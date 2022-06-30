الرئيسيةالهدهدأحمد الطيبي يحرج منصور عباس في الكنيست: "قبّلت مؤخرة نتنياهو كي تدخل...
الهدهد

أحمد الطيبي يحرج منصور عباس في الكنيست: “قبّلت مؤخرة نتنياهو كي تدخل معه الحكومة”

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
منصور عباس watanserb.com
منصور عباس - أحمد الطيبي

وطن – اندلع تلاسن حاد بين رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست منصور عباس، والنائب عن القائمة المشتركة أحمد الطيبي، وذلك خلال جلسة الكنيست الإسرائيلي التي حل فيها نفسه.

وأظهر مقطع فيديو يُرجح أن أحد أعضاء الكنسيت هو من التقطه، الطيبي يحتد على منصور قائلا له “أنت قبلت مؤخ** وأقدام نتنياهو لتشارك معه في الحكومة”.

بينما ردّ عليه منصور قائلًا: “أنا بعثته على البيت”، متحدثا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق.

ولاحقًا، أصدر منصور عباس بيانا بشأن الواقعة، ردا على الكلمة التي استخدمها النائب الطيبي قائلا: “أولًا الكلام صفة المتكلم، لكن على المتكلم أن ينظر للمرآة ويعرف قيمة وقدر نفسه أو على الأقل يشاهد الفيديو المرفق مع هذا الردّ ويحكم على تصرّفاته قبل أن يصف الآخرين”.

وأضاف: “نتنياهو ومن معه ركضوا ورائي لإقامة حكومة معي ومع زملائي.. نحن من أرسلهم إلى البيت، وأنتم اليوم تعيدونهم إلى السلطة، وذلك بعد أن قمتم بالتعاون والعمل والتنسيق معهم طيلة هذا العام”.

وتابع: “ننادي أبناء مجتمعنا لنبذ العنف الكلامي والجسدي، ومن باب أولى أن نلتزم نحن القيادات بنبذ العنف الكلامي والجسدي، فلا يعقل أن يكون كلامنا في واد وأفعالنا في واد آخر”.

وختم: “نأمل أن تكون منافسة انتخابيّة نظيفة ومحترمة، دون انزلاق كلامي لا سيّما من القيادات”.

وشهدت تلك الجلسة تصويت الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة النهائية على حل نفسه، وحدد موعد الأول من تشرين الأول/ نوفمبر المقبل موعدًا للانتخابات العامة المبكرة.

وبذلك، يتولى وزير الخارجية في حكومة الاحتلال يائير لابيد، رئاسة الحكومة بشكل مؤقت خلفا لرئيس الوزراء بينيت.

وستكون هذه الانتخابات الجديدة هي الخامسة في أقل من أربع سنوات، فيما قالت تقارير إن نتنياهو سيسعى من خلالها للعودة لتولي رئاسة الحكومة.

وفي تصريح أمام الكنيست قبيل حله، قال منصور عباس إنه سيدعم مرة أخرى التحالف الذي ساعد في تشكيله لأنه أظهر أن التعاون بين عرب إسرائيل واليهود ممكن.

وأضاف: “سأمنح هذا التحالف تفويضا آخر في المستقبل للاستمرار، ومن الممكن أن نعمل معا”.

وتابع :”هناك فجوة كبيرة بين جميع الأحزاب، ومشاكل الائتلاف سببها أعضاء كنيست فرديون لم يشاركوه فهمه للوضع”.

اقرأ ايضا:

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

الكنيست الإسرائيلي يحل نفسه ويحدد موعد الانتخابات المبكرة.. وتوقعات بعودة نتنياهو

الهدهد

أحمد الطيبي يؤدب نائبة إسرائيلية لقولها أنها غير آسفة على استشهاد شيرين أبو عاقلة ويجعلها تبكي

الهدهد

وقفة حداد بالكنيست الإسرائيلي على روح خليفة بن زايد.. وآل خاجة يتلقى العزاء في تل أبيب

الهدهد

صحفي إسرائيلي: هذا هو الرجل الذي يُمكنه إعادة الزوجين الإسرائيليين المُعتقلين في تركيا

الهدهد

أحمد الطيبي ينفعل على وزيرة الداخلية الإسرائيلية في كلمته أمام الكنيست وهذا ما قاله (شاهد)

الهدهد

هوشة داخل الكنيست الإسرائيلي وتبادل للشتائم في جلسة التصويت على الحكومة الجديدة (شاهد)

الهدهد

كيف تجرؤ على قول ذلك؟.. تفاصيل سجال حاد بين النائب العربي أحمد الطيبي و”نتنياهو”

الهدهد

“شاهد” النائب أحمد الطيبي: حذاء المسعفة رزان النجار برأس السفيرة الأمريكية “هايلي”

الهدهد

“بجاحة منقطعة النظير”.. ليبرمان يطالب بتجنيد #محمد_صلاح في الجيش الإسرائيلي لأنه مبارك!

الهدهد

“شاهد” أحمد الطيبي يطرد نائباً إسرائيلياً متطرفاً من الكنيست: “بلغة النشامى.. إقلب”

الهدهد

بعد أن هتفوا له “ظلك قاوم اوعى تلين”.. النائب العربي أحمد الطيبي يهتف لنادي الوحدات الأردني داخل الكنيسيت الإسرائيلي

الهدهد

“شاهد” أحمد الطيبي يُغضب الإسرائيليين من داخل الكنيست بإنشاده: “جنة جنة جنة .. تسلم يا وطنا”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا