الأربعاء, يونيو 29, 2022
الرئيسيةالهدهدشهادة زور للمذيعة شيماء جمال تسببت في إعدام 20 شخصا (شاهد)
الهدهد

شهادة زور للمذيعة شيماء جمال تسببت في إعدام 20 شخصا (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
شهادة زور للمذيعة شيماء جمال watanserb.com
شهادة زور للمذيعة شيماء جمال

وطن- عقب الكشف عن مقتلها على يد زوجها، أيمن حجاج، المستشار في مجلس الدولة وتمثيله في جثتها، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وتدوينات سابقة للمذيعة المصرية شيماء جمال، والتي اتُهمت بالشهادة الزور في قضية كرداسة بعد ظهورها مع الإعلامي المصري وائل الإبراشي بمظهر منتقبة لرواية أحداث غير حقيقية.

وكانت القتيلة شيماء جمال قد كشفت عبر قناتها على “اليوتيوب” في مايو/آيار 2021 بأنها هي من ظهرت في حلقة مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي وقدمت شهادتها حول القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث كرداسة” عقب الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي.

وظهرت شيماء جمال خلال الحلقة مرتدية “نقاب” حتى لا يتم التعرف على هويتها خشية على حياتها، وفق قولها.

وكانت شيماء جمال هي الشاهدة الوحيدة في القضية الشهيرة والتي حكم على العشرات ممن اتهمتهم بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق عدد كبير من المتهمين حتى الان.

ونشر الحقوقي المصري هيثم أبو خليل، صورا لعدد لـ16 شخصا من 20 شخصا تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، خلال السنتين الماضيتين في القضية التي قدمت شهادتها فيها.

من جانبه، قال الإعلامي أسامة جاويش في تغريدة له عبر “تويتر” معلقا على مقتل شيماء جمال:”المذيعة شيماءرجمال شهدت زور في حياتها بحق أبرياء كرداسة ، قامت بتصويرهم والإبلاغ عنهم وأوصلتهم إلى الإعدام وكانت تطلق النكات عن عشماوي اللي عامل عروض للإخوان تم قتل شيماء وحرق جثتها في جريمة لا تقل بشاعة عن جريمتها في حق الأبرياء المقارنة لأخذ العظة والعبرة وليست للشماتة أبدا”.

ونشر المجلس الثوري المصري مقطع فيديو يوثق ما فعلته الإعلامية شيماء جمال، قائلا:”تباهت شيماء جمال بشهادة الزور التي قدمتها في قضية كرداسة وتسببت في اعدام 17 من الابرياء ثم شمتت في اعدامهم. فأصبح زوجها المستشار الكبير عشماوي خاص وملاكي لها: قتلها من 20 يوم وشوه جثتها بماء النار ثم دفنها. نهايتها و نهاية وائل الابراشي عظة ودرس لمن يعي وأن الله يمهل ولا يهمل”.

وقال حساب “الملاك الحزين” الشهير:”المذيعة شيماء جمال شهدت زور ع ست غلبانة بتبيع جرجير عندها ٥٥ سنة و مجموعة شباب زي الورد قالت انها شافت الست بترمي مية نار ع الظباط ف كرداسة و أن الشباب قطعوا الظباط الست الغلبانة خدت مؤبد والشباب خدوا إعدام تلف الايام والكل ينسى وما كان ربك نسيا(ويشفِ صدور قومٍ مؤمنين)”.

ونشرت قناة “مكملين” فيديو يرصد السيرة الذاتية لشيماء جمال وتورطها في إعدام العشرات، بحسب المزاعم.

وكانت محكمة مصرية قد قضت عام 2015 قضت بإعدام 183 متهماً من بينهم 34 هارباً و149 محبوسين، والحبس 10 سنوات لمتهم قاصر، وبالبراءة لمتهمين، وانقضاء الدعوى عن متهمين لوفاتهما في القضية نفسها.

كشف مقتل شيماء جمال

وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت، الإثنين، على جثة المذيعة شيماء جمال في فيلا بمنطقة المنصورية، بعد قرابة 20 يومًا على اختفائها، حيث أدلى بعض المقربين من المستشار المتهم بتفاصيل ما حدث، وأصدرت النيابة قرارًا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية، وإحالة الجثمان للطب الشرعي.

وأصدر النائب العام، مساء الإثنين، بيانًا تضمن بعض التفاصيل التي جاء فيها: ”مثَلَ أحد الأشخاص أمام النيابة العامة وأكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوال تؤكد تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها“.

وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية، استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، في حين تم تداول أنباء عن هروبه خارج مصر.

شيماء جمال في تصريحات قبل مقتلها.. ماذا قالت عن تعذيب الرجل لزوجته؟

المصدرتوتير ،يوتيوب ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

النيابة العامة المصرية تتخذ قرارا غريبا بشأن محاكمة قاتل نيرة أشرف بعد الحكم بإعدامه!

الهدهد

كلمات نارية للقاضي وجهها لقاتل نيرة أشرف.. جعله يبكي وينهار (فيديو)

الهدهد

شيماء جمال في تصريحات قبل مقتلها.. ماذا قالت عن تعذيب الرجل لزوجته؟

الهدهد

مصادر تكشف عن عزم “السيسي” إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لهذا السبب!

الهدهد

شيماء جمال.. محامي الشاهد الوحيد يكشف تفاصيل “دقيقة جدا” للحظات قتلها 

الهدهد

شيماء جمال.. أنباء عن هروب القاضي المصري المتهم بقتل زوجته الإعلامية

حياتنا

شيماء جمال.. أول صورة للقاضي بمجلس الدولة الذي قتلها وشوهها بماء النار (شاهد)

حياتنا

حساب المذيعة شيماء جمال على “فيسبوك” يثير حيرة متابعيها رغم الإعلان عن مقتلها

حياتنا

“راحت وما خرجتش”..عمرو أديب يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المذيعة شيماء جمال

الهدهد

جثة شيماء جمال ومفاجأة صادمة.. كشف تفاصيل الجريمة وهوية زوجها القاضي القاتل

الهدهد

مقتل شيماء جمال .. زوجها القاضي بمجلس الدولة قتلها رميا بالرصاص وشوه جثتها (صور)

الهدهد

سعد الدين الهلالي :”الحجاب ليس فرضا والنساء بعهد الرسول كانت حرة طليقة”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

إحدى عجائب ترامب.. حاول قيادة سيارته الرئاسية وسط “تجمع للمشاغبين”

النيابة العامة المصرية تتخذ قرارا غريبا بشأن محاكمة قاتل نيرة أشرف بعد الحكم بإعدامه!

سقوط نجم الإسماعيلي باهر المحمدي مغشياً عليه بعد تعرضه لارتجاج في المخ (فيديو)

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022.. انخفاض محدود

كلمات نارية للقاضي وجهها لقاتل نيرة أشرف.. جعله يبكي وينهار (فيديو)

كاميرات المراقبة تفضح الزوج قاتل لبنى منصور.. ما فعله صادم وغير متوقع! (فيديو)

إبراهيم الحصين.. أمريكا تعتقل موظفا بالديوان الملكي السعودي وفضيحة جديدة لمحمد بن سلمان

محكمة عمانية تعاقب كبار المديرين الذين احتالوا على “حلويات عُمان”.. تفاصيل الحكم

لنسيان بيكيه .. شاهد ماذا تفعل شاكيرا!

“فيديو” مؤلم.. كلمات مؤثرة لمواطن سوداني قبل موته عطشا بالصحراء

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC