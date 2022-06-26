سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 26 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء.. ارتفاع كبير

وطن – سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأحد 26 يونيو 2022، ارتفاعا كبيرا في بنوك السودان وفي السوق السوداء (الموازية) .

سعـر الـدولار في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الأحد في السودان، 568.5 جنيها للشراء مقابل 572.7 جنيه للبيع.

سعـر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

في السوق السوداء، بلغ سعـر الدولار في السودان 571 جنيها للشراء و574.5 جنيها للبيع.

في حين بلغ سعر اليورو في السودان اليوم 599.88 جنيها للشراء، و604.38 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 697.49 جنيه للشراء، و702.72 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 151.37 جنيه للشراء، مقابل 152.51 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 154.81 جنيها للشراء، مقابل 155.97 جنيه للبيع.

السودان يشهد أزمة اقتصادية حادة، وتقول إحصاءات حكومية إن 77% من تعداد السودانيين البالغ أكثر من 30 مليون شخص تحت خط الفقر. وأن دخل الفرد اليومي في السودان لا يتجاوز دولارا واحدا في اليوم.

وبيّنت تلك الإحصاءات ارتفاع نسبة البطالة في السودان إلى 19%. وبلغت نسبة البطالة بين الشباب حوالي 34% وبين الخريجين 48% وبين النساء 45%.