سعد لمجرد يضع الراقصة لورديانا في ورطة وهكذا حاولت تدارك الأمر!

وطن– أثارت الراقصة البرازيلية المقيمة في مصر، لورديانا، الجدل بحذفها وصلة رقص لها على أنغام إحدى أغنيات سعد لمجرد.

لم أكن أعلم

ولم تكتف الراقصة لورديانا بحذف الفيديو فقط عبر حسابها على “انستجرام”، والذي رقصت خلاله على أغنية “عدى الكلام“. بل قامت بالاعتذار أيضاً.

جاء ذلك بعد انتقادات وهجوم على لورديانا إثر رقصتها بسبب اتهام سعد لمجرد في العديد من قضايا التحرش والاغتصاب.

وكتبت لورديانا رسالة لجمهورها قالت فيها: “حذفت آخر منشور لي كما طلبتم مني.. أود أن أشكركم لأنكم عرفتوني بالقضايا المتهم فيها”.

وتابعت لورديانا: “أنا لم أكن على أي دراية بها، وأنا احترم أراءكم. وبالتأكيد لا أسعى للترويج لأي شيء مؤذي لأي شخص، كما أن هذه الأغنية طلبها مني شخص للرقص عليها”.

مقتل لورديانا

وفي سياق آخر، أعربت لورديانا عن استياءها من تكرر شائعة مقتلها التي تنتشر كل شهر تقريباً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت لورديانا صورة لأنباء مقتلها المتداولة. وعلقت: “توقفوا يا ناس لو سمحتوا عن ذلك الأمر.. كل شهر بتنتشر الشائعات دي.. خلاص أنا تعبت”.

أما سعد لمجرد، فقد كان إلغاء حفله في بغداد أحدث أزماته بسبب تهم الاغتصاب التي يواجها.

إلغاء حفل سعد لمجرد بالعراق

وكانت إدارة مدينة “سندباد لاند” السياحية، قد ألغت حفل سعد لمجرد بعد تجمع المئات من مناصري التنظيمات المسلّحة العراقية وأدائهم صلاة المغرب في مكان الحفل.

وأوقف المتظاهرون الحفل تحت شعار “النهي عن المنكر” محاولين اقتحام المدينة السياحية، إلا أن قوات الشغب تمكنت من صدّهم.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، العشرات من المحتجين ومن بينهم رجال دين شيعة ـ كما يظهر من زيهم ـ وهم يرددون وراء شخص يقول “كلا للفساد.. لا للخمور ..كلا للمخدرات .. لا للأغاني”.

🛑تهتف الميليشيات الشًيعية الطائفية المسلحة التي اقتحمت حفل الفنان المغربي 🇲🇦 #سعد_لمجرد في جزيرة السندباد في #بغداد

كلا كلا للفساد وهي تقود أكبر دولة بالعالم بالفساد والتبعية

وكلا كلا للمخدرات وهي تهرب اكبر كمية كبتاغون لصالح إيران وتنشرها في المنطقة

pic.twitter.com/NavT1nQbaj — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) June 9, 2022

وأدى اقتحام المكان” إلى إلغاء الحفل، فيما أعلن عن انسحاب هذه المجموعات المقتحمة بعد إلغاء الحفل.

خسائر كبيرة

وبحسب مواقع عراقية، تقدر الخسائر التي حدثت بسبب هذا الاقتحام حتى الآن بنحو نصف مليون دولار، والتي تشمل أكثر من 500 تذكرة تم بيعها.

وكان ناشطون عراقيون قد دشنوا هاشتاج #حفل_سعد_المجرد_مرفوض الذي تصدر التريند فوراً وسط مطالبات بإلغاء الحفل.