبه في الخطابة كان وراء ذلك.

ويحمل الشيخ عداي الغريري شهادة الدكتوراة في الشريعة الإسلامية، ويخطب كل جمعة في مسجد عمر المختار في منطقة اليرموك وسط العاصمة بغداد، ويثير الجدل بشكل متكرر؛ بسبب اعتماده اللهجة العامية والموضوعات التي يتناولها في خطبه.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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