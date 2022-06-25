السبت, يونيو 25, 2022
الرئيسيةالهدهدمفتي سلطنة عمان مستنكرا: دول إسلامية تهب لنجدة بلاد مناوئة للإسلام وتتغاضى...
الهدهد

مفتي سلطنة عمان مستنكرا: دول إسلامية تهب لنجدة بلاد مناوئة للإسلام وتتغاضى عن أفغانستان

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مفتي سلطنة عمان وأفغانستان watanserb.com

وطن- استنكر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، حالة التجاهل العالمية والإسلامية لما تمر به أفغانستان عقب الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 1000 شخص.

وقال الشيخ “الخليلي” في بيان له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر“:”إنا بقدر ما نأسف للواقع الأليم على إخواننا الأفغان الذين نكبوا بالزلزال المدمر، نأسف كذلك أيما أسف على تجاهل الضمير العالمي لهذه المأساة، وعدم المبادرة إلى إسعاف المنكوبين؛ فإن مواساة المصابين حق إنساني يشترك فيه جميع البشر، وتتفق عليه جميع الأديان والفلسفات”.

رسالة للدول الإسلامية

وفي كلمات موجهة للعالم الإسلامي بوجه الخصوص، قال “الخليلي”: “وإذا كنا نعجب من تجاهل العالم لهذه المأساة الأليمة فإننا نزداد عجبا أن يشترك في هذا التجاهل المسلمون، مع أن للشعب الأفغاني عليهم حقين، حق الإنسانية وحق الإسلام”.

وأوضح بأن المسلمين أمروا بأن يتحدوا في المشاعر والأحاسيس كما يتحدون في المبادئ والغايات، مدللا بالحديث النبوي الشريف: “ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتکی عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى”.

زلزال أفغانستان المدمر.. حصيلة مرعبة من القتلى والمنازل تتحول إلى أنقاض (صور وفيديو)

الخليلي ينتقد المسارعة لمساعدة أعداء الأمة

وانتقد الشيخ “الخليلي” مبادرة العديد من الدول الإسلامية واستعجالهم في إرسال المساعدات لأعداء الامة، قائلا: “على أن كثيرا من هؤلاء الذين تجاهلوا هذا الحق الذي يجب عليهم لهذا الشعب كثيرا ما يبادرون بالمشاركة بالأموال الطائلة عندما يصاب المناوئون للأمة الإسلامية المحتلون لأرضهم، فأين عنهم النخوة الإيمانية؟”.

واختتم قائلا: “لهذا أذكر الضمير العالمي بهذا الواجب الذي تناسوه، وأخص المسلمين بمزيد من التذكير؛ فالواجب يقتضيهم أن يبادروا حكومات وشعوبا، هيئات وأفرادا، إلى إغاثة الشعب الأفغاني المسلم المجاهد البطل”، مدللا بقوله تعالى في الآية 272 من سور البقرة:”وما تنفقوا من خير فلا نفسكم وما تنفقون إلا أبتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ” .

يأتي ذلك في وقت قدر فيه الاتحاد الأوروبي أن 270 ألف شخص يعيشون بالمناطق المتضررة من الزلزال ويحتاجون إلى مساعدة، وقدّم مساعدة طارئة أولية بقيمة مليون يورو.

إيران وقطر ترسلان مساعدات

وأرسلت كل من إيران وقطر مساعدات للمنكوبين، بينما أعلنت الولايات المتحدة -التي انسحبت من أفغانستان أواخر أغسطس/آب بعد حرب استمرّت 20 عاما- أنها تعمل مع شركائها الإنسانيين على إرسال فرق طبية.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي للأمين العام للأمم المتحدة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وزّعت خياما وبطانيات وأغطية بلاستيكية، كما أوصل برنامج الأغذية العالمي طعاما لنحو 14 ألف شخص في بكتيكا، وقدمت منظمة الصحة العالمية 10 أطنان معدّات طبية تكفي لإجراء 5400 عملية جراحية.

زلزال بقوة 6.1 يضرب أفغانستان

وهز الزلزال -الذي بلغت قوته 6.1 درجات- أفغانستان في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء بالقرب من الحدود الباكستانية، على بعد نحو 160 كيلومترا جنوب شرقي كابل، مما أدى لمقتل 1155 شخصا، وإصابة أكثر من 1600 آخرين.

ووفقا لمسؤولي الحكومة الأفغانية، دمر الزلزال أكثر من 2500 منزل بالكامل، وقد تضررت مئات المنازل جزئيا في ولاية بكتيكا على الحدود مع باكستان.

وتشهد أفغانستان بشكل متكرر زلازل خصوصا في سلسلة جبال هندوكوش التي تقع عند تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية، ويمكن أن تكون هذه الكوارث مدمرة بشكل خاص بسبب المرونة المنخفضة للمنازل الريفية.
ووقع أعنف زلزال في تاريخ أفغانستان الحديث في مايو/أيار 1998، وأودى بحياة 5 آلاف شخص في ولايتي تخار وبدخشان (شمال شرق).

زلزال أفغانستان.. فيديو مؤلم لحفر مقابر جماعية لدفن ضحايا الكارثة

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

مفتي سلطنة عمان يكشف رأيه في تحرير فلسطين وانتصار طالبان (شاهد)

الهدهد

سلطنة عمان توجه جميع مساجدها لنصرة النبي في خطبة الجمعة:”إلا رسول الله”

الهدهد

مسؤولو حكومة أشرف غاني يعيشون حياة القصور بعد استنزاف أموال بلدهم الممزق

الهدهد

الشيخ أحمد الخليلي يكشف لـ علي الظفيري عن وضعه الصحي (فيديو)

الهدهد

رسالة نارية من مفتي سلطنة عمان بعد إدانة متهمين بالتطاول على الذات الإلهية

الهدهد

“خفافيش يوحشها الضوء”.. هكذا رد مفتي سلطنة عمان على تطاول سالم الطويل عليه

الهدهد

“حفل كلية الشرق الأوسط” .. أول تعليق لمفتي سلطنة عمان على “الفضيحة”

الهدهد

مفتي سلطنة عمان: ندوة الإلحاد وحقيقة التوحيد أضاقت صدور الملاحدة وغلت مراجل الحقد في نفوسهم!

الهدهد

طالبان فرضت النقاب على مذيعات أفغانستان وظهرن به خلال النشرات

الهدهد

مفتي عُمان طالب المسؤولين بمنع سادغورو من دخول السلطنة.. هكذا وصله الرد

الهدهد

مفتي سلطنة عمان يكشف عن أكبر خطأ ارتُكب في التاريخ وتسبب باحتلال الأقصى

الهدهد

“سادغورو” في سلطنة عمان قريباً .. والمفتي: “نحن أول دولة تصدت للملحدين”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

المثليون جنسياً في لبنان .. وزير الداخلية يتخذ قراراً بشأن تجمعات الشواذ

لاجئة ستينية مهددة بالترحيل من الدانمارك إلى دمشق دون عائلتها

بينهم دولة عربية.. القضاء الإيراني يكشف عن 7 دول شاركت في اغتيال قاسم سليماني

خبيرة تجميل عراقية تثير غضب المغردين بسبب دعهما للمثليين

موقف مضحك لـ”السيسي” خلال استقباله أمير قطر في قصر الاتحادية

مبلغ خيالي .. كم استفادة باريس سان جيرمان من صفقة ميسي؟!

البلاط السلطاني يكشف عن موعد زيارة “السيسي” لسلطنة عمان

ممارسات سيدات أجنبيات على كورنيش جدة تثير غضب السعوديين

ماذا قال حمد بن جاسم في ذكرى تولي الشيخ تميم حكم دولة قطر؟

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر القادمة والقنوات الناقلة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC