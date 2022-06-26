غاريث بيل ينضم إلى لوس أنجلوس الأمريكي (فيديو)

وطن – انتقل النجم الويلزي غاريث بيل 32 عاماً، إلى صفوف نادي أنجلوس الذي يلعب في الدوري الأمريكي الممتاز لكرة القدم بالمجان هذا الصيف، بعد انتهاء عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني.

ونشر الويلزي بيل مقطع فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، يظهر فيه ارتدائه قبعة نادي لوس أنجلوس الأمريكي، معلقاً عليه: ” نراكم قريباً .. لوس أنجلوس”.

توقيع غاريث بيل مع لوس أنجلوس

وقال الصحفي الإيطالي (فابريزيو رومانو) الموثوق في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بشأن صفقة بيل مع نادي لوس أنجلوس الأمريكي، قائلاً: ” أكد مسؤولي لي في نادي لوس أنجلوس، بأن اللاعب غاريث بيل انضم إلى صفوف النادي”.

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وأردف رومانو، ” صفقة انتقال غاريث بيل بالمجان لمدة عام واحد .. اكتملت الصفقة”.

Official, confirmed. Gareth Bale joins Los Angeles FC on a free transfer on a one-year deal. 🇺🇸🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🤝 #LAFC Deal completed. New chapter. #MLS pic.twitter.com/Y7mx8sgQkt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2022

كما ويرافق الويلزي بيل بذلك مدافع يوفنتوس الإيطالي السابق المخضرم جورجيو كيلليني، الذي انضم إلى صفوف نادي لوس أنجلوس الأمريكي هذا الصيف. بعد رحيله عن فريق السيدة العجوز.

Gareth Bale joins Los Angeles FC on a free transfer, here we go! Follows @tombogert scoop – it’s confirmed, Bale leaves European football to try new MLS experience. Agreement in place. 🚨🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇺🇸 #LAFC Contract will be valid until June 2023 – as Bale follows Chiellini at LAFC. pic.twitter.com/C47AJGpCtm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2022

كأس العالم 2022

فيما لم تكشف التقارير عن صفقة غاريث بيل مع نادي لوس أنجلوس المالية، لكن اللاعب أراد الانضمام إلى نادٍ بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الموسم المنصرم، تمهيداً لقيادة منتخب ويلز في نهائيات كأس العالم 2022 قطر. المقرر إقامته في أواخر شهر نوفمبر القادم.

وكان مدرب منتخب ويلز روبرت بيج، قد الويلزي بيل بعدم المشاركة في مونديال كأس العالم 2022، بسبب تراجع مستواه وانتهاء عقده مع ريال مدريد. ليصبح لاعباً حراً، على الرغم من قيادة بلاده على حساب أوكرانيا في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال العالم.

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الإنجازات والألقاب

ولعب غاريث بيل مع العديد من الأندية في القارة الأوروبية، كان من أبرزها ساوثهامبتون وتوتنهام الإنجليزيين، وكذلك ريال مدريد الإسباني. قبل الانتقال هذا الصيف إلى الدوري الأمريكي من بوابة لوس أنجلوس.

كما وحقق بيل الكثير من الألقاب مع ريال مدريد (الملكي) 17 لقباً مختلفاً، قبل الرحيل عن صفوفه الموسم المنصرم، كان من أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، و4 مرات بلقب الدوري الإسباني الممتاز. و4 مرات بلقب كأس العالم للأندية ومرتين بكأس الدوري الأوروبي.

وشارك نجم لوس أنجلوس الأمريكي الجديد بيل طوال مشواره مع مختلف الأندية، 540 مباراة، مسجلاً أكثر من 185 هدفاً.

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