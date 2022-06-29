الرئيسيةالهدهدالقبض على قاتل شيماء جمال المستشار أيمن حجاج.. أين كان يختبئ؟
الهدهد

القبض على قاتل شيماء جمال المستشار أيمن حجاج.. أين كان يختبئ؟

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
القبض على قاتل شيماء جمال المستشار أيمن حجاج.. أين كان يختبئ؟ watanserb.com
شيماء جمال وأيمن حجاج

وطن– ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على قاتل زوجته المذيعة شيماء جمال المستشار أيمن حجاج بعد أنباء هروبه إلى دبي.

محافظة السويس

وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان اختباء قاتل شيماء جمال في محافظة السويس.

وبحسب الصحيفة، فقد تم إلقاء القبض على المستشار أيمن حجاج باستخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة. وكذلك تكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذًا للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره.
هذا وقد بدأت الأجهزة الأمنية في إجراءات نقل القاضي المرفوع عنه الحصانة، من السويس إلى أكتوبر، لبدء التحقيق معه.

ثروة فاحشة

كما يتم التحقيق في ثروة القاضي ومدى مشروعيتها. والملفات التي كانت الضحية تهدده بها من أنه تربح من خلال استغلال نفوذه ومنصبه بمجلس الدولة.

وتشير التحريات الأولية إلى أن القاضي يمتلك ثروة مالية وعقارية كبيرة في مصر، تقدر بعشرات الملايين.

شيماء جمال

وتتجاوز الحسابات البنكية له ولذويه في البنوك 30 مليون جنيه. من بينها حسابات في بنوك دولية، بخلاف امتلاكه 3 وحدات مصيفية “شاليهات فاخرة” في منطقة “فينيسيا” بالساحل الشمالي.

هروب إلى دبي!

وكان موقع “عربي21” قد نقل عن مصادر قضائية وصفها بالمطلعة، أن أيمن حجاج، تمكن من الهروب خارج مصر إلى إمارة دبي بالإمارات قبل صدور أمر ضبطه وإحضاره مستغلا علاقاته.

شيماء جمال وقاتلها زوجها أيمن حجاج

وأوضحت المصادر أن حجاج قام باستغلال نفوذه وعلاقاته في الحصول على “تذكرة طيران” مباشر إلى دبي. هربا من الملاحقة القانونية والقضائية في مصر.

وتابعت أن المتهم تمكن بالفعل من الحصول على تذكرة طيران على طائرة متجهة إلى دبي في التوقيت ذاته. مستغلا الوقت الذي استمرت فيه التحقيقات مع سائقه الخاص والتوجه معه إلى مسرح الجريمة، واستخراج جثة الضحية.

حيث تم بعد كل هذه الإجراءات إخطار مجلس الدولة بالواقعة لاتخاذ قرار برفع الحصانة القضائية عنه، وهي الأمور التي استغرقت نحو 14 ساعة، والتي مثلت وقتا كافيا لأيمن حجاج للهروب خارج مصر.

تفاصيل جريمة مقتل شيمـاء جمال

وبحسب التحقيقات فإن المتهم قتل زوجته “الثانية” منذ نحو ثلاثة أسابيع، عبر إطلاق النار عليها وتشويه معالم جثتها عن طريق “مياه نارية”، ثم دفنها في مزرعة للخيول قام باستئجارها.

شيماء جمال

واستدرج القاضي زوجته إلى المزرعة بزعم أنه يريد أن ينهي خلافات بينهما حدثت مؤخرا لرغبتها في إعلان زواجهما.

وأوهم أيمن حجاج، شيماء جمال بأنه اشترى لها مزرعة خيول يريد أن يهديها لها لإنهاء الخلافات، إلا أنها عقب أن وصلت إلى هناك نفذ جريمته أمام السائق الخاص به.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
الهدهد

كيف هرب قاتل شيماء جمال المستشار أيمن حجاج إلى دبي؟

الهدهد

صور قتل شيماء جمال تكشف مشاهد فظيعة لا يتخيلها عقل!

الهدهد

قتل شيماء جمال.. التحقيقات تكشف: من هو ابن عم المتهم الذي أنقذه في اللحظة الأخيرة؟ (مفاجآت مدوية)

الهدهد

شهادة زور للمذيعة شيماء جمال تسببت في إعدام 20 شخصا (شاهد)

الهدهد

شيماء جمال في تصريحات قبل مقتلها.. ماذا قالت عن تعذيب الرجل لزوجته؟

الهدهد

شيماء جمال.. محامي الشاهد الوحيد يكشف تفاصيل “دقيقة جدا” للحظات قتلها 

الهدهد

شيماء جمال.. أنباء عن هروب القاضي المصري المتهم بقتل زوجته الإعلامية

حياتنا

شيماء جمال.. أول صورة للقاضي بمجلس الدولة الذي قتلها وشوهها بماء النار (شاهد)

حياتنا

حساب المذيعة شيماء جمال على “فيسبوك” يثير حيرة متابعيها رغم الإعلان عن مقتلها

حياتنا

“راحت وما خرجتش”..عمرو أديب يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المذيعة شيماء جمال

الهدهد

جثة شيماء جمال ومفاجأة صادمة.. كشف تفاصيل الجريمة وهوية زوجها القاضي القاتل

الهدهد

مقتل شيماء جمال .. زوجها القاضي بمجلس الدولة قتلها رميا بالرصاص وشوه جثتها (صور)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا