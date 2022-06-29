تفجير خور مكسر.. هجوم بسيارة مفخخة يستهدف مدير أمن لحج (فيديو وتفاصيل)

وطن- هز تفجير عنيف، الأربعاء، تفجير خور مكسر، عبر سيارة مفخخة يقودها انتحاري، بجانب مقر وزارة المالية.

وقالت وسائل إعلام يمنية، إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت بجانب مبنى وزارة المالية بمديرية خور مكسر.

صور حصرية لانفجار السيارة المفخخة التي استهدفت موكب مدير أمن لحج اللواء صالح السيد في خور مكسر #عدن_المستقلة #AIC pic.twitter.com/3ZEz2pRLeR — قناة عدن المستقلة AIC TV (@AIChdtv) June 29, 2022

وأسفر عن التفجير أربعة قتلى على الأقل وعدد من الجرحى، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار الذي استهدف موكب مدير أمن لحج صالح السيد.

عاجل : انفجار عنيف يهز مدينة خور مكسر بالعاصمة عدن ومصادر تؤكد انفجار عبوة ناسفة بطقم لقوات الامن وسقوط قتلى وجرحى من الجنود #اليمن #عدن pic.twitter.com/zYGaZCV3U8 — يافع نيوز (@yafuanews) June 29, 2022

وقبل أيام، قتل وأصيب 14 شخصًا إثر تفجير قنبلة يدوية في مجلس عام بمديرية المخادر شمال محافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن شخصًا قام بتفجير قنبلة يدوية وسط مجلس يلتقي فيه مواطنون لمضغ القات بمنطقة الدليل، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

يأتي التفجير بعد أيام من هجومين متزامنين استهدفا الحواجز العسكرية في محافظتي شبوة وأبين، قتل وأصيب فيهما نحو 15 من رجال الأمن على يد عناصر مجهولة يُعتقد انتماؤها لتنظيم القاعدة.

ونفذ 30 عنصرا إرهابيا هجوما استهدف نقطة أمنية شرق مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة المطلة على بحر العرب، في حين استهدف كمين مماثل دورية أمنية في مديرية أحور التابعة لمحافظة أبين المجاورة.

وأسفر الهجوم الأول عن مقتل خمسة من جنود الأمن وجرح سبعة آخرين، مقابل مقتل ثلاثة من العناصر الإرهابية المهاجمة وفرار البقية.

وفي أبين، أكد مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة أن أفرادا تابعين لتنظيم القاعدة نصبوا كمينا لدورية عسكرية في مديرية أحور، أعقبته اشتباكات بالأسلحة الرشاشة.

وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة من أفراد الدورية العسكرية وإصابة ثلاثة آخرين.

وقبل أيام أيضًا، اختطف تنظيم القاعدة جنديا من قوات الحزام الأمني على مدخل مديرية مودية شمال شرقي مدينة زنجبار، مركز محافظة أبين.