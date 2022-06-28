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رياضة

برنامج إحصائي يتوقع هوية بطل مونديال كأس العالم 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
برنامج إحصائي يتوقع هوية بطل كأس العالم 2022 watanserb.com
برنامج إحصائي يتوقع هوية بطل كأس العالم 2022

وطن – مع اقتراب موعد مونديال كأس العالم 2022، تزداد الشغف من قبل الجماهير وعشاق الكرة المستديرة في أرجاء المعمورة، للمشاركة في هذا العرس الكروي على طريقتهم الخاصة، فقد أجرى عددٌ من المصممين برنامج إحصائي خاص يكشف عن هوية المُتوج بلقب مونديال قطر 2022.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد، نقلاً عن مؤسسة (ذا أناليست) التي قامت بإعداد هذه الدراسة، معتمدة بذلك على (اللوغاريتمات)، أي العملية العكسية للدوال الأسية المعروف باسم (اللوغاريتم الطبيعي)، لتحديد صاحب نسخة مونديال كأس العالم 2022.

بطل مونديال كأس العالم 2022

وتبين من خلال العمليات الحسابية عبر البرنامج الإحصائي الخاص، الإثنين، أن منتخب فرنسا ( الديوك) هو الأوفر حظاً للتتويج بلقب مونديال كأس العالم 2022. صاحب النسخة الأخيرة من المونديال عام 2018 في دولة روسيا البيضاء.

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وحظيّ منتخب فرنسا على المركز الأول في الترتيب بنسبة 17.93%، كما ويليه منتخب البرازيل ( السامبا) الذي يعول عليه جماهير وعشاق كرة القدم في المركز الثاني بنسبة 15.73%. حيث لم يتوج بهذه البطولة العالمية منذ عام 2002.

كما وجاء في المركز الثالث منتخب إسبانيا ( مصارعو الثيران)، بنسبة 11.53%. وحل كلاً من على الترتيب، منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة)، و بلجيكا(الشياطين الحمر). ويليه منتخب هولندا ( الطواحين)، وألمانيا ( المكاكين). كما وحل في أدنى الترتيب وفق البرنامج الأرجنتين (راقصو التانغو).

تراجع مستوى منتخب فرنسا

على الرغم من تلك التوقعات التي كشف عنها من قبل البرنامج الإحصائي التي أعدته مؤسسة (ذا أناليست)، وتوقع النصيب الأكبر لمنتخب الديوك الفرنسي. ليكون المتوج بلقب مونديال كأس العالم  للمرة للنسخة الثانية على التوالي إن حصل ذلك.

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لكن النتائج الأخيرة لمباريات منتخب فرنسا، في تصفيات كأس أمم أوروبا لعام 2023، ترواد شكوك عشاق الكرة المستديرة بشأن ذلك، إلى جانب تذيله أدنى ترتيب المجموعة وعلى بعد خطوة واحدة من الخروج من تصفيات البطولة الأوروبية من دور المجموعات.

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كما ووفق النتائج المخيبة لآمال وجماهير الكرة الفرنسية مؤخراً، إلا أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قد جدد الثقة بمدربه المخضرم ديدييه ديشامب.

منتخب إيطاليا

ويعد منتخب إيطاليا (الأتزوري)، صاحب التتويج بنسخة مونديال كأس العالم مرتين على التوالي، والتي كانت في عامي 1934 و 1938. ليأتي بعده منتخب البرازيل ( السامبا) الذي توج مرتين في عام 1958 و1962.

ومن الجدير بالذكر، بأن نسخة مونديال قطر 2022، المقرر إقامتها في دولة قطر، ستنطلق في ال21 من شهر نوفمبر / تشرين الثاني. وحتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول للعام الجاري.

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المصدروطن + صحيفة العربي الجديد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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