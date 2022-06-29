القبض على قاتل شيماء جمال المستشار أيمن حجاج.. أين كان يختبئ؟

وطن– ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على قاتل زوجته المذيعة شيماء جمال المستشار أيمن حجاج بعد أنباء هروبه إلى دبي.

محافظة السويس

وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان اختباء قاتل شيماء جمال في محافظة السويس.

وبحسب الصحيفة، فقد تم إلقاء القبض على المستشار أيمن حجاج باستخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة. وكذلك تكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذًا للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره.

هذا وقد بدأت الأجهزة الأمنية في إجراءات نقل القاضي المرفوع عنه الحصانة، من السويس إلى أكتوبر، لبدء التحقيق معه.

ثروة فاحشة

كما يتم التحقيق في ثروة القاضي ومدى مشروعيتها. والملفات التي كانت الضحية تهدده بها من أنه تربح من خلال استغلال نفوذه ومنصبه بمجلس الدولة.

وتشير التحريات الأولية إلى أن القاضي يمتلك ثروة مالية وعقارية كبيرة في مصر، تقدر بعشرات الملايين.

وتتجاوز الحسابات البنكية له ولذويه في البنوك 30 مليون جنيه. من بينها حسابات في بنوك دولية، بخلاف امتلاكه 3 وحدات مصيفية “شاليهات فاخرة” في منطقة “فينيسيا” بالساحل الشمالي.

هروب إلى دبي!

وكان موقع “عربي21” قد نقل عن مصادر قضائية وصفها بالمطلعة، أن أيمن حجاج، تمكن من الهروب خارج مصر إلى إمارة دبي بالإمارات قبل صدور أمر ضبطه وإحضاره مستغلا علاقاته.

وأوضحت المصادر أن حجاج قام باستغلال نفوذه وعلاقاته في الحصول على “تذكرة طيران” مباشر إلى دبي. هربا من الملاحقة القانونية والقضائية في مصر.

وتابعت أن المتهم تمكن بالفعل من الحصول على تذكرة طيران على طائرة متجهة إلى دبي في التوقيت ذاته. مستغلا الوقت الذي استمرت فيه التحقيقات مع سائقه الخاص والتوجه معه إلى مسرح الجريمة، واستخراج جثة الضحية.

حيث تم بعد كل هذه الإجراءات إخطار مجلس الدولة بالواقعة لاتخاذ قرار برفع الحصانة القضائية عنه، وهي الأمور التي استغرقت نحو 14 ساعة، والتي مثلت وقتا كافيا لأيمن حجاج للهروب خارج مصر.

تفاصيل جريمة مقتل شيمـاء جمال

وبحسب التحقيقات فإن المتهم قتل زوجته “الثانية” منذ نحو ثلاثة أسابيع، عبر إطلاق النار عليها وتشويه معالم جثتها عن طريق “مياه نارية”، ثم دفنها في مزرعة للخيول قام باستئجارها.

واستدرج القاضي زوجته إلى المزرعة بزعم أنه يريد أن ينهي خلافات بينهما حدثت مؤخرا لرغبتها في إعلان زواجهما.

وأوهم أيمن حجاج، شيماء جمال بأنه اشترى لها مزرعة خيول يريد أن يهديها لها لإنهاء الخلافات، إلا أنها عقب أن وصلت إلى هناك نفذ جريمته أمام السائق الخاص به.