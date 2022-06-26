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اقتصاد

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان.. توقعات جديدة تُربك تجار العملة

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان watanserb.com
سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

وطن- توقع محللون اقتصاديون مختصون بالشأن الاقتصادي السوداني، حدوث انهيار بأسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني داخل السوق الموازية (السوداء).

وتوقع المحللون في تصريحات لـ(وطن) أن تشهد تعاملات الأسبوع المقبل، انخفاضا كبيرا بسعر العملة الخضراء مقابل الجنيه السوداني.

وأرجع المحللون ذلك لإجراءات البنك المركزي السوداني الأخيرة، وكذلك الضربات القوية التي وجهتها الحكومة للسوق الموازية (السوداء).

وتأتي تلك التوقعات بالرغم من ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان، في بداية تعاملات هذا الأسبوع.

ووصل سعر شراء الدولار داخل هذه السوق ـ بحسب متعاملين ـ إلى 568 جنيها، بينما يتوقع المحللون أن ينخفض هذا الرقم إلى ما دون 562 جنيها، بحلول الأسبوع المقبل.

وكانت السلطات السودانية أعلنت إلقائها القبض على عدد كبير من تجار العملة في السوق السوداء بالسودان، في إطار محاربتها لعمليات التداول المشبوهة للنقد الأجنبي.

ويشار إلى أن السودان يعيش حاليا حالة شديدة الصعوبة بسبب اقتصاد متدهور، تسبب فيه المشهد السياسي المرتبك وكذلك الأزمات العالمية من كورونا إلى حرب روسيا وأوكرانيا.

وتوقعت منظمات دولية في تقارير سابقة أن نصف سكان السودان سيواجهون خطر الجوع خلال العام 2022، بسبب هذه الأزمات.

وجمد البنك وصندوق النقد الدوليان مساعدات للسودان تفوق 4 مليارات دولار.

سعر الدولار في البنوك بالسودان اليوم

هذا وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأحد 26 يونيو 2022، ارتفاعا في بنوك السودان.

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الأحد في السودان، 568.5 جنيها للشراء مقابل 572.7 جنيه للبيع، داخل بنك “الخرطوم” أكبر بنك حكومي في البلاد.

سعر اليورو

في حين بلغ سعر اليورو في السودان اليوم 599.88 جنيها للشراء، و604.38 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 697.49 جنيه للشراء، و702.72 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 151.37 جنيه للشراء، مقابل 152.51 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 154.81 جنيها للشراء، مقابل 155.97 جنيه للبيع.

أزمة حادة

ويشهد السودان أزمة اقتصادية حادة، وتقول إحصاءات حكومية إن 77% من تعداد السودانيين البالغ أكثر من 30 مليون شخص تحت خط الفقر. وأن دخل الفرد اليومي في السودان لا يتجاوز دولارا واحدا في اليوم.

وبيّنت تلك الإحصاءات ارتفاع نسبة البطالة في السودان إلى 19%.

وبلغت نسبة البطالة بين الشباب حوالي 34% وبين الخريجين 48% وبين النساء 45%.

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 26 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء.. ارتفاع كبير

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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