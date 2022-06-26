جيرارد بيكيه مضطرب جداً بسبب شاكيرا.. وهذا ما فعله بمُصور شهير في لحظة غضب!

وطن– كانت الأسابيع القليلة الماضية عصيبة بالنسبة للمغنية الكولومبية شاكيرا ولاعب برشلونة جيرارد بيكيه.

كسر هاتفه المحمول

منذ أن أعلنا انفصالهما ، لم تتوقف الأخبار عنهما وأحدث القصص لا تُظهر قلب دفاع برشلونة في وضع جيد.

وفقاً لتقرير صحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد تهجم بيكيه على المصور الشهير جوردي مارتن، من برنامج ماريا باتينيو. وكسر هاتفه المحمول بسبب الاعتداء.

وكان مارتن من بين المصورين الذين يحاولون الحصول على صور بيكيه الذي كان غاضباً بسبب شاكيرا.

تجاوز إشارات حمراء

وقال مارتن: “ألقى هاتفي المحمول على الأرض وانطلق في سيارته، وكسر عدة أضواء حمراء”.

على ما يبدو، أهان بيكيه أيضًا المصورون الحاضرون.

وقالت تيليسينكو: “عندما سأله جوردي في المطار ، حول انفصاله عن شاكيراـ غضب مرة أخرى”.

ولم يتحدث بيكيه بعد عن جانبه من القصة.

مطاردان شاكيرا

شاكيرا لا تقضي وقتًا ممتعًا أيضًا. ففي الأيام القليلة الماضية ، اضطرت المغنية إلى الاتصال بالشرطة بعد أن رسم اثنان من المطاردين لها كتابات على منزلها.

ويبدو أن رجلين كانا يتسكعان حول المطربة الكولومبي وعُثر على أحدهما قبل أيام وكان يديه مليئتين بالطلاء. رغم أن السلطات أفرجت عنه لعدم وجود أدلة واضحة.

من ناحية أخرى ، يستمر مطارد آخر في إرسال بريد لشاكيرا التي أصبحت يائسة بشكل متزايد وتريد الانتقال إلى ميامي بأطفالها، ومغادرة برشلونة للأبد.

واقترحت بعض وسائل الإعلام في وقت سابق، إعلان بيكيه “شخص غير مرغوب فيه” في كولومبيا.

ليس فقط بسبب الخيانة المزعومة للمغنية، فالكولومبيون غاضبون لأن لاعب كرة القدم زار الدولة الأمريكية الجنوبية مرة واحدة فقط مع شاكيرا خلال 12 عامًا من العلاقة.

في بارانكيا، موطن شاكيرا، وهي مدينة صناعية تقع شمال كولومبيا على البحر الكاريبي، تتراجع شعبية مدافع برشلونة، وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

يفقد بيكيه متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم منذ الانفصال عن شاكيرا.

على العكس من ذلك، اكتسبت المطربة الكولومبية متابعين وازداد متابعوها على الشبكات الاجتماعية.

وذكرت التقارير أن العلاقة الحالية بين شاكيرا وبيكيه سلبية. حتى أنّ التواصل حول أطفالهم معقد بين كليهما.