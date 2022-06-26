انهيار سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان.. توقعات جديدة تُربك تجار العملة

وطن- توقع محللون اقتصاديون مختصون بالشأن الاقتصادي السوداني، حدوث انهيار بأسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني داخل السوق الموازية (السوداء).

وتوقع المحللون في تصريحات لـ(وطن) أن تشهد تعاملات الأسبوع المقبل، انخفاضا كبيرا بسعر العملة الخضراء مقابل الجنيه السوداني.

وأرجع المحللون ذلك لإجراءات البنك المركزي السوداني الأخيرة، وكذلك الضربات القوية التي وجهتها الحكومة للسوق الموازية (السوداء).

وتأتي تلك التوقعات بالرغم من ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان، في بداية تعاملات هذا الأسبوع.

ووصل سعر شراء الدولار داخل هذه السوق ـ بحسب متعاملين ـ إلى 568 جنيها، بينما يتوقع المحللون أن ينخفض هذا الرقم إلى ما دون 562 جنيها، بحلول الأسبوع المقبل.

وكانت السلطات السودانية أعلنت إلقائها القبض على عدد كبير من تجار العملة في السوق السوداء بالسودان، في إطار محاربتها لعمليات التداول المشبوهة للنقد الأجنبي.

ويشار إلى أن السودان يعيش حاليا حالة شديدة الصعوبة بسبب اقتصاد متدهور، تسبب فيه المشهد السياسي المرتبك وكذلك الأزمات العالمية من كورونا إلى حرب روسيا وأوكرانيا.

وتوقعت منظمات دولية في تقارير سابقة أن نصف سكان السودان سيواجهون خطر الجوع خلال العام 2022، بسبب هذه الأزمات.

وجمد البنك وصندوق النقد الدوليان مساعدات للسودان تفوق 4 مليارات دولار.

سعر الدولار في البنوك بالسودان اليوم

هذا وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأحد 26 يونيو 2022، ارتفاعا في بنوك السودان.

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الأحد في السودان، 568.5 جنيها للشراء مقابل 572.7 جنيه للبيع، داخل بنك “الخرطوم” أكبر بنك حكومي في البلاد.

سعر اليورو

في حين بلغ سعر اليورو في السودان اليوم 599.88 جنيها للشراء، و604.38 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 697.49 جنيه للشراء، و702.72 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 151.37 جنيه للشراء، مقابل 152.51 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 154.81 جنيها للشراء، مقابل 155.97 جنيه للبيع.

أزمة حادة

ويشهد السودان أزمة اقتصادية حادة، وتقول إحصاءات حكومية إن 77% من تعداد السودانيين البالغ أكثر من 30 مليون شخص تحت خط الفقر. وأن دخل الفرد اليومي في السودان لا يتجاوز دولارا واحدا في اليوم.

وبيّنت تلك الإحصاءات ارتفاع نسبة البطالة في السودان إلى 19%.

وبلغت نسبة البطالة بين الشباب حوالي 34% وبين الخريجين 48% وبين النساء 45%.