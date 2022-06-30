“جعلته عبرة”.. محكمة عُمانية تُعاقب مواطنا أجبر طفلا على ممارسة أفعال جنسية

وطن– أفاد الادعاء العام في سلطنة عمان، الخميس، بأن محكمة الاستئناف بصحار (دائرة الجنايات) أصدرت، الثلاثاء 14 يونيو 2022، حكما بإدانة المتهم مازن بن مرهون بن سالم، المتهم بإجبار طفل قاصر على أفعال مخلة.

السجن لعماني أجبر طفل على ممارسة أفعال جنسية

وبحسب البيان الذي طالعته (وطن فإنه تم محاكمة “بن سالم” في جنايتي (حمل وإكراه طفل على ممارسة أفعال جنسية) المجرمة بالمادة 72 بدلالة المادة (65_ج) من قانون الطفل.

وكذلك استخدام الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص وابتزازه بإسناد أمور مخلة بالشرف والاعتبار، المجرمة بالمادة 18 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في السلطنة.

كما أدانته محكمة الاستئناف بصحار بجنحة تسهيل تعرض حدث للجنوح المجرمة بالمادة 3 من قانون مساءلة الأحداث.

وبناء على ذلك قضت المحكمة بمعاقبة المتهم مازن بن مرهون بن سالم، بالسجن مدة سنة والغرامة 5000 ريال عماني، ينفذ منها 1000 ريال.

كما أمرت بحسب بيان “الإدعاء العام” بالسلطنة، بمصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة، وإغلاق حسابي المتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، والذين تمت عبرهما الجرائم المنسوبة إليه، مع الأمر بنشر الحكم.

وكانت تحقيقات الإدعاء العام كشفت أن المحكوم عليه تعرف على المجني عليه الطفل البالغ من العمر 14 عاما عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “الانستجرام”، بعد أن أوهمه أنه فتاة.

وتمكن المتهم من إقناع المجني عليه الطفل بإرسال صورته عاريا، وبعدها هدده بنشر صوره في حال عدم إرسال صور ومقاطع أخرى.

إلا أن المجني عليه أبلغ ذويه، وبدورهم أبلغوا جهات إنفاذ القانون.

ردود أفعال العمانيين

ولاقى هذا الحكم تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء في عمان على مواقع التواصل، والذين أيدوا الحكم حتى يكون المتهم عبرة لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأفعال.

فيما اعتبر آخرون أن السجن سنة واحدة عقوبة غير كافية وغير رادعة.

وفي هذا السياق كتبت “خلود”:”شويه سنة لو يحكمو عليه ٥ سنوات عشان يتأدب.”

وقال ناشط إن “الاكتفاء بنشر الاسم فقط في التشهير لا يكفي”، مضيفا أنه

“لا بد من نشر الصورة الشخصية للمحكوم عليه ليكون عبرة لغيره.”

ومن جانبه حيا مغرد أهل هذا الطفل وقال:”أخطأ الطفل في البداية ثم تصرف بوعي، دليل أن هناك حوار بينه وبين أهله.”

موضحا أن “البعض خوفا من الأهل قد يسكت و يتطور الأمر.”