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اقتصاد

ارتفاع كبير غير متوقع بسعر الدولار في السودان بالسوق السوداء.. وصل لرقم قياسي لأول مرة

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعر الدولار watanserb.com
سعر الدولار في السودان

وطن – على غير المتوقع شهد سـعر الدولار في السوق الموزاي (السوداء) بالسودان، ارتفاعا كبيرا بنهاية تعاملات اليوم، الأربعاء، مقابل الجنيه السوداني.

سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان اليوم

وبحسب متعاملين داخل السوق السوداء بالسودان، فقد وصل سعر العملة الخضراء إلى رقم قياسي لأول مرة.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، 576 جنيها بالسوق الموازي بحسب ما أفاد عدد من المتعاملين في هذه السوق لـ(وطن).

ولا يعرف تحديدا سبب هذا الارتفاع المفاجئ بسـعر الدولار، في السوق السوداء رغم التوقعات بهبوط سعر العملة الخضراء، بسبب قرارات البنك المركزي السوداني، وتحركات السلطات ضد تجار العملة.

وأربكت هذه الأسعار الجديدة حركة البيع والشراء داخل السوق السوداء، بحسب ذات المتعاملين.

سعر الدولار في السودان بالبنوك اليوم

ويأتي ذلك بينما حافظت أسعار الدولار في البنوك الحكومية السودانية على ثباتها، محققة ارتفاعا طفيفا.

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء في السودان، 569.5 جنيها للشراء مقابل 573.7 جنيه للبيع.

سعـر اليورو في السودان اليوم

في حين بلغ سعر اليورو في السودان اليوم 598.5 جنيها للشراء، و603.03 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 694.7 جنيه للشراء، و699.9 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 151.6 جنيه للشراء، مقابل 152.7 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 155.08 جنيها للشراء، مقابل 156.24 جنيه للبيع.

ويعيش السودان في وضع خانق بسبب تدهور الاقتصاد، وأدى انخفاض سعر صرف العملة إلى ارتفاع طاحن في أسعار جميع السلع الاستهلاكية والخدمات.

وتشير توقعات منظمات دولية إلى أن نصف سكان السودان (حوالي 19 مليون نسمة) يواجهون خطر الجوع خلال عام 2022 بفضل هذه التحديات.

اقتصاديا أيضا، سجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان خلال الربع الأول من العام المالي الحالي عجزا قدره 1.2 مليار دولار.

وكان محافظ بنك السودان المركزي السابق فاروق كمبريسي، قد صرح بأن البلاد خسرت 4.3 مليار دولار من التعهدات الغربية لمساعدة الاقتصاد، بعد قرارات اكتوبر.

وتحرص (وطن) على متابعة أحدث سعر للدولار في السودان داخل البنوك والسوق السوداء ـ عبر مصادرها الخاصة ـ لحظة بلحظة، ونقل الأسعار بشفافية تامة للجمهور السوداني داخل البلاد وخارجها.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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