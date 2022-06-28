مخدر في ليلة رأس السنة.. قصة اللبنانية فاطمة فؤاد التي اغتصبتها فنانة مصرية وزميلها

وطن- روت اللبنانية فاطمة فؤاد تفاصيل تعرضها لجريمة اغتصاب ليلة رأس السنة 2019- 2020، على يد اثنين موسيقيين من فريق فني يُدعى معازف، وهما شاب وفتاة، في جريمة وقعت قبل أكثر من عامين.

وقعت الجريمة في مكتبة برزخ بالمنطقة الحمرا في العاصمة اللبنانية بيروت، خلال حفل نظمته مجلة معازف الموسيقية.

هكيلكم قصة كدة بمناسبة اللي حصل مع فاطمة فؤاد في حفلة معازف.

من ٤ سنين، كنت في حفلة منظماها مؤسسة تعد من المؤسسات المهمة جدًا في مصر وبتتلقى دعم مادي ومعنوي من جهات أمريكية وأوروبية، وبتدعي التقدمية ودعم الحريات وكل الحاجات اللطيفة دي.

١ — Donia Kamal (@DoniaKamal) June 26, 2022

قالت المدعية إنها كانت تعمل مديرة لمكتبة برزخ، وليلة رأس السنة تم تنظيم حفل بالتعاون مع فريق معازف، أحياها 12 موسيقيا، من بينهم “ب. س” فلسطيني أردني، و”أ. م” مصرية، وأضافت: اعتديا عليّ بتخديري رغمًا عني واغتصابي، وذلك بتاريخ 31 ديسمبر عام 2019″.

وأضافت أنها تعرضت خلال تنظيم الحفل للتحرش من “ب. س” لكنها تمكنت من الدفاع عن نفسها وإبعاده عنها، لكن فيما بعد قامت “آ. م” بتخديرها بواسطة حبة وتناوب الاثنان على اغتصابها.

في المقابل، ردَّ فريق “معازف” عما كتبته فاطمة عبر موقع فيسبوك، قائلًا: “تدعم معازف فاطمة فؤاد وتأسف بشدة لسماع الأحداث التي وقعت ليلة 31 ديسمبر 2019، كمؤسسة لدينا رفض تام لكل أنواع التحرش والتعدي الجنسي، وبينما نؤكد أن هذه سياستنا الثابتة، من الواضح أننا فشلنا في صون هذه المعايير، فشلنا في اتخاذ تدابير فورية ونعتذر بشدة لفاطمة فؤاد عن ذلك، لنضع أنفسنا أمام المحاسبة، وسنبدأ بفتح التحقيق في الأحداث التي وقعت”.

هذه شهاداتنا أنا وعمار كمنظمين بحفلة معازف وبرزخ، عن جريمة الاغتصاب الي تعرضتلها فاطمة فؤاد. كل الدعم لفاطمة الشجاعة القوية، الي من وراها رح تتوقف جرايم المعتدية والمغتصب. pic.twitter.com/ASSkGgpEnG — nour ezz (@nourezdin) June 26, 2022

وضمن تداعيات الحادثة، قررت مؤسسة الصندوق العربي للثقافة والفنون “آفاق” فض الشراكة الفنية مع مجلة “معازف”.

الصدمة من شهادة فاطمة فؤاد، مش من الأشخاص والجهات لي روِت تفاصيل اعتداؤهم عليها فقط. الشهادة مهمة لأن فيها تعرية لمساحات بتدّعي عكس ما تمارس. تعرية لأجواء بتدّعي إنها آمنة، وكلّها كراهية وتمييز وسموم. من قلبي بتمنّى للناس ببيروت النجاة، بتمنالهم أمان ولطف أكتر، وتوحّش وقسوة أقلّ. — Sanaa+ سناء (@Sanaakhouri) June 26, 2022

وأدانت المؤسسة، تستر “معازف” على الجريمة حينها، وعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة.

فاطمة فؤاد ذكرت أن المسؤولين في معازف كانوا على علم بالقضية بعد فترة وجيزة من حدوثها، ما أكده شاهدان من معازف، لكن ناشر موقع رصيف٢٢ يبرأ صديقه معن أبو طالب من أي صلة بالموضوع إذ أنه "عصامي وشريف". pic.twitter.com/45TP1COwl1 — Mohammad Ali Musawi (@malimusawi) June 26, 2022

وأضافت: “نحن في آفاق نتضامن كليًا مع فاطمة فؤاد ونصدق الناجيات دومًا، وعليه في ظل الاتهامات الحالية لإدارة مؤسسة معازف وإيمانًا منا بالمسؤولية التي تحتم على أي مؤسسة، نعلن فض الشراكة مع معازف فورًا”.

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