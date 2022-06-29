الأربعاء, يونيو 29, 2022
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تفجير خور مكسر.. هجوم بسيارة مفخخة يستهدف مدير أمن لحج (فيديو وتفاصيل)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
تفجير خور مكسر watanserb.com
تفجير خور مكسر

وطن- هز تفجير عنيف، الأربعاء، تفجير خور مكسر، عبر سيارة مفخخة يقودها انتحاري، بجانب مقر وزارة المالية.

وقالت وسائل إعلام يمنية، إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت بجانب مبنى وزارة المالية بمديرية خور مكسر.

وأسفر عن التفجير أربعة قتلى على الأقل وعدد من الجرحى، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار الذي استهدف موكب مدير أمن لحج صالح السيد.

وقبل أيام، قتل وأصيب 14 شخصًا إثر تفجير قنبلة يدوية في مجلس عام بمديرية المخادر شمال محافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن شخصًا قام بتفجير قنبلة يدوية وسط مجلس يلتقي فيه مواطنون لمضغ القات بمنطقة الدليل، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

يأتي التفجير بعد أيام من هجومين متزامنين استهدفا الحواجز العسكرية في محافظتي شبوة وأبين، قتل وأصيب فيهما نحو 15 من رجال الأمن على يد عناصر مجهولة يُعتقد انتماؤها لتنظيم القاعدة.

ونفذ 30 عنصرا إرهابيا هجوما استهدف نقطة أمنية شرق مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة المطلة على بحر العرب، في حين استهدف كمين مماثل دورية أمنية في مديرية أحور التابعة لمحافظة أبين المجاورة.

وأسفر الهجوم الأول عن مقتل خمسة من جنود الأمن وجرح سبعة آخرين، مقابل مقتل ثلاثة من العناصر الإرهابية المهاجمة وفرار البقية.

وفي أبين، أكد مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة أن أفرادا تابعين لتنظيم القاعدة نصبوا كمينا لدورية عسكرية في مديرية أحور، أعقبته اشتباكات بالأسلحة الرشاشة.

وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة من أفراد الدورية العسكرية وإصابة ثلاثة آخرين.

وقبل أيام أيضًا، اختطف تنظيم القاعدة جنديا من قوات الحزام الأمني على مدخل مديرية مودية شمال شرقي مدينة زنجبار، مركز محافظة أبين.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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