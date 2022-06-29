جمال ريان يحذر من خلية الإمارات التابعة لأفيخاي أدرعي ويكشف معلومات خطيرة

وطن – حذر الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، مما وصفها بـ”خلية الإمارات التابعة لأفيخاي أدرعي”، وعلى رأسها داعية سوري معارض للنظام، وصفه بالجاسوس.

جمال ريان يفضح خلية الإمارات للترويج للتطبيع

وطالب إعلامي الجزيرة المعروف في “تغريدة” على حسابه الشخصي في تويتر بالحذر مما وصفه بالخطاب الصهيوني الذي يردده هذا “الشيخ الجاسوس” عبد الجليل السعيد -حسب وصفه- الذي فر من دمشق إلى تل أبيب بعد انكشاف أمره.

احذروا يا عرب من الخطاب الصهيوني الذي يردده هذا "الشيخ الجاسوس" عبد الجليل السعيد الذي فر من دمشق الى تل ابيب بعد انكشاف امره ، وهذه صورته وهو شيخ في مساجد سوريا واخرى بعد هروبه الى بارات تل ابيب #الخليج #سوريا #العراق #السعودية #لبنان #فلسطين #المغرب_العربي pic.twitter.com/rmroDY1eVX — جمال ريان (@jamalrayyan) June 28, 2022

ونشر “ريان”: بحسب ما رصدت (وطن)، صورتين لمدير الإفتاء السابق في وزارة أوقاف النظام، إحداها وهو شيخ في مساجد سوريا وأخرى بعد هروبه إلى بارات تل ابيب -كما قال-.

وقال جمال ريان في تغريدة أخرى معلقا على خطاب لعبد الجليل السعيد: “هذا العميل عند افيخاي ادرعي في جيش الاحتلال الصهيوني يكشف عن حقيقة خطيرة. وهي أن اسرائيل”ستشارك بالاجرة” في الناتو العربي الجديد ضد ايران.”

وتابع موضحا: “ما يعني ان اسرائيل ستجند الجيوش العربية لحمايتها والدفاع عنها باموال عربية، اليست هذه نكبة ثانية على العرب؟”.

هذا العميل عند افخداي ادرعي في جيش الاحتلال الصهيوني يكشف عن حقيقة خطيرة ، وهي أن اسرائيل"ستشارك بالاجرة" في الناتو العربي الجديد ضد ايران ، ما يعني ان اسرائيل ستجند الجيوش العربية لحمايتها والدفاع عنها باموال عربية ، اليست هذه نكبة ثانية على العرب؟ #الخليج #مصر #ايران #فلسطين https://t.co/bRYFdAKMo8 pic.twitter.com/FLIh6iDwq2 — جمال ريان (@jamalrayyan) June 29, 2022

عبدالجليل السعيد ويوسف علاونة

كما جمع مذيع “الجزيرة” بين عبدالجليل السعيد، ورعد الشلال، ويوسف علاونة وحذر منهم بقوله: “هؤلاء اعضاء في خلية الامارات التابعة لافخاي ادرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال ولا يقدحون من رؤوسهم.”

وأوضح أن مهمتهم هي “الترويج للخطاب الصهيوني” الذي يتمثل في التطبيع وبث روح الهزيمة والانكسار في الفلسطينين.

وكذلك الترويج لاستبدال إسرائيل كعدو بإيران ـ بحسب ريان ـ الذي أضاف” وبث الفتنة والطائفية في العقل الجمعي العربي.. فاحذروهم.”

هؤلاء اعضاء في خلية #الامارات التابعة لافخداي ادرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال ولا يقدحون من رؤوسهم، مهمتهم الترويج للخطاب الصهيوني : التطبيع وبث روح الهزيمة والانكسار في الفلسطينين ، وعن استبدال اسرائيل كعدو بايران ، وعن بث الفتنة والطائفية في العقل الجمعي العربي فاحذروهم #فلسطين pic.twitter.com/FXVoo5uEMD — جمال ريان (@jamalrayyan) June 28, 2022

وكان “السعيد” الذي يعرف بأنه مدير المكتب الإعلامي لما يسمى “منصة آستانة”، قد زار الكيان الصهيوني في شباط فبراير 2018.

والتقط صورا مع المتحدث باسم جيش الاحتلال للعرب، “أفيخاي أدرعي” خلال زيارتهما لجرحى المعارضة السورية في مستشفيات الاحتلال.

أفيخاي أدرعي

ونشرت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” على موقع “فيس بوك” حينها صورا للمعارض السوري برفقة “وفد إعلامي عربي”، وهم داخل قاعة اجتماع التقى فيها مسؤولين إسرائيليين بينهم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي “أفيخاي أدرعي”

من جانبه ظهر “السعيد” في فيديو نشره على قناته في “يوتيوب” ليزعم أن رسالة وصلته من جمال ريان بكلام بذيء لا يليق أن ينشر، بسبب انزعاج ريان من السعيد الذي قال في فيديو سابق إن والده-أي ريان- كان سمساراً لليهود، حسب زعمه.

الداعية السوري يشيطن جمال ريان بعدما كشف حقيقته

وتابع الداعية السوري المحسوب على الإمارات، هجومه على ريان مجددا مزاعمه، بأن هذا الكلام ليس من عنده بل هو كلام المؤرخين وجامعة النجاح التي تدرس طلابها هذه المعلومة.

الوقح الي بدون اخلاق جمال ريان يشتم الكاتب عبد الجليل السعيد pic.twitter.com/YsDgVyWitP — فيس مان (@TV90V) June 22, 2022

كما اتهم عبدالجليل السعيد، جمال ريان بأنه “باع ضميره لليهود”، بينما يصنف مذيع الجزيرة على رأس الإعلاميين الداعمين للقضية الفلسطينية والرافضين للاحتلال الغاشم.

وقوبلت المعركة الكلامية والاتهامات المتبادلة بين السعيد وريان بتعليقات وردود أفعال كثيرة على “تويتر”.

وعلق “سليم العبابيدي” مهاجماً السعيد المقرب من الإمارات: “حبل الكذب قصير ، مسافته فقط من دمشق إلي تل أبيب”.

حبل الكذب قصير ، مسافته فقط من دمشق إلي تل أبيب — saleem ellababidi (@saleemellababi1) June 28, 2022

وفي سياق الهجوم على السعيد تساءل “جبار أكرم”: كم روح ازهقت نتيجة خطب هذا الشيخ و كم عقل مؤدلج مازال متأثراً به وبغيره وهم كثيرون.

واستدرك:”أما آن للكثيرين أن يراجعوا مواقفهم.”

ويشار إلى أن عبدالجليل السعيد، منع من الظهور على شاشة قناة “الجزيرة” بعد تصريحات تحدث فيها عن إيران والسعودية في نيسان الماضي.

اقرأ ايضا: