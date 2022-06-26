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تقرير يكشف لماذا تبرع الشيخ حمد بن جاسم للأمير تشارلز بـ3 ملايين يورو وسلمها له في حقائب

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
حمد بن جاسم watanserb.com
حمد بن جاسم والأمير تشارلز

وطن – كشفت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية أن ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز تلقى حقائب تحتوي على 3 ملايين يورو نقدا خلال اجتماعات مع رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم.

الصحيفة قالت – وفق روايتها – إن ولي العهد البريطاني تسلم الأموال في حقيبة سفر في إحدى المناسبات، وحقيبة صغيرة في مناسبة أخرى، وكذلك في حقائب من ماركة فورتينوم وماسون البريطانية.

وجرت عمليات التسليم خلال اجتماعات بين الرجلين، بما في ذلك اجتماع خاص في مقر الإقامة الملكي البريطاني “كلارنس هاوس”، وكان ذلك في عام 2015.

وقال متحدث باسم كلارنس هاوس، إن الأموال تم تحويلها على الفور إلى إحدى الجمعيات الخيرية التابعة للأمير، وأكدت إتباع جميع الإجراءات الصحيحة.

وفق الصحيفة، تم تسليم الحقيبة الأولى إلى اثنين من مستشاري تشارلز الذين قيل إنهما قاما بعد الأموال يدويا.

ويتردد أيضًا أن مساعدي القصر طلبوا من بنك كوتس، الخاص الذي يعمل لصالح العائلة المالكة، إيداع النقود، وأودعت جميع الدفعات في حسابات الصندوق الخيري للأمير تشارلز.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الأموال كانت غير قانونية.

والشيخ حمد بن جاسم الذي وصفته الصحيفة بأنه أحد أثرياء العالم، يمتلك استثمارات ضخمة في لندن.

في السياق، أكد رئيس أمناء المؤسسة الخيرية التابعة لولي العهد البريطاني استقباله تبرع 2015، ثم ناقش الأمناء، الذين يمتلكون واجبا قانونيا لحماية سمعة المؤسسة الخيرية، العلاقة بين الجهة المنفذة والجهة المانحة، مؤكدين أن المتبرع كان شرعيا، وقد وقع المدققون على التبرع بالفعل.

وأشارت الصحيفة إلى أن سياسة الهدايا الملكية تنص على السماح لأفراد العائلة المالكة بقبول “شيك”، بصفتهم راعيا لمؤسسة خيرية أو بالنيابة عنها، لكنها لا تذكر شيئا حول الحصول على أموال نقدا.

وتقول المؤسسة الخيرية إن تبرع عام 2015 تم تقديمه نقدا بناء على رغبة المتبرع.

وتطرح المدفوعات التي حصل عليه الأمير تشارلز تساؤلات عديدة بشأن إدارة جمعية ولي العهد الخيرية، وفقا للصحيفة.

المصدرذا تايمز
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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