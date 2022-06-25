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وسط مطالب بمحاكمته.. كيف تعامل عمرو أديب مع زيارة أمير قطر للقاهرة؟

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
عمرو أديب وأمير قطر watanserb.com
عمرو أديب وأمير قطر

وطن- تجاهل الإعلامي المصري البارز عمرو أديب، الزيارة التي يجريها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد إلى مصر حاليا، مكتفيا بتلميح من بعيد بأن مصر ليس لديها أي مشكلات.

وقال أديب في برنامجه التلفزيوني على قناة “mbc مصر” السعودية، مساء الجمعة، أي بعد ساعات قليلة من وصول الأمير، إن مصر ليست دولة منعزلة، وأنها ليس في مشكلة مع أي دولة حول العالم.

وأضاف: “أنا أقصد ما أقوله.. الساعة دلوقتي 10.35 مساء الجمعة .. معندناش مشكلة مع أي دولة”، في تلميح إلى وجود أمير قطر في القاهرة بعد سنوات من الخلافات بين البلدين.

تجاهل عمرو أديب أثار تفاعل العديد من النشطاء على موقع “تويتر”، ومنهم من طالب بمحاكمته رفقة كل الإعلاميين الذين أساؤوا إلى أمير قطر.

وقال “Mohamed Elhalabi”: “إحنا دولة قانون .. أعتقد يجب محاكمة كل الإعلاميين اللي شاركو في الإساءة لأمير قطر عبر شاشات الفضائيات بتهمة الإساءة لحاكم دولة صديقة وتعكير صفو العلاقات الطيبة بينةالبلدين و تحريض الشعب على معادتها أنا عن نفسي اتأثرت بكلام عمرو أديب و الديهي و موسى .. مش كده ولا إيه”.

وكتبت “أم محمد”: “عمرو اديب شكله مزعج لا يطاق لايق عليه يكون طبال ومهرج حسبي الله ونعم الوكيل في عمرو أديب وكل إعلامي مثله”.

وسخر حساب باسم “مدونة افتكاسات”: “عمرو اديب يرقص فرحا بزيارة امير قطر لمصر”.

وعرف عن عمرو أديب، أنه كان دائم الهجوم على دولة قطر وقناة الجزيرة، كما اعتاد التطاول أيضًا على المسؤولين القطريين، لكنه بدأ يتحاشى الحديث عن قطر منذ التقارب بين البلدين وتحديدا منذ اتفاقية العلا.

ومع التزامه الصمت، أعاد نشطاء على موقع تويتر نشر فيديو قديم لعمرو أديب، يتغزل خلاله في دولة قطر، يقول عنها إنها أغنى دولة في العالم، وأشاد بقوة الاقتصاد القطري والقائمين عليه، وأشار إلى أن الصندوق السيادي القطري له استثمارات في عديد البلدان.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمير قطر في قصر الاتحادية الرئاسي صباح السبت، وأجريت مراسم استقبال رسمية، تسبق جلسة مباحثات بين الجانبين.

وبحسب بيان رئاسي مصري، فمن المقرر أن تشهد المباحثات الثنائية تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أمير قطر يصل القاهرة “والسيسي” يستقبله بالأحضان (شاهد)

المصدرتويتر، mbc، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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