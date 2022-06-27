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رياضة

غابرييل جيسوس إلى أرسنال .. كم دفع الأخير لإتمام هذه الصفقة ؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
أرسنال والتوقيع مع غابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي watanserb.com
أرسنال والتوقيع مع غابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي

وطن – أفادت تقارير صحفية، عن توقيع نادي أرسنال مع النجم البرازيلي غابرييل جيسوس 25 عاماً، لمدة 5 سنوات، قادماً من صفوف مانشستر سيتي خلال انتقالات سوق (الميركاتو) الصيفي.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات كرة القدم، بتغريده نشرها عبر حسابه على موقع ( تويتر)، ” غابرييل جيسوس إلى أرسنال، ها نحن نؤكد. لقد تمت الموافقة على الشروط الشخصية تماماً مع وكيله مارسيلو بيتيناتي وشريكيه”.

انتقال غابرييل جيسوس إلى أرسنال

وأضاف رومانو في تغريدته، ” وقع غابرييل مع أرسنال حتى صيف عام 2027. انتهى الأمر بنسبة 100%”.

كما وتابع، ” أرسنال وافق على دفع 45 مليون جنيه إسترليني ( أي ما يعادل 55.1 مليون دولار أمريكي)، لإتمام تلك الصفقة مع مانشستر سيتي“.

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ومن المتوقع أن يعلن المدفعجية عن صفقة التعاقد مع البرازيلي جيسوس خلال الساعات القادمة بشكل رسمي.

صفقات أرسنال

وأعلن نادي أرسنال ( المدفعجية)، الإثنين، التعاقد مع الحارس الأمريكي مات تورنر 28 عاماً، كحارس احتياطي للفريق الإنجليزي، قادماً من صفوف فريق نيو إنغلاند ريفولوشن الأمريكي. بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي ريتشموند كيكرز.

كما وعلق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال على تلك الصفقة، قائلاً: ” مات هو حارس متمرس وسيقدم جودة عالية لتشكيلتنا. لقد كان رائعاً في الدوري الأمريكي الممتاز”.

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وتعاقد النادي الإنجليزي مع البرتغالي فابيو فييرا القادم من نادي بورتو بطل الدوري البرتغالي الممتاز الموسم المنصرم، بصفقة بلغت قيمتها ب40 مليون يورو. وكذلك التعاقد مع الشاب البرازيلي ماركينيوس، ليصل عدد صفقات النادي في سوق الانتقالات إلى 4 صفقات حتى الآن.

واحتل فريق أرسنال في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم، برصيد 69 نقطة، بعد خوضه 38 مباراة. حقق من خلالها الفوز في 22 مباراة، والتعادل في 3 مباريات. كما وتلقى الهزيمة في 13 مباراة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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