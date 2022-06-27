غابرييل جيسوس إلى أرسنال .. كم دفع الأخير لإتمام هذه الصفقة ؟!

وطن – أفادت تقارير صحفية، عن توقيع نادي أرسنال مع النجم البرازيلي غابرييل جيسوس 25 عاماً، لمدة 5 سنوات، قادماً من صفوف مانشستر سيتي خلال انتقالات سوق (الميركاتو) الصيفي.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات كرة القدم، بتغريده نشرها عبر حسابه على موقع ( تويتر)، ” غابرييل جيسوس إلى أرسنال، ها نحن نؤكد. لقد تمت الموافقة على الشروط الشخصية تماماً مع وكيله مارسيلو بيتيناتي وشريكيه”.

انتقال غابرييل جيسوس إلى أرسنال

وأضاف رومانو في تغريدته، ” وقع غابرييل مع أرسنال حتى صيف عام 2027. انتهى الأمر بنسبة 100%”.

Gabriel Jesus to Arsenal, here we go! Personal terms fully agreed with his agent Marcelo Pettinati and his two partners. Gabriel signs until 2027, it’s 100% done. 🚨⚪️🔴 #AFC Arsenal already agreed £45m fee with Man City as revealed on Friday. Edu & Arteta, key for the deal. pic.twitter.com/06dTVNNLmM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2022

كما وتابع، ” أرسنال وافق على دفع 45 مليون جنيه إسترليني ( أي ما يعادل 55.1 مليون دولار أمريكي)، لإتمام تلك الصفقة مع مانشستر سيتي“.

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ومن المتوقع أن يعلن المدفعجية عن صفقة التعاقد مع البرازيلي جيسوس خلال الساعات القادمة بشكل رسمي.

صفقات أرسنال

وأعلن نادي أرسنال ( المدفعجية)، الإثنين، التعاقد مع الحارس الأمريكي مات تورنر 28 عاماً، كحارس احتياطي للفريق الإنجليزي، قادماً من صفوف فريق نيو إنغلاند ريفولوشن الأمريكي. بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي ريتشموند كيكرز.

Ready to get started 🔥 pic.twitter.com/Zu7iIoA9eJ — Arsenal (@Arsenal) June 21, 2022

كما وعلق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال على تلك الصفقة، قائلاً: ” مات هو حارس متمرس وسيقدم جودة عالية لتشكيلتنا. لقد كان رائعاً في الدوري الأمريكي الممتاز”.

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وتعاقد النادي الإنجليزي مع البرتغالي فابيو فييرا القادم من نادي بورتو بطل الدوري البرتغالي الممتاز الموسم المنصرم، بصفقة بلغت قيمتها ب40 مليون يورو. وكذلك التعاقد مع الشاب البرازيلي ماركينيوس، ليصل عدد صفقات النادي في سوق الانتقالات إلى 4 صفقات حتى الآن.

✈️ From New Jersey to north London… Welcome home, Matty Turner ❤️ — Arsenal (@Arsenal) June 27, 2022

واحتل فريق أرسنال في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم، برصيد 69 نقطة، بعد خوضه 38 مباراة. حقق من خلالها الفوز في 22 مباراة، والتعادل في 3 مباريات. كما وتلقى الهزيمة في 13 مباراة.

💬 "Without a doubt he’s one of Portugal’s most promising up-and-coming talents." 👇 📝 @PortuGoal1 — Arsenal (@Arsenal) June 22, 2022

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