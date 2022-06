غابرييل جيسوس إلى أرسنال .. كم دفع الأخير لإتمام هذه الصفقة ؟!

وطن – أفادت تقارير صحفية، عن توقيع نادي أرسنال مع النجم البرازيلي غابرييل جيسوس 25 عاماً، لمدة 5 سنوات، قادماً من صفوف مانشستر سيتي خلال انتقالات سوق (الميركاتو) الصيفي.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات كرة القدم، بتغريده نشرها عبر حسابه على موقع ( تويتر)، ” غابرييل جيسوس إلى أرسنال، ها نحن نؤكد. لقد تمت الموافقة على الشروط الشخصية تماماً مع وكيله مارسيلو بيتيناتي وشريكيه”.

وأضاف رومانو في تغريدته، ” وقع غابرييل مع أرسنال حتى صيف عام 2027. انتهى الأمر بنسبة 100%”.

Gabriel Jesus to Arsenal, here we go! Personal terms fully agreed with his agent Marcelo Pettinati and his two partners. Gabriel signs until 2027, it’s 100% done. 🚨⚪️🔴 #AFC

Arsenal already agreed £45m fee with Man City as revealed on Friday.

Edu & Arteta, key for the deal. pic.twitter.com/06dTVNNLmM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2022