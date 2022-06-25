وسط مطالب بمحاكمته.. كيف تعامل عمرو أديب مع زيارة أمير قطر للقاهرة؟

وطن- تجاهل الإعلامي المصري البارز عمرو أديب، الزيارة التي يجريها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد إلى مصر حاليا، مكتفيا بتلميح من بعيد بأن مصر ليس لديها أي مشكلات.

#عمرو_أديب لم يتطرف في برنامجه أمس إلى استقبال #السيسي لـ أمير دولة #قطر!

برأيكم لماذا؟! — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) June 25, 2022

وقال أديب في برنامجه التلفزيوني على قناة “mbc مصر” السعودية، مساء الجمعة، أي بعد ساعات قليلة من وصول الأمير، إن مصر ليست دولة منعزلة، وأنها ليس في مشكلة مع أي دولة حول العالم.

وأضاف: “أنا أقصد ما أقوله.. الساعة دلوقتي 10.35 مساء الجمعة .. معندناش مشكلة مع أي دولة”، في تلميح إلى وجود أمير قطر في القاهرة بعد سنوات من الخلافات بين البلدين.

تجاهل عمرو أديب أثار تفاعل العديد من النشطاء على موقع “تويتر”، ومنهم من طالب بمحاكمته رفقة كل الإعلاميين الذين أساؤوا إلى أمير قطر.

وقال “Mohamed Elhalabi”: “إحنا دولة قانون .. أعتقد يجب محاكمة كل الإعلاميين اللي شاركو في الإساءة لأمير قطر عبر شاشات الفضائيات بتهمة الإساءة لحاكم دولة صديقة وتعكير صفو العلاقات الطيبة بينةالبلدين و تحريض الشعب على معادتها أنا عن نفسي اتأثرت بكلام عمرو أديب و الديهي و موسى .. مش كده ولا إيه”.

احنا دولة قانون

اعتقد يجب محاكمة كل الإعلاميين اللي شاركو في الإساءة لأمير قطر عبر شاشات الفضائيات بتهمة الإساءة لحاكم دولة صديقة و تعكير صفو العلاقات الطيبة بينةالبلدين و تحريض الشعب على معادتها انا عن نفسي اتأثرت بكلام عمرو أديب و الديهي و موسى

مش كده ولا ايه — Mohamed Elhalabi (@Mohamed49587973) June 25, 2022

وكتبت “أم محمد”: “عمرو اديب شكله مزعج لا يطاق لايق عليه يكون طبال ومهرج حسبي الله ونعم الوكيل في عمرو أديب وكل إعلامي مثله”.

عمرو اديب شكله مزعج لا يطاق 😂😂 لايق عليه يكون طبال ومهرج حسبي الله ونعم الوكيل في عمرو أديب وكل اعلامي مثله — ام محمد ( فلسطينيه وافتخر ) عشقي قطر ٠🇶🇦🇶🇦 (@TzYETCrXm8WOjgc) June 24, 2022

وسخر حساب باسم “مدونة افتكاسات”: “عمرو اديب يرقص فرحا بزيارة امير قطر لمصر”.

عمرو اديب يرقص

فرحا بزيارة امير قطر لمصر pic.twitter.com/jqa60r0KER — ⭕️مدونة افتكاسات⭕️ (@hesham_m_2011) June 24, 2022

وعرف عن عمرو أديب، أنه كان دائم الهجوم على دولة قطر وقناة الجزيرة، كما اعتاد التطاول أيضًا على المسؤولين القطريين، لكنه بدأ يتحاشى الحديث عن قطر منذ التقارب بين البلدين وتحديدا منذ اتفاقية العلا.

ومع التزامه الصمت، أعاد نشطاء على موقع تويتر نشر فيديو قديم لعمرو أديب، يتغزل خلاله في دولة قطر، يقول عنها إنها أغنى دولة في العالم، وأشاد بقوة الاقتصاد القطري والقائمين عليه، وأشار إلى أن الصندوق السيادي القطري له استثمارات في عديد البلدان.

يا حلاوه قطر وجمال قطر

وجمال فلوس قطر 😁

يا جماعه أنا بحب قطر لله فى الله من زمان مش عارف ليه😂😂#عمرو_أديب الجديد اللى بيموت فى تراب قطر😂😂😂😂 pic.twitter.com/eykNq0y8NM — 💞Anan💞 (@Rina9940) June 24, 2022

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمير قطر في قصر الاتحادية الرئاسي صباح السبت، وأجريت مراسم استقبال رسمية، تسبق جلسة مباحثات بين الجانبين.

وبحسب بيان رئاسي مصري، فمن المقرر أن تشهد المباحثات الثنائية تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.