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“جعلته عبرة”.. محكمة عُمانية تُعاقب مواطنا أجبر طفلا على ممارسة أفعال جنسية

باسل النجار
كتب باسل النجار
مازن بن مرهون بن سالم watanserb.com
عماني يجبر طفل على ممارسة أفعال جنسية

وطن– أفاد الادعاء العام في سلطنة عمان، الخميس، بأن محكمة الاستئناف بصحار (دائرة الجنايات) أصدرت، الثلاثاء 14 يونيو 2022، حكما بإدانة المتهم مازن بن مرهون بن سالم، المتهم بإجبار طفل قاصر على أفعال مخلة.

السجن لعماني أجبر طفل على ممارسة أفعال جنسية

وبحسب البيان الذي طالعته (وطن فإنه تم محاكمة “بن سالم” في جنايتي (حمل وإكراه طفل على ممارسة أفعال جنسية) المجرمة بالمادة 72 بدلالة المادة (65_ج) من قانون الطفل.

وكذلك استخدام الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص وابتزازه بإسناد أمور مخلة بالشرف والاعتبار، المجرمة بالمادة 18 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في السلطنة.

كما أدانته محكمة الاستئناف بصحار بجنحة تسهيل تعرض حدث للجنوح المجرمة بالمادة 3 من قانون مساءلة الأحداث.

وبناء على ذلك قضت المحكمة بمعاقبة المتهم مازن بن مرهون بن سالم، بالسجن مدة سنة والغرامة 5000 ريال عماني، ينفذ منها 1000 ريال.

كما أمرت بحسب بيان “الإدعاء العام” بالسلطنة، بمصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة، وإغلاق حسابي المتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، والذين تمت عبرهما الجرائم المنسوبة إليه، مع الأمر بنشر الحكم.

وكانت تحقيقات الإدعاء العام كشفت أن المحكوم عليه تعرف على المجني عليه الطفل البالغ من العمر 14 عاما عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “الانستجرام”، بعد أن أوهمه أنه فتاة.

وتمكن المتهم من إقناع المجني عليه الطفل بإرسال صورته عاريا، وبعدها هدده بنشر صوره في حال عدم إرسال صور ومقاطع أخرى.

إلا أن المجني عليه أبلغ ذويه، وبدورهم أبلغوا جهات إنفاذ القانون.

ردود أفعال العمانيين

ولاقى هذا الحكم تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء في عمان على مواقع التواصل، والذين أيدوا الحكم حتى يكون المتهم عبرة لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأفعال.

فيما اعتبر آخرون أن السجن سنة واحدة عقوبة غير كافية وغير رادعة.

وفي هذا السياق كتبت “خلود”:”شويه سنة لو يحكمو عليه ٥ سنوات عشان يتأدب.”

وقال ناشط إن “الاكتفاء بنشر الاسم فقط في التشهير لا يكفي”، مضيفا أنه
“لا بد من نشر الصورة الشخصية للمحكوم عليه ليكون عبرة لغيره.”

ومن جانبه حيا مغرد أهل هذا الطفل وقال:”أخطأ الطفل في البداية ثم تصرف بوعي، دليل أن هناك حوار بينه وبين أهله.”

موضحا أن “البعض خوفا من الأهل قد يسكت و يتطور الأمر.”

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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