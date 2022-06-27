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مقتل شيماء جمال .. زوجها القاضي بمجلس الدولة قتلها رميا بالرصاص وشوه جثتها (صور)

تبين أنه قتلها رميا بالرصاص وتعرضت جثتها للتشويه والتمثيل

باسل النجار
كتب باسل النجار
الاعلامية شيماء جمال watanserb.com
الاعلامية شيماء جمال

وطن- تسبب لغز اختفاء المذيعة المصرية شيماء جمال، بموجة جدل واسعة في الشارع المصري منذ أيام ودفعت الضجة الإعلامية للحادث السلطات للتحرك ومحاولة حل هذا اللغز.

شيماء جمال
شيماء جمال

وتكثف تكثف أجهزة الأمن في مصر منذ أيام، عملية التحقيق والبحث بقضية اختفاء المذيعة شيماء جمال منذ نحو 3 أسابيع.

وفي متابعة لأحدث تطورات القضية التي شغلت الرأي العام المصري، نشرت صحيفة مصرية تفاصيل قضية اختفاء المذيعة شيماء جمال، مؤكدة مقتلها على يد زوجها القاضي بمجلس الدولة.

شيماء جمال
شيماء جمال كانت مختفية منذ 3 أسابيع

صحيفة “الشروق” المصرية كشفت في تحقيق وخبر عاجل لها، أن المذيعة المشار إليها لقت مصرعها رميا بالرصاص.

وقالت الصحيفة إنها نقلت تلك المعلومات عن مصادر قضائية مطلعة.

وأضافت المصادر ذاتها للصحيفة أن جثمان المذيعة شيماء جمال، تعرض للتشويه والتمثيل. وأن المتهم بقتلها والتمثيل بجثتها هو زوجها القاضي بمجلس الدولة.

وكانت أجهزة الأمن المصرية تلقت إخطارًا بتغيب مقدمة برنامج «المشاغبة» على إحدى الفضائيات.

شيماء جمال

لتقوم أجهزة الأمن على الفور بفحص خط سير المذيعة شيماء جمال وتستمع لأقوال أهلها للوقوف على ملابسات اختفائها.

رفع الحصانة عن القاضي زوج شيماء جمال

“الشروق” نقلت عن المصادر أيضا أن مجلس الدولة قرر، الاثنين، رفع الحصانة عن المستشار (أ.ح) نائب رئيس المجلس ووكيل نادى المجلس، بتهمة قتل زوجته المذيعة شيماء جمال والتمثيل بجثتها.

والمذيعة القتيلة ـ بحسب المصادر ـ هي الزوجة الثانية للقاضي المتهم.

وأوضحت المصادر أن القاضي أقدم على إطلاق النار عليها وقتلها، ثم تشويه جثتها باستخدام ماء النار (حمض النيتريك) وذلك بالفيلا الخاصة به بكومباوند بطريق مصر-الإسكندرية الصحراوي.

وتبين أن هناك شاهدا على الحادث، تحفظ على الإبلاغ طوال الأسابيع الثلاثة الماضية خوفا من المتهم، وفي النهاية أبلغ الجهة القضائية التابع لها بتفاصيل الحادث.

من هي المذيعة شيماء جمال؟

يشار إلى أن شيماء جمال عملت في عدد من المحطات الفضائية، وعُرفت بإثارة الجدل في تجاربها المحدودة، والتي كان أولها عبر قناة LTC عندما قدمت برنامج “المشاغبة”.

المذيعة شيماء جمال
المذيعة شيماء جمال

وظهرت شيماء جمال في إحدى حلقات البرنامج وهي تحمل كيسا به مادة بيضاء واستنشقتها على الهواء قائلة “أنا وعدت المتصل إني أشم هيروين على الهواء واديني وفيت بوعدي، بس حلوة الشمة أوي”، مما اعتبر خروجًا صارخًا عن المعايير المهنية والأخلاقية.

ووقتها صدر قرار من نقابة الإعلاميين عام 2017 بوقف شيماء جمال لمدة 3 شهور، وعلى الفور التزمت قناة LTC وقتها بتنفيذ القرار.

ثم انتقلت شيماء بعدها لقناة “الحدث اليوم”، وأثارت الجدل أيضا بعد ما ظهرت على الهواء، وبصحبتها إوزة.

من هو القاضي قاتل شيماء جمال؟

صحيفة “الشروق” كشفت أيضا أن المستشار المتهم بقتل زوجته يعمل بمجلس الدولة بدرجة نائب رئيس المجلس. وانتُخب بمجلس إدارة نادي المجلس مؤخرا.

تزوج المستشار (أ.ح) بالمذيعة شيماء جمال منذ فترة قصيرة كزوجة ثانية، وليس له أبناء منها.

ودارت المشادة التي شهدت حادث القتل في فيلا بمزرعة يمتلكها بالطريق الصحراوي.

هذه هي العقوبة التي أُقِرّت بحقّ المذيعة شيماء جمال بعد تعاطيها الهيروين على الهواء

المصدرالشروق ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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