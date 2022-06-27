آمبر هيرد في ورطة .. ستبيع هدية ثمينة من إيلون ماسك لتدفع لـ”جوني ديب”! (شاهد)

وطن – سيتعين على الممثلة آمبر هيرد بيع هدية باهظة الثمن تلقتها ذات مرة من الملياردير إيلون ماسك من أجل الدفع لزوجها السابق جوني ديب بعد أن خسرت محاكمة التشهير.

ومن المعروف أنّ “هيرد” كانت على علاقة بمؤسس Tesla و Space X. وهذا يعني أنها كانت تتلقى العديد من الهدايا من الملياردير.

إحدى هذه الهدايا التي تلقتها آمبر هيرد من إيلون ماسك، كانت سيارة تسلا موديل إكس. بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية

يمكن للمركبة الكهربائية أن تقطع 628 كم بشحنة واحدة وتتميز بقوة 1200 حصان.

على الرغم من كونها سيارة كبيرة جدًا، إلا أنها يمكن أن تسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 2.1 ثانية. وتبلغ سرعتها القصوى 250 كم / ساعة.

كان هناك جدل في الماضي حول ما إذا كانت قد أحضرت السيارة بنفسها لأنها ممثلة يمكنها تحمل مثل هذه الأشياء، أو أنها كانت بالفعل هدية من ماسك.

نظرًا لكونها النسخة المجهزة بالكامل من السيارة، تبلغ قيمتها حوالي 130 ألف دولار أمريكي.

في 1 يونيو، منحت هيئة محلفين في ولاية فرجينيا ديب 15 مليون دولار كتعويض – تم تخفيضه إلى 10.35 مليون دولار بسبب الحدود القصوى التي حددها قانون الولاية – بعد أن وجدت أن هيرد صوره بشكل غير عادل على أنه مسيء في مقال افتتاحي في إحدى الصحف. وفي هذه العملية جرح سمعته وحياته المهنية.

توج قرار المحلفين بالإجماع بمحاكمة استمرت سبعة أسابيع في قاعة محكمة في فرجينيا تضمنت عشرات الشهود والخبراء يدرسون ما إذا كان ديب مسيئًا لهيرد – أو العكس – خلال زواجهما الذي دام 15 شهرًا.

جوني ديب في محاكمة آمبر هيردبينما حكم المحلفون لصالح جميع ادعاءات ديب الثلاثة المتعلقة بالتشهير، وجدوا أيضًا أن المحامي السابق للممثل قد شوه سمعة هيرد في حالة واحدة، ومنحها 2 مليون دولار كتعويض كجزء من الدعوى المضادة.

في وقت سابق من هذا الشهر، لمح محامي ديب بنجامين تشيو خلال مقابلة في برنامج “صباح الخير أمريكا” أن نجم “قراصنة الكاريبي” قد يكون على استعداد للتخلي عن دفع زوجته السابقة له ملايين الدولارات كتعويض إذا أسقطت طليقته استئنافها.