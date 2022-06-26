بوتين يستدعي “البلدوزر” .. هل سينقذه في أوكرانيا بعد مقتل 14 جنرالاً روسيًا؟! (صور)

وطن – دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جنرالًا سمينًا متقاعداً، لتولي قيادة القوات في أوكرانيا بعد جولة أخرى من عمليات التطهير لكبار القادة.

استُدعي الجنرال بافل، البالغ من العمر 67 عامًا، من تقاعده في ضواحي موسكو وطُلب منه أن يرتدي زيه العسكري، ويذهب إلى الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا.

وسيتولى “بافل” الآن مسؤولية القوات الخاصة الروسية العاملة في المنطقة بعد إصابة قائد الوحدة السابق بجروح خطيرة في قصف مدفعي.

كان “بافل” من قدامى المحاربين في غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان في الثمانينيات، وكان محاربًا مخضرمًا لمدة 40 عامًا في القوات الخاصة الروسية، لكنه تقاعد قبل خمس سنوات.

تقول صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الجنرال بافل يأكل خمس وجبات في اليوم، ويتبعها لتراً من الفودكا.

منذ عودته إلى الخدمة، كان عليه أن يرتدي زيه الرسمي بشكل خاص ويحتاج إلى ارتداء قطعتين من الدروع الواقية للجسم لضمان الحماية.

قُتل أو جُرح معظم كبار قادة بوتين الأفضل والمتمرسين في القتال في أوكرانيا، لذا فهو يلجأ إلى إرسال ضباط من الدرجة الثانية إلى الجبهة.

تصف الصحيفة “بوتين” بأنّه مثل زعيم المافيا الذي لا يمكن لأحد أن يرفض الانصياع له.

إذا تلقى جنرال متقاعد رسالة من بوتين مفادها أن روسيا بحاجة إليك للقتال في أوكرانيا، فليس هناك الكثير مما يمكنك فعله. هناك الآن هروب من روسيا بفضل العقوبات.بحسب الصحيفة

إقالة الجنرال ألكسندر دفورنيكوف

على الرغم من الاستيلاء على مدينة سيفيرودونتسك الرئيسية بالأمس، كانت هناك تقارير تفيد بأن بوتين قد أقال الآن جنراله رقم واحد في أوكرانيا، ظاهريًا بسبب الوتيرة الجليدية للتقدم الرئيسي للجيش الروسي لضم دونباس.

إن إقالة الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، الذي يشاع أنه مخمور ولا يثق به ضباطه، سيكون بمثابة هزة كبيرة أخرى لهيكل قيادة بوتين، وتعبيراً عن إحباط الرئيس الروسي من حربه في أوكرانيا، والتي كان يفترض أنها ستنتهي بنجاح في غضون أربعة أيام.

دفورنيكوف، المعروف باسم “جزار حلب”؛ بسبب تدميره الجوي لأكبر مدينة في سوريا عام 2015، سيكون الجنرال السابع الذي يقال عن بوتين منذ بداية يونيو، فضلاً عن خسارته ما يصل إلى أربعة عشر قتيلا في القتال.

يُعتقد أن القيادة العليا الروسية أقالت عددًا من كبار الضباط من المناصب القيادية الرئيسية في أوكرانيا منذ بداية يونيو ، وفقًا لوزارة الدفاع البريطانية.

وبحسب ما ورد سيتم استبدال دفورنيكوف بالجنرال سيرجي سوروفكين كقائد لقوات الأمن العام.

تضيف وزارة الدفاع: “على مدار أكثر من 30 عامًا ، كان منصب سوروفيكين مليئا بمزاعم الفساد والوحشية”.

جاءت إقالة دفورنيكوف جنبًا إلى جنب مع إقالة الكولونيل أندريه سيرديوكوف.

يشير إقالة قائد القوات المحمولة جوا “سيرديوكوف” إلى أنه كان مسؤولاً عن الأداء الضعيف – والخسائر الكبيرة – للوحدات المحمولة جواً الروسية، لا سيما في العمليات المبكرة حول كييف.

ويبدو أنه تم إلقاء اللوم على سيرديوكوف بسبب الإخفاقات في عملية الاستيلاء على مطار هوستوميل بالقرب من كييف في 24 فبراير – اليوم الأول من الحرب – حيث تم القضاء على قوات النخبة من القوات المحمولة جواً الروسية.

14 جنرالاً روسيًا قُتلوا أثناء غزو أوكرانيا

إجمالاً ، يُعتقد أن ما يصل إلى أربعة عشر جنرالاً روسيًا قُتلوا أثناء غزو أوكرانيا، على الرغم من أن العدد محل خلاف. فيما لا تشنر روسيا معلومات عن الضباط الكبار الذين فقدتهم.

ومن بين الجنرالات الروس الذين تأكدت وفاتهم اللواء أنطون سيمونوف (55 عاما) الذي قُتل خلال هجوم على مركز قيادة روسي بالقرب من خاركيف والجنرال أندري موردفيتشوف الذي قُتل في خيرسون في 19 مارس.

كما لقي اللواء أوليج ميتيايف (47 عاما) قائد الفرقة 150، مصرعه في القتال في مدينة ماريوبول المحاصرة بينما قُتل اللواء فيتالي جيراسيموف (45 عاما)، في 7 مارس خارج مدينة خاركيف الشرقية.

وفي الوقت نفسه، قُتل اللواء أندريه كوليسنيكوف، قائد فرقة “كانتميروفسكايا” التابعة للحرس في قتال يوم 11 مارس. وقتل اللواء أندريه سوخوفيتسكي (47 عامًا)، خلال عملية خاصة قام بها قناص في 3 مارس.

بالإضافة إلى ذلك، قتل الجنرال ماغوميد توشايف، قائد القوات الخاصة الشيشانية، في كمين بالقرب من هوستوميل. وقتل الجنرال ياكوف ريزانتسيف، قائد الجيش الروسي الموحد رقم 49 ، في غارة بالقرب من خيرسون وتوفي اللواء فلاديمير فرولوف في إحدى المعارك.