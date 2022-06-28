الثلاثاء, يونيو 28, 2022
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ما علاقة استقالة هاني شاكر باختفاء آمال ماهر؟!

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
استقالة هاني شاكر watanserb.com
آمال ماهر - هاني شاكر

وطن – أثارت استقالة نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان هاني شاكر، حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد ناشطون أن الهدف المعلن للاستقالة غير مقنع، مؤكدين بأن الإعلان عن استقالته جاء خشية منه من تحمل مسؤولية تبعات اختفاء الفنانة آمال ماهر.

وتضج مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منذ أيام بالسؤال عن مصير الفنانة آمال ماهر، حيث تزعم روايات أنها مختطفة ومحتجزة في مكان ما، في حين زعمت الروايات المتداولة تورط المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، في اختفائها.

علاقة استقالة هاني شاكر باختفاء آمال ماهر

وفي هذا السياق، قال المغرد، محمد حسان، معلقا على استقالة هاني شاكر:” هاني شاكر يستقيل من نقابة المهن الموسيقية بعد ما تحدث عن قضية آمال ماهر والسبب المعلن هيكون غير مقنع تماما هو في اي ؟؟”.

من جانبه علق المغرد، محمد غازي، على الموضوع قائلا: “مجرد بس إن هاني شاكر اتكلم فموضوع آمال ماهر عالملأ أجبروة عالاستقاله او بمحض إرادته علشان يبرأ ذمته إذا كان عنده ذمه وده يأكد إننا بلد مسلوب إرادتها بيتحكم فيها شوال وبيحرك الدوله بفلوسه زي عرايس الماريونيت وربنا عاار علينا واللي هيسكت النهارده بكره الدورعليه”.

وعلق المغرد، آلفرد خوري، على ما أثير حول سبب الاستقالة:”لو كل نقيب حيستقيل عشان ارتيست شخط بيه البلد كلها حتستقيل ارحمو عقولنا. هاني شاكر خلع لانو كان عارف انو حيشيل الليلة لما تظهر الحقيقة بخصوص آمال ماهر. تركي الشيخ عامل فيها السقا “من النهارده ما فيش حكومة،هو الحكومة”.

أما المغردة، إيناس، فعلقت قائلة:” هاني شاكر استقال من منصبه كنقيب للموسيقيين ومش شايفة أي سبب منطقي لده غير انه بيتهرب انه يكون مسؤول عن انه يعرفنا آمال ماهر فين! كل التعتيم والتهرب اللي بيحصل ده يدل انها في حالة سيئة جدا ده ان كانت لسة عايشة أصلا!!!”.

وتساءل المغرد، محمد، قائلا: “مش غريبة استقالة الفنان هاني شاكر م نقابة الموسيقيين بعد الضغوطات عليه باظهار الفنانة امال ماهر ؟!! ليه تحديدا دلوقتي بيقدم الاستقالة ؟!! يعني ده هروب م المشهد خاصة انه عارف ان الاخبار اللي هتظهر بعد كدة مش هتبقي ف صالحه اطلاقآ ربنا يستر”.

وكان الفنان المصري هاني شاكر قد قدم استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، بشكل نهائي لا رجعة فيه، مساء الاثنين، عقب ساعات قليلة من الخلافات التي عصفت في مؤتمر صحافي أقامته النقابة حتى يعتذر فيه مؤدي المهرجانات حسن شاكوش لعازفي الإيقاع.

هاني شاكر يعلن استقالته

وأعلن الفنان قراره على الهواء مباشرة في تصريحات تلفزيونية، موجهًا الشكر إلى جميع أعضاء مجلس إدارة النقابة على الفترة التي قضاها فيها، وقال إنه تشرف بأنه كان بين قامات فنية كبيرة.

وعاد الفنان هاني شاكر وقال في تصريحات تلفزيونية جديدة إن ما حدث في المؤتمر الصحافي جعله يشعر بعدم قدرته على المواصلة كنقيب للموسيقيين.

وعلق: ”من غير ما أدخل في تفاصيل مشهد اليوم في المؤتمر كان صعب جدا، ومش قادر أكمل الفترة اللي باقي لي في فترتي، ووصلت لمرحلة مش قادر أكمل بعد كده، مشهد اليوم خلاني أعيد حساباتي كتير“.

وأوضح شاكر: ”كنت أحاول احتضان الأسرة الموسيقية تحت راية النقابة والموضوع كان مقرر بحب، وجاء الفنان حسن شاكوش واعتذر، وكان المشهد رائع حتى آخر دقيقتين“.

حالة فوضى في نقابة المهن الموسيقية

وشهد المؤتمر الصحافي الذي عقدته نقابة المهن الموسيقية في وقت سابق الاثنين، حالة من الفوضى، بين مجلس النقابة ورئيس شعبة الإيقاع سعيد الآرتيست، بسبب اعتراض الأخير على منح النقابة بطاقة العمل ”كارنيه“ لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش.

وكان هاني شاكر قد أصدر بيانا حول ما يشاع عن اختفاء آمال ماهر، زاعما انه تواصل مع أسرتها وأخبروه أنها بخير، دون أن يتمكن من لحديث معها شخصيا، وهو ما عزز الشكوك بأن آمال ماهر في خطر حقيقي.

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شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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