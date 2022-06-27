اختفاء آمال ماهر.. مفاجأة جديدة عبر “يوتيوب” تزيد الشكوك!

وطن– تزامناً مع غموض مصيرها، تفاجأ جمهور الفنانة المصرية آمال ماهر، بعودة قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

آمال ماهر فين؟

وكانت قناة “يوتيوب” الخاصة بآمال، قد تعرضت للحجب بشكل غامض بعد إعلانها اعتزال الفن قبل أشهر.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل أنباء حول قناة الفنانة المصرية على “يوتيوب”، ليتبين أن الأمر صحيح وأن أغانيها عادت حقاً.

وعلى مدار الأيام الماضية، تصدر هاشتاج “آمال ماهر فين“، وسط مطالبات للفنانة بضرورة الظهور للاطمئنان عليها. خاصة بعد تداول أنباء اختطافها من قبل المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ.

هواتفها مغلقة

وقال نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، إنهم حاولوا الاتصال بآمال أكثر من مرة. ولكن هواتفها مغلقة.

وأشار هاني شاكر إلى أن النقابة تواصلت مع أسرة الفنان، مردفاً في مداخلة عبر برنامج “مصر جديدة”: ” أسرة آمال أكدت أنها بخير ولا صحة للشائعات التي صدرت مؤخرا على مواقع التواصل.

ووجه هاني شاكر رسالة على الهواء للفنانة المختفية: “من فضلك اطلعي للجمهور والرأي العام ووضحي موقفك لأن الكرة في ملعبك، وليست نقابة الموسيقيين”.

ما على الرسول إلا البلاغ

كما كشفت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة الموسيقيين، أنها أيضاً تواصلت مع أسرة آمال ماهر. معقبة: “ما على الرسول إلا البلاغ”.

وقالت نادية في مداخلة لبرنامج “حضرة المواطن”، إنها تابعت أنباء اختفاء آمال منذ 7 أيام، ولا تعرف مصدرها. لهذا قررت البحث عن الحقيقة.

وأضافت: “بدأنا نبحث عن رقمها مش عارفين نوصل لرقمها، ووصلنا لشقيقها وقالنا آمال بخير. وتواصلت مع والدة آمال وقالت إنها بخير وطالبت النقابة بالرد عن ابنتها الفنانة”.

وأردفت: “أنا بلغت أسرة آمال أنها تطلع لايف، فكان رد والدتها هتطلع في الوقت المناسب. اطلعي يا آمال وطمني حبايبك عليكي”.

اختفاء آمال

يذكر أن الكثير من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعمت تعرض آمال ماهر للاختطاف والخطر.

وبعد ساعات من انتشار هذه التغريدات، نشرت آمال صورة لها على البحر، ليكون أول ظهور لها منذ إعلان اعتزالها الغناء وابتعادها عن الوسط الفني في 2 يونيو/حزيران 2021.

وتعجب البعض من أن المنشور الأخير “ممول” للوصول لأكبر عدد ممكن من الجمهور. بالرغم من أن التفاعل مع منشورات الفنانة كبيرا ولا تحتاج لمثل هذه الخطوة.