الإثنين, يونيو 27, 2022
الرئيسيةحياتنااختفاء آمال ماهر.. مفاجأة جديدة عبر "يوتيوب" تزيد الشكوك!
حياتنا

اختفاء آمال ماهر.. مفاجأة جديدة عبر “يوتيوب” تزيد الشكوك!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
اختفاء آمال ماهر.. مفاجأة جديدة عبر
آمال ماهر

وطن– تزامناً مع غموض مصيرها، تفاجأ جمهور الفنانة المصرية آمال ماهر، بعودة قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

آمال ماهر فين؟

وكانت قناة “يوتيوب” الخاصة بآمال، قد تعرضت للحجب بشكل غامض بعد إعلانها اعتزال الفن قبل أشهر.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل أنباء حول قناة الفنانة المصرية على “يوتيوب”، ليتبين أن الأمر صحيح وأن أغانيها عادت حقاً.

وعلى مدار الأيام الماضية، تصدر هاشتاج “آمال ماهر فين“، وسط مطالبات للفنانة بضرورة الظهور للاطمئنان عليها. خاصة بعد تداول أنباء اختطافها من قبل  المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ.

هواتفها مغلقة

وقال نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، إنهم حاولوا الاتصال بآمال أكثر من مرة. ولكن هواتفها مغلقة.

وأشار هاني شاكر إلى أن النقابة تواصلت مع أسرة الفنان، مردفاً في مداخلة عبر برنامج “مصر جديدة”: ” أسرة آمال أكدت أنها بخير ولا صحة للشائعات التي صدرت مؤخرا على مواقع التواصل.

ووجه هاني شاكر رسالة على الهواء للفنانة المختفية: “من فضلك اطلعي للجمهور والرأي العام ووضحي موقفك لأن الكرة في ملعبك، وليست نقابة الموسيقيين”.

ما على الرسول إلا البلاغ

كما كشفت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة الموسيقيين، أنها أيضاً تواصلت مع أسرة آمال ماهر. معقبة: “ما على الرسول إلا البلاغ”.

وقالت نادية في مداخلة لبرنامج “حضرة المواطن”،   إنها تابعت أنباء اختفاء آمال منذ 7 أيام، ولا تعرف مصدرها. لهذا قررت البحث عن الحقيقة.

آمال ماهر

وأضافت: “بدأنا نبحث عن رقمها مش عارفين نوصل لرقمها، ووصلنا لشقيقها وقالنا آمال بخير. وتواصلت مع والدة آمال وقالت إنها بخير وطالبت النقابة بالرد عن ابنتها الفنانة”.

وأردفت: “أنا بلغت أسرة آمال أنها تطلع لايف، فكان رد والدتها هتطلع في الوقت المناسب. اطلعي يا آمال وطمني حبايبك عليكي”.

اختفاء آمال 

يذكر أن الكثير من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعمت تعرض آمال ماهر للاختطاف والخطر.

وبعد ساعات من انتشار هذه التغريدات، نشرت آمال صورة لها على البحر، ليكون أول ظهور لها منذ إعلان اعتزالها الغناء وابتعادها عن الوسط الفني في 2 يونيو/حزيران 2021.

آمال ماهر

وتعجب البعض من أن المنشور الأخير “ممول” للوصول لأكبر عدد ممكن من الجمهور.  بالرغم من أن التفاعل مع منشورات الفنانة كبيرا ولا تحتاج لمثل هذه الخطوة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
الهدهد

الإعلامي محمود سعد يوجه رسالة لـ آمال ماهر: “ما تخافيش من حد وكلنا في ظهرك”

الهدهد

أسامة جاويش يتلقى تهديدات لحديثه عن آمال ماهر وعلاقة تركي آل الشيخ باختفائها

الهدهد

مفاجأة عن اختفاء آمال ماهر يفجّرها لاعب المنتخب المصري .. هذا ما أكده

حياتنا

“آمال ماهر فين؟”.. مصدر مقرب يكشف حقيقة اختطاف تركي آل الشيخ للفنانة المصرية وتستر السلطات عليه!

حياتنا

آمال ماهر تظهر بعد أنباء اختطافها واغتصابها وهكذا بدت! (شاهد)

حياتنا

آمال ماهر تكشف أسباب اعتزالها لأول مرة وتتخذ هذا القرار الجديد!

حياتنا

آمال ماهر تعيش أكبر ابتلاءات حياتها وهذا ما كشفته بعد انتقام تركي آل الشيخ منها!

حياتنا

ممثل يكشف (الانتقام الأسود) من آمال ماهر وظُلم تركي آل الشيخ دون ردع!

حياتنا

آمال ماهر تصدم الجمهور بقرار مصيري وتركي آل الشيخ المُتهم!

حياتنا

تركي آل الشيخ طار فرحاً .. آمال ماهر تصدم جمهورها بهذا الخبر عن خطيبها!

حياتنا

آمال ماهر تغيظ تركي آل الشيخ بهذا الخبر الذي فاجأ الجميع!

الهدهد

محمود رفعت يدعو القاهرة للكشف عن مصير فنانة مصرية اختفت عقب خلافها مع تركي آل الشيخ

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

ريكاردو سواريز الأقرب إلى تولي تدريب الأهلي .. تعرف على سيرته

سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 27 يونيو 2022.. ارتفاع في البنوك

فيديو مسرب يظهر لحظة هروب قاتل إيمان ارشيد من الجامعة

فريدة سيف النصر بتصريح صادم: “كان في ممثلين حلوين عايزة أبوسهم وهذا ما منعني”!

محامي قاتل نيرة أشرف يكشف عن مفاجآت للرأي العام ستقلب القضية رأسا على عقب

صديق أخت شاكيرا يفجّر مفاجأة ويكشف السبب الحقيقي لانفصالها عن بيكيه!

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الإثنين 27 يونيو 2022.. ارتفاع محدود

الترجي بطل الدوري التونسي للمرة ال6 على التوالي (فيديو)

لماذا شكك أردنيون في رواية انتحار قاتل إيمان إرشيد؟! .. ووالدها يحسم الجدل

لهذا السبب ضحك صدام حسين بشدة على الهواء في لقائه بقيادات الجيش (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC