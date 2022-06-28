ما علاقة استقالة هاني شاكر باختفاء آمال ماهر؟!

وطن – أثارت استقالة نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان هاني شاكر، حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد ناشطون أن الهدف المعلن للاستقالة غير مقنع، مؤكدين بأن الإعلان عن استقالته جاء خشية منه من تحمل مسؤولية تبعات اختفاء الفنانة آمال ماهر.

وتضج مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منذ أيام بالسؤال عن مصير الفنانة آمال ماهر، حيث تزعم روايات أنها مختطفة ومحتجزة في مكان ما، في حين زعمت الروايات المتداولة تورط المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، في اختفائها.

علاقة استقالة هاني شاكر باختفاء آمال ماهر

وفي هذا السياق، قال المغرد، محمد حسان، معلقا على استقالة هاني شاكر:” هاني شاكر يستقيل من نقابة المهن الموسيقية بعد ما تحدث عن قضية آمال ماهر والسبب المعلن هيكون غير مقنع تماما هو في اي ؟؟”.

هاني شاكر يستقيل من نقابة المهن الموسيقية بعد ما تحدث عن قضية آمال ماهر والسبب المعلن هيكون غير مقنع تماما

هو في اي ؟؟ #امال_ماهر — Mohamed Sherif Hassan (@MohamedSherif_H) June 27, 2022

من جانبه علق المغرد، محمد غازي، على الموضوع قائلا: “مجرد بس إن هاني شاكر اتكلم فموضوع آمال ماهر عالملأ أجبروة عالاستقاله او بمحض إرادته علشان يبرأ ذمته إذا كان عنده ذمه وده يأكد إننا بلد مسلوب إرادتها بيتحكم فيها شوال وبيحرك الدوله بفلوسه زي عرايس الماريونيت وربنا عاار علينا واللي هيسكت النهارده بكره الدورعليه”.

مجرد بس إن هاني شاكر اتكلم فموضوع #آمال_ماهر عالملأ أجبروة عالاستقاله او بمحض إرادته علشان يبرأ ذمته إذاكان عنده ذمه وده يأكد إننا بلد مسلوب إرادتها بيتحكم فيها شوال وبيحرك الدوله بفلوسه زي عرايس الماريونيت وربنا عاار علينا واللي هيسكت النهارده بكره الدورعليه pic.twitter.com/4TmiCPTJyK — mohamed ghazy 🇪🇬🇫🇷 (@zay_el7elm) June 27, 2022

وعلق المغرد، آلفرد خوري، على ما أثير حول سبب الاستقالة:”لو كل نقيب حيستقيل عشان ارتيست شخط بيه البلد كلها حتستقيل ارحمو عقولنا. هاني شاكر خلع لانو كان عارف انو حيشيل الليلة لما تظهر الحقيقة بخصوص آمال ماهر. تركي الشيخ عامل فيها السقا “من النهارده ما فيش حكومة،هو الحكومة”.

لو كل نقيب حيستقيل عشان ارتيست شخط بيه البلد كلها حتستقيل😐ارحمو عقولنا.

هاني شاكر خلع لانو كان عارف انو حيشيل الليلة لما تظهر الحقيقة بخصوص آمال ماهر.

تركي الشيخ عامل فيها السقا "من النهارده ما فيش حكومة،هو الحكومة"#أنقذو_مصر_من_تركي_الشيخ#آمال_ماهر_فين#هاني_شاكر #امال_ماهر — Alfred Khoury (@AlfredKhoury7) June 28, 2022

أما المغردة، إيناس، فعلقت قائلة:” هاني شاكر استقال من منصبه كنقيب للموسيقيين ومش شايفة أي سبب منطقي لده غير انه بيتهرب انه يكون مسؤول عن انه يعرفنا آمال ماهر فين! كل التعتيم والتهرب اللي بيحصل ده يدل انها في حالة سيئة جدا ده ان كانت لسة عايشة أصلا!!!”.

هاني شاكر استقال من منصبه كنقيب للموسيقيين ومش شايفة أي سبب منطقي لده غير انه بيتهرب انه يكون مسؤول عن انه يعرفنا آمال ماهر فين! كل التعتيم والتهرب اللي بيحصل ده يدل انها في حالة سيئة جدا ده ان كانت لسة عايشة أصلا!!!#آمال_ماهر #آمال_ماهر_فين — Inas (@Annooosaaa) June 27, 2022

وتساءل المغرد، محمد، قائلا: “مش غريبة استقالة الفنان هاني شاكر م نقابة الموسيقيين بعد الضغوطات عليه باظهار الفنانة امال ماهر ؟!! ليه تحديدا دلوقتي بيقدم الاستقالة ؟!! يعني ده هروب م المشهد خاصة انه عارف ان الاخبار اللي هتظهر بعد كدة مش هتبقي ف صالحه اطلاقآ ربنا يستر”.

#امال_ماهر

مش غريبة استقالة الفنان هاني شاكر م نقابة الموسيقيين بعد الضغوطات عليه باظهار الفنانة امال ماهر ؟!!

ليه تحديدا دلوقتي بيقدم الاستقالة ؟!!

يعني ده هروب م المشهد خاصة انه عارف ان الاخبار اللي هتظهر بعد كدة مش هتبقي ف صالحه اطلاقآ ربنا يستر — Mo (@Mohamed98375655) June 28, 2022

وكان الفنان المصري هاني شاكر قد قدم استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، بشكل نهائي لا رجعة فيه، مساء الاثنين، عقب ساعات قليلة من الخلافات التي عصفت في مؤتمر صحافي أقامته النقابة حتى يعتذر فيه مؤدي المهرجانات حسن شاكوش لعازفي الإيقاع.

هاني شاكر يعلن استقالته

وأعلن الفنان قراره على الهواء مباشرة في تصريحات تلفزيونية، موجهًا الشكر إلى جميع أعضاء مجلس إدارة النقابة على الفترة التي قضاها فيها، وقال إنه تشرف بأنه كان بين قامات فنية كبيرة.

خاص الحكاية.. هاني شاكر يعلن استقالته كنقيب للمهن الموسيقية

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/ssWKmx8tIg #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/ory1IXh3qZ — الحكاية (@Elhekayashow) June 27, 2022

وعاد الفنان هاني شاكر وقال في تصريحات تلفزيونية جديدة إن ما حدث في المؤتمر الصحافي جعله يشعر بعدم قدرته على المواصلة كنقيب للموسيقيين.

وعلق: ”من غير ما أدخل في تفاصيل مشهد اليوم في المؤتمر كان صعب جدا، ومش قادر أكمل الفترة اللي باقي لي في فترتي، ووصلت لمرحلة مش قادر أكمل بعد كده، مشهد اليوم خلاني أعيد حساباتي كتير“.

وأوضح شاكر: ”كنت أحاول احتضان الأسرة الموسيقية تحت راية النقابة والموضوع كان مقرر بحب، وجاء الفنان حسن شاكوش واعتذر، وكان المشهد رائع حتى آخر دقيقتين“.

حالة فوضى في نقابة المهن الموسيقية

وشهد المؤتمر الصحافي الذي عقدته نقابة المهن الموسيقية في وقت سابق الاثنين، حالة من الفوضى، بين مجلس النقابة ورئيس شعبة الإيقاع سعيد الآرتيست، بسبب اعتراض الأخير على منح النقابة بطاقة العمل ”كارنيه“ لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش.

عمرو اديب: هاني شاكر استقال بعد مهزلة النهارده .. انا لو منه ده كده حلو اوي

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/ssWKmx8tIg #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/NSBxIsiOOb — الحكاية (@Elhekayashow) June 27, 2022

وكان هاني شاكر قد أصدر بيانا حول ما يشاع عن اختفاء آمال ماهر، زاعما انه تواصل مع أسرتها وأخبروه أنها بخير، دون أن يتمكن من لحديث معها شخصيا، وهو ما عزز الشكوك بأن آمال ماهر في خطر حقيقي.

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