متطرفون هنود يجبرون أطفالاً مسلمين على سب الذات الإلهية

وطن- تواصل اعتداءات المتطرفين الهنود على المسلمين وإساءاتهم للإسلام والنبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ في البلاد يوماً بعد يوم.

وفي هذا السياق بثت قناة “الجزيرة” مقطع فيديو لمتطرفين وهما يلاحقان أطفالاً مسلمين لإجبارهم على سب الدين الإسلامي والذات الإلهية.

“مختونة أنت صحيح؟”

ويسمع صوت أحد المتطرفين وهو ينادي طفلاً باسمه “محمد” ويطالبه بشتم الله عز وجل.

ولكن الطفل الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره يرفض فيتبعه الشخص ويطالبه مرة ثانية بسب الله عز وجل، غير أن الطفل يصر على الرفض.

وردد الطفل قائلاً “لا”، وعندما يسأله الشخص لماذا؟، يظل الطفل ساكتاً دون رد.

وفي مشهد تالِ يسمع صوت متطرف هندي آخر وهو يسأل طفلة هندية مسلمة “مختونة أنت صحيح”، ويضيف بنبرة تهديد: “سأضربك ضرباً شديداً”.

ويكرر سؤاله: “مختونة صحيح” ولكن الطفلة تلتزم الصمت ثم يطالبها بسب الله عز وجل.

ولاقى الفيديو الذي لم يٌعرف مكان وتاريخ تصويره ردود وتعليقات غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي.

حيث علق “kh.soso”: “حتى الأطفال لم يسلموا من قبحهم وارهابهم” -في إشارة إلى المتطرفين الهنود-، وأضاف أن الهند “من أقذر الدول في محاربتها للإسلام بعد الصين”.

أما “فائزة ” فعقبت أن هذا يدل عل نبوءة رسولنا محمد (صلى الله عليه وسلم) بأن الطغيان الهندوسي والبوذي في الهند سوف يوقفه المسلمون.

وأضافت:” آمل أن تصبح النبوءة حقيقة قريبًا. وأنت تراهن على أن إخوانك المسلمين حول العالم سوف يدعمونك جسديًا وليس فقط افتراضيًا.”

وبحسب موقع ” الجزيرة نت” شاركت رئيسة مجلس المرأة في حكومة دلهي سواتي ماليوال خطابًا أرسلته لشرطة دلهي تطالبها بإلقاء القبض على مرتكب الواقعة.

وقالت في تغريدة لها عبر تويتر: “انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يقوم فيه رجل بإساءة معاملة فتاة صغيرة بلغة مسيئة ويهددها بالضرب إذا لم تسئ لدينها. هذا أمر خطير جدًا، لقد أرسلت إشعارًا لشرطة دلهي لاتخاذ إجراء ضد هذا الشخص”.

A video of a minor #girl in which a man could be heard hurling abuses and making derogatory comments against a community the girl apparently belongs to, went viral on social media prompting the #Delhi Commission for Women (@DCWDelhi) to take cognizance of the matter. pic.twitter.com/AdkNfva99e

— IANS (@ians_india) June 26, 2022