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آمبر هيرد في ورطة .. ستبيع هدية ثمينة من إيلون ماسك لتدفع لـ”جوني ديب”! (شاهد)

الهدية عبارة سيارة من نوع تسلا ثمنها 130 ألف دولار أمريكي

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
آمبر هيرد ستبيع هدية من إيلون ماسك لتدفع لجوني ديب watanserb.com
آمبر هيرد ستبيع هدية من إيلون ماسك لتدفع لجوني ديب

وطن – سيتعين على الممثلة آمبر هيرد بيع هدية باهظة الثمن تلقتها ذات مرة من الملياردير إيلون ماسك من أجل الدفع لزوجها السابق جوني ديب بعد أن خسرت محاكمة التشهير.

ومن المعروف أنّ “هيرد” كانت على علاقة بمؤسس Tesla و Space X. وهذا يعني أنها كانت تتلقى العديد من الهدايا من الملياردير.

إيلون ماسك وآمبر هيرد watanserb.com
إيلون ماسك وآمبر هيرد

إحدى هذه الهدايا التي تلقتها آمبر هيرد من إيلون ماسك، كانت سيارة تسلا موديل إكس. بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية

تسلا مودل إكس
تسلا مودل إكس

يمكن للمركبة الكهربائية أن تقطع 628 كم بشحنة واحدة وتتميز بقوة 1200 حصان.

على الرغم من كونها سيارة كبيرة جدًا، إلا أنها يمكن أن تسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 2.1 ثانية. وتبلغ سرعتها القصوى 250 كم / ساعة.

كان هناك جدل في الماضي حول ما إذا كانت قد أحضرت السيارة بنفسها لأنها ممثلة يمكنها تحمل مثل هذه الأشياء، أو أنها كانت بالفعل هدية من ماسك.

نظرًا لكونها النسخة المجهزة بالكامل من السيارة، تبلغ قيمتها حوالي 130 ألف دولار أمريكي.

في 1 يونيو، منحت هيئة محلفين في ولاية فرجينيا ديب 15 مليون دولار كتعويض – تم تخفيضه إلى 10.35 مليون دولار بسبب الحدود القصوى التي حددها قانون الولاية – بعد أن وجدت أن هيرد صوره بشكل غير عادل على أنه مسيء في مقال افتتاحي في إحدى الصحف. وفي هذه العملية جرح سمعته وحياته المهنية.

توج قرار المحلفين بالإجماع بمحاكمة استمرت سبعة أسابيع في قاعة محكمة في فرجينيا تضمنت عشرات الشهود والخبراء يدرسون ما إذا كان ديب مسيئًا لهيرد – أو العكس – خلال زواجهما الذي دام 15 شهرًا.

جوني ديب محاكمة آمبر هيرد watanserb.com

جوني ديب في محاكمة آمبر هيردبينما حكم المحلفون لصالح جميع ادعاءات ديب الثلاثة المتعلقة بالتشهير، وجدوا أيضًا أن المحامي السابق للممثل قد شوه سمعة هيرد في حالة واحدة، ومنحها 2 مليون دولار كتعويض كجزء من الدعوى المضادة.

في وقت سابق من هذا الشهر، لمح محامي ديب بنجامين تشيو خلال مقابلة في برنامج “صباح الخير أمريكا” أن نجم “قراصنة الكاريبي” قد يكون على استعداد للتخلي عن دفع زوجته السابقة له ملايين الدولارات كتعويض إذا أسقطت طليقته استئنافها.

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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