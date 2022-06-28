شهادة زور للمذيعة شيماء جمال تسببت في إعدام 20 شخصا (شاهد)

وطن- عقب الكشف عن مقتلها على يد زوجها، أيمن حجاج، المستشار في مجلس الدولة وتمثيله في جثتها، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وتدوينات سابقة للمذيعة المصرية شيماء جمال، والتي اتُهمت بالشهادة الزور في قضية كرداسة بعد ظهورها مع الإعلامي المصري وائل الإبراشي بمظهر منتقبة لرواية أحداث غير حقيقية.

وكانت القتيلة شيماء جمال قد كشفت عبر قناتها على “اليوتيوب” في مايو/آيار 2021 بأنها هي من ظهرت في حلقة مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي وقدمت شهادتها حول القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث كرداسة” عقب الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي.

وظهرت شيماء جمال خلال الحلقة مرتدية “نقاب” حتى لا يتم التعرف على هويتها خشية على حياتها، وفق قولها.

وكانت شيماء جمال هي الشاهدة الوحيدة في القضية الشهيرة والتي حكم على العشرات ممن اتهمتهم بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق عدد كبير من المتهمين حتى الان.

ونشر الحقوقي المصري هيثم أبو خليل، صورا لعدد لـ16 شخصا من 20 شخصا تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، خلال السنتين الماضيتين في القضية التي قدمت شهادتها فيها.

من جانبه، قال الإعلامي أسامة جاويش في تغريدة له عبر “تويتر” معلقا على مقتل شيماء جمال:”المذيعة شيماءرجمال شهدت زور في حياتها بحق أبرياء كرداسة ، قامت بتصويرهم والإبلاغ عنهم وأوصلتهم إلى الإعدام وكانت تطلق النكات عن عشماوي اللي عامل عروض للإخوان تم قتل شيماء وحرق جثتها في جريمة لا تقل بشاعة عن جريمتها في حق الأبرياء المقارنة لأخذ العظة والعبرة وليست للشماتة أبدا”.

المذيعة #شيماء_جمال شهدت زور في حياتها بحق أبرياء كرداسة ، قامت بتصويرهم والإبلاغ عنهم وأوصلتهم إلى الإعدام وكانت تطلق النكات عن عشماوي اللي عامل عروض للإخوان تم قتل شيماء وحرق جثتها في جريمة لا تقل بشاعة عن جريمتها في حق الأبرياء المقارنة لأخذ العظة والعبرة وليست للشماتة أبدا — Osama Gaweesh (@osgaweesh) June 28, 2022

ونشر المجلس الثوري المصري مقطع فيديو يوثق ما فعلته الإعلامية شيماء جمال، قائلا:”تباهت شيماء جمال بشهادة الزور التي قدمتها في قضية كرداسة وتسببت في اعدام 17 من الابرياء ثم شمتت في اعدامهم. فأصبح زوجها المستشار الكبير عشماوي خاص وملاكي لها: قتلها من 20 يوم وشوه جثتها بماء النار ثم دفنها. نهايتها و نهاية وائل الابراشي عظة ودرس لمن يعي وأن الله يمهل ولا يهمل”.

تباهت #شيماء_جمال بشهادة الزور التي قدمتها في قضية كرداسة وتسببت في اعدام 17 من الابرياء ثم شمتت في اعدامهم. فأصبح زوجها المستشار الكبير عشماوي خاص وملاكي لها: قتلها من 20 يوم وشوه جثتها بماءالنار ثم دفنها.

نهايتها و نهاية #وائل_الابراشي عظة ودرس لمن يعي وأن الله يمهل ولا يهمل pic.twitter.com/kfH22BNo8f — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) June 28, 2022

وقال حساب “الملاك الحزين” الشهير:”المذيعة شيماء جمال شهدت زور ع ست غلبانة بتبيع جرجير عندها ٥٥ سنة و مجموعة شباب زي الورد قالت انها شافت الست بترمي مية نار ع الظباط ف كرداسة و أن الشباب قطعوا الظباط الست الغلبانة خدت مؤبد والشباب خدوا إعدام تلف الايام والكل ينسى وما كان ربك نسيا(ويشفِ صدور قومٍ مؤمنين)”.

المذيعة #شيماء_جمال شهدت زور ع ست غلبانة بتبيع جرجير عندها ٥٥ سنة و مجموعة شباب زي الورد قالت انها شافت الست بترمي مية نار ع الظباط ف كرداسة و أن الشباب قطعوا الظباط الست الغلبانة خدت مؤبد والشباب خدوا إعدام تلف الايام والكل ينسى وما كان ربك نسيا(ويشفِ صدور قومٍ مؤمنين) — المﻻك الحزين (@Lido8080) June 28, 2022

ونشرت قناة “مكملين” فيديو يرصد السيرة الذاتية لشيماء جمال وتورطها في إعدام العشرات، بحسب المزاعم.

السيرة الذاتية للمذيعة شيماء جمال وعلاقتها بأحداث قسم كرداسة.. شاهد مع محمد ناصر#شيماء_جمال pic.twitter.com/lR9oEdD4qg — قناة مكملين الفضائية (@mekameleentv) June 28, 2022

وكانت محكمة مصرية قد قضت عام 2015 قضت بإعدام 183 متهماً من بينهم 34 هارباً و149 محبوسين، والحبس 10 سنوات لمتهم قاصر، وبالبراءة لمتهمين، وانقضاء الدعوى عن متهمين لوفاتهما في القضية نفسها.

كشف مقتل شيماء جمال

وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت، الإثنين، على جثة المذيعة شيماء جمال في فيلا بمنطقة المنصورية، بعد قرابة 20 يومًا على اختفائها، حيث أدلى بعض المقربين من المستشار المتهم بتفاصيل ما حدث، وأصدرت النيابة قرارًا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية، وإحالة الجثمان للطب الشرعي.

وأصدر النائب العام، مساء الإثنين، بيانًا تضمن بعض التفاصيل التي جاء فيها: ”مثَلَ أحد الأشخاص أمام النيابة العامة وأكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوال تؤكد تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها“.

وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية، استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، في حين تم تداول أنباء عن هروبه خارج مصر.