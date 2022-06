غاريث بيل ينضم إلى لوس أنجلوس الأمريكي (فيديو)

وطن – انتقل النجم الويلزي غاريث بيل 32 عاماً، إلى صفوف نادي أنجلوس الذي يلعب في الدوري الأمريكي الممتاز لكرة القدم بالمجان هذا الصيف، بعد انتهاء عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني.

ونشر الويلزي بيل مقطع فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، يظهر فيه ارتدائه قبعة نادي لوس أنجلوس الأمريكي، معلقاً عليه: ” نراكم قريباً .. لوس أنجلوس”.

وقال الصحفي الإيطالي (فابريزيو رومانو) الموثوق في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بشأن صفقة بيل مع نادي لوس أنجلوس الأمريكي، قائلاً: ” أكد مسؤولي لي في نادي لوس أنجلوس، بأن اللاعب غاريث بيل انضم إلى صفوف النادي”.

وأردف رومانو، ” صفقة انتقال غاريث بيل بالمجان لمدة عام واحد .. اكتملت الصفقة”.

Official, confirmed. Gareth Bale joins Los Angeles FC on a free transfer on a one-year deal. 🇺🇸🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🤝 #LAFC

كما ويرافق الويلزي بيل بذلك مدافع يوفنتوس الإيطالي السابق المخضرم جورجيو كيلليني، الذي انضم إلى صفوف نادي لوس أنجلوس الأمريكي هذا الصيف. بعد رحيله عن فريق السيدة العجوز.

Gareth Bale joins Los Angeles FC on a free transfer, here we go! Follows @tombogert scoop – it’s confirmed, Bale leaves European football to try new MLS experience. Agreement in place. 🚨🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇺🇸 #LAFC

Contract will be valid until June 2023 – as Bale follows Chiellini at LAFC. pic.twitter.com/C47AJGpCtm

