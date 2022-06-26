عدي خالد حسان .. كشف هوية قاتل إيمان إرشيد بالأردن وأول صور له بعد انتحاره

وطن- كشفت السلطات الأردنية عن هوية قاتل الطالبة إيمان إرشيد، بعد إعلان القبض عليه حيث قام بإطلاق النار على نفسه عقب محاصرة المكان الذي كان يختبأ به، وأوضحت أنه يدعى “عدي خالد عبدالله حسان”.

“عدي خالد عبدالله حسان” قاتل إيمان إرشيد

البيان الذي نشرته “مديرية الأمن العام” على حسابها الرسمي بفيسبوك ورصدته (وطن)، أوضح أن قوات الأمن توصلت إلى مكان القاتل المدعو “عدي خالد عبدالله حسان”، وأنه من مواليد 1985.

وأوضح البيان أنه تمت محاصرة مزرعة اختبأ بها في منطقة “بلعما”.

ورفض القاتل ـ بحسب رواية الأمن العام ـ تسليم نفسه، وهدد بالانتحار قبل أن يطلق النار على نفسه.

وأطلق “عدي خالد عبدالله حسان” على نفسه النار في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الايمن). وتم نقله للمستشفى – قسم العناية الحثيثة، فاقداً للوعي والعلامات الحيوية.

وشدد البيان على أن القاتل خطط لجريمته واتبع أساليب مضللة ظنا أن باستطاعته الإفلات من العدالة.

وأكد الأمن العام أن “يد العدالة ستطال كل مجرم مهما حاول إخفاء أثره. وسنضرب على كل من تسول له نفسه الاعتداء على أرواح الآمنين وتهديدهم.”

كيف تم التوصل للقاتل؟

من جانبه أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الجهود المتواصلة التي باشرتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء “عدي خالد عبدالله حسان”.

وأضاف أن قوة أمنية تحركت على الفور لتداهم الموقع. وحاصرت القاتل الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضاً تسليم نفسه ومهدداً بالانتحار.

حيث قامت القوة بمفاوضته إلا أنه رفض ذلك وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الايمن) بحسب التقرير الطبي الأولي. وتم نقله للمستشفى – قسم العناية الحثيثة، فاقداً للوعي والعلامات الحيوية.

وبين الناطق الإعلامي أن جهوداً متواصلة في كافة النواحي الاستخبارية والعملياتية بدأت وفور ورود البلاغ عن الجريمة. حيث أوعز مدير الأمن العام منذ اللحظة الأولى بتشكيل فريق تحقيقي من كافة الوحدات المختصة للعمل على مدار الساعة وبإشراف مباشر منه.

قاتل إيمان إرشيد هدد بالانتحار وأطلق النار على نفسه

وأضاف ان الفريق قام بجمع المعلومات ومتابعة كافة التفاصيل والأحداث وما تم التقاطه من مسرح الجريمة، للوصول الى القاتل الذي خطط لجريمته وحاول اخفاء هويته.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن القاتل توارى عن الانظار فور ارتكابه للجريمة. دون ان يثبت تواصله مع أيٍ من معارفه أو ذويه.

إلا أن الأساليب التحقيقية الدقيقة مكنت الفريق من تحديد هويته، ومكان سكنه. وجرت مداهمته في عدد من المواقع التي تردد عليها قبل ارتكاب الجريمة وبعدها.

بعدما حاصرته القوات الأمنية.. قاتل الفتاة الأردنية #إيمان_إرشيد يطلق النار على نفسه.. والأمن العام يؤكد: القاتل فاقد للوعي وهو موجود بالعناية الحثيثة#الأردن#الحدث pic.twitter.com/TbjStYdhhF — ا لـحـدث (@AlHadath) June 26, 2022

وأضاف أن عملية البحث استمرت طيلة الأيام الماضية وبشكل مكثف دون تهاون، و باحترافية عالية، لحين مداهمة مكان اختباء القاتل ومحاصرته مساء اليوم.

وأوضح أنه تم ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته، وقام فريق من المختبرات الجنائية بجمع كافة الأدلة لاستكمال التحقيق، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للقانون.

هذا وتقدمت مديرية الامن العام في الأردن، بخالص العزاء لذوي الضحية ولزملاءها وللمجتمع الاردني.

وأهابت المديرية بالجميع عدم نشر أية معلومات غير موثوقة حول الجريمة. وعدم إعادة نشر ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما لم يكن صادراً عن الجهات الرسمية.

موضحة:”خاصة أن الكثير مما نُشر كان غير صحيحاً وساهم في نشر الإشاعات المغلوطة.”